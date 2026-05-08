आदिवी शेष और मृणाल ठाकुर की 'डकैत' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म

‘डकैत’ सिनेमाघरों में 10 अप्रैल को रिलीज हुई थी. इस तेलुगु रोमांटिक क्राइम थ्रिलर फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिक्स्ड रिव्यू मिला है. इसमें आदिवी शेष और मृणाल ठाकुर ने लीड रोल प्ले किया है. ये आदिवी शेष के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म भी है हालांकि ये सिनेमाघरों में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई. वहीं अब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई हैं. चलिए यहां जानते हैं ‘डकैत’ को ओटीटी के किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.

‘डकैत’ ओटीटी पर कहां देखें?

बता दें कि ‘डकैत’ को ओटीटी के प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया है. फिलहाल इस फिल्म ने तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में स्ट्रीम करना शुरू कर दिया है, जबकि हिंदी वर्जन फिलहाल अवेलेबल नहीं है. हिंदी वर्जन में ये फिल्म कब आएगी इसकी अभी जानकारी नहीं दी गई है. फिलहला इस दर्शक क्षेत्रीय भाषाओं में घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं.

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‘डकैत’ के बारे में

डकैत में अनुराग कश्यप, ज़ैन मैरी खान, प्रकाश राज, अतुल कुलकर्णी और सुनील भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं. सुप्रिया यारलागड्डा द्वारा निर्मित और अन्नपूर्णा स्टूडियोज द्वारा प्रेजेंट इस फिल्म का निर्देशन शानियल देव ने किया है और इसका म्यूजिक भीम्स सेसिरोलियो ने दिया है.

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फिल्म 'डकैत' की कहानी क्या है?

इसकी कहानी हरिदास उर्फ ​​हरि (आदिवी शेष) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी लाइफ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड (मृणाल ठाकुर) के धोखे के बाद उलट-पुलट हो जाती है. बाद में, वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सरस्वती से बदला लेने के लिए लौटता है. हालांकि, जैसे-जैसे वह कई डकैतियों में उलझता जाता है, उसका रास्ता और भी मुश्किल होता जाता है, जिससे वह एक खतरनाक गिरोह में और भी गहराई से फंस जाता है. ये फिल्म हरि और सरस्वती के बीच टूटे हुए रिश्ते पर बेस्ड है, जहां अनसुलझे भाव और अतीत के घाव उनके आज को प्रभावित करते रहते हैं.

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