Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रहीं 'जॉली एलएलबी 3' सहित ये 7 नई फिल्में-सीरीज
Friday OTT Release: इस शुक्रवार को ओटीटी पर लीगल कॉमेडी ड्रामा से लेकर एक्शन एडवेंचर और हॉरर सस्पेंर थ्रिलर तक कई मजेदार फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं. ये आपके वीकेंड को मजेदार बना देंगी.
इस शुक्रवार, 14 नवंबर, 2025 को ओटीटी के तमाम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही है. इनमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी की लीगल कॉमेडी ड्रामा, ‘जॉली एलएलबी 3’ से लेकर स्कारलेट जोहानसन स्टारर एडवेंचर साइंस-फिक्शन फिल्म ‘जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ’ तक शामिल है. चलिए यहां शुक्रवार को ओटीटी पर धमाका करने आ रही नई फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट जान लेते हैं ताकि आप इन्हें बिंज वॉच कर अपने वीकेंड को मजेदार बना सकें.
‘जॉली एलएलबी 3’
‘जॉली एलएलबी 3’ पॉपुलर कॉमेडी कोर्टरूम ड्रामा सीरीज़ की तीसरी इंस्टॉलमेंट है. अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर ये फिल्म वकील जगदीश 'जॉली' त्यागी और जगदीश्वर 'जॉली' मिश्रा के इर्द-गिर्द घूमती है, जो किसान आत्महत्या और भूमि अधिग्रहण (रियल लाइफ भट्टा पारसौल भूमि अधिग्रहण मामले से इंस्पायर) से जुड़े एक मामले में आमने-सामने होते हैं. इस फिल्म में सौरभ शुक्ला, अमृता राव, हुमा कुरैशी, सीमा बिस्वास और गजराज राव ने सपोर्टिंग रोल प्ले किया है. इस फिल्म ने सिनेमाघरों में खूब धमाल मचाया अब आप इसे घर बैठे इस शुक्रवार, 14 नवंबर से ओटीटी के एक नहीं दो प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.
‘जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ’
‘जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ’, ‘जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन’ (2022) का एक स्टैंडअलोन सीक्वल है. इसकी कहानी ज़ोरा बेनेट और उनके रिसर्च टीम की है, जो पृथ्वी के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक में विलुप्त हो चुके डायनासोर की तलाश में जाते हैं, जिनके जेनेटिक मैटिरियल मानवता के लिए लाइफ सेविंग बेनिफिट दे सकते हैं. इस एक्शन से भरपूर एडवेंचर साइंस-फिक्शन फिल्म में स्कारलेट जोहानसन, जोनाथन बेली और महेरशला अली ने अहम रोल प्ले किया है. ‘जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ’ को इस 14 नवंबर, शुक्रवार से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं.
नौवेले वेग
रिचर्ड लिंकलेटर निर्देशित यह फ़िल्म जीन-ल्यूक गोडार्ड की फ़िल्म ब्रेथलेस (1960) की इम्प्रोवाइजेशनल और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पर बेस्ड है. इसकी कहानी एक यंग क्रिटिक की है जो अपने साथियों से इंस्पायर होकर फ़िल्म निर्माण की ओर रुख करता है और अपनी ख़ुद की फीचर फ़िल्म बनाने का प्रेशर झेलता है. इसे 14 नवंबर, शुक्रवार से ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
इंस्पेक्शन बंगला - ZEE5
यह मलयालम हॉरर-कॉमेडी ड्रामा विष्णु नाम के एक पुलिस अधिकारी के इर्द-गिर्द घूमती है. उसे अपने पुलिस स्टेशन को अरवंगद गांव में एक हॉन्टेड इंस्पेशनल बंगले में रीलोकेट करते समय सुपरनैचुरल घटनाओं का सामना करता है, जिसका एक अंधेरा और रहस्यमय अतीत है. इसे जी5 पर 14 नवंबर, शुक्रवार से स्ट्रीम कर सकते हैं.
लेफ्टर: द स्टोरी ऑफ़ द ऑर्डिनरियस
बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा "लेफ्टर: द स्टोरी ऑफ़ द ऑर्डिनरीस" एक मस्ट वॉच है. ये फिल्म फेमस तुर्की फुटबॉलर लेफ्टर कुकुकंडोन्यादिस की लाइफ पर बेस्ड है और उनके राइज टू फेम, इंटरनल उथल-पुथल, लव लाइफ और ग्रीक हैरिटेज को दिखाती है. इसे नेटफ्लिक्स पर 14 नवंबर शुक्रवार से देख सकते हैं.
कम सी मी इन द गुड लाइट
यान व्हाइट द्वारा निर्देशित "कम सी मी इन द गुड लाइट" एक इमोशनल डॉक्यूमेंट्री है. ये एक्टिविस्ट और कवि एंड्रिया गिब्सन और मेगन फाली की कहानी है ये कपल गिब्सन के स्टेज फोर के ओवेरियन कैंसर के डायग्नोज से जूझते हैं. फिल्म उनकी लव स्टोरी, उनके मुश्किल समय और ट्रीटमेंट जर्नी पर बेस्ड है. इसे एप्पल टीवी पर 14 नवंबर शुक्रवार से स्ट्रीम कर सकते हैं.
द क्रिस्टल कुकू
"द क्रिस्टल कुकू" जेवियर कैस्टिलो के इसी नाम के बेस्टसेलिंग उपन्यास पर बेस्ड एक एक्साइटिंग स्पेनिश ड्रामा है. इसकी कहानी क्लारा नाम की एक संग डॉक्टर पर बेस्ड है, जिसकी लाइफ में तब उथल-पुथल हो जाती है जब वह अपने हार्ट डोनर की पहचान जानने के लिए एक सफर पर निकलती है. यह खोज उसे दशकों से चली आ रही दुखद घटनाओं से त्रस्त एक रहस्यमय पहाड़ी शहर में ले जाती है. ये 14 नवंबर, फ्राइडे से ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.
