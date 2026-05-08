आ गई 'जना नायकन' की रिलीज डेट! इस खास दिन पर सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है विजय की फिल्म

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनतमिल सिनेमाआ गई 'जना नायकन' की रिलीज डेट! इस खास दिन पर सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है थलपति विजय की फिल्म

आ गई 'जना नायकन' की रिलीज डेट! इस खास दिन पर सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है थलपति विजय की फिल्म

Jana Nayagan Release Date: विजय की आखिरी फिल्म 'जना नायकन' की रिलीज का फैंस ब्रेसबी से इंतजार कर रहे हैं. वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म अब जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 08 May 2026 08:42 AM (IST)
Preferred Sources

तमिलनाडु चुनाव में मिली जीत के बाद से विजय की पॉपुलैरिटी पीक पर हैं. वहीं उनकी मच अवेटेड फिल्म 'जना नायकन' भी एक बार फिर चर्चा में है. खबरों के मुताबिक अब ये फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है. वैसे ओरिजनली ये जनवरी में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कई मुद्दों के कारण इसकी थिएटर रिलीज में देरी हुई. सीबीएफसी सर्टिफिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कारण फिल्म समय पर सिनेमाघरों में नहीं आ पाई. अब, एक रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स इसकी रिलीज के प्रोसेस में तेजी ला रहे हैं और नई रिलीज डेट तय करने के लिए एक्टिवली काम कर रहे हैं।

'जना नायकन' कब होगी रिलीज?
फिल्मबीट के मुताबिक मेकर्स 22 जून को विजय के जन्मदिन के खास मौके पर 'जना नायकन' को रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं. इस खबर से फैंस काफी एक्साइटेडहैं. रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिब्यूटर्स भी इस प्रोजेक्ट में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और उन रीजन में डिस्ट्रिब्यूशन राइट्स हासिल करने के लिए ज्यादा कीमत चुका रहे हैं जहां अभी तक फिल्म नहीं बिकी है.

 फिल्म इंडस्ट्री जगत का मानना ​​है कि विजय के जन्मदिन पर इस फिल्म की रिलीज होने से तमिलनाडु और विदेशों में एक्टर टर्न पॉलिटिशियन के फैंस के लिए एक ग्रैंस सेलिब्रेशन का माहौल बन सकता है. अगर ऐसा होता है तो विजय की आखिरी फिल्म 'जना नायकन' उनके जन्मदिन के मौके पर रिलीज होने वाली पहली फिल्म बन रही है, और यह एक यादगार मौका भी होगा.

ये भी पढ़ें:-Patriot BO Day 7: भारत में 'पैट्रियट' का बुरा हाल, सातवें दिन लाखों में सिमटी कमाई, लेकिन वर्ल्डवाइड छाप रही नोट, जानें- कलेक्शन

'जना नायकन' के मेकर्स विजय से मिलने की कर रहे प्लानिंग
फिलहाल विजय अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों पर पूरा फोकस कर रहे हैं, इसलिए मेकर्स आने वाले हफ्तों में उनसे पर्सनली मिलकर फिल्म की रिलीज डेट पर चर्चा करने की तैयारी में हैं.

खबरों के मुताबिक, तमिलगा वेट्री कज़गम की चुनावी जीत के बाद विजय जल्द ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, टीम फिल्म की रिलीज से पहले विजय से फैंस के लिए एक खास दो मिनट का वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करने की भी रिक्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं. इन अपडेट्स ने फिल्म को लेकर उम्मीदें और बढ़ा दी हैं.

'जना नायकन' के बारे में
'जना नायकन' में विजय के अलावा पूजा हेगड़े, प्रकाश राज, प्रियमणि और मामिता बैजू भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं. फिल्म का निर्देशन एच. विनोद ने किया है, जबकि म्यूजिक अनिरुद्ध ने दिया है. हालांकि फिल्म महीनों पहले पूरी हो चुकी थी, लेकिन इसकी रिलीज में कई बार देरी हुई. विजय के फैंस का मानना ​​है कि फिल्म की रिलीज पर राजनीतिक कारणों का भी असर पड़ा है. अप्रैल में फिल्म का एचडी वर्जन ऑनलाइन लीक हो गया, जिससे टीम और फिल्म इंडस्ट्री को काफी शॉक लगा था. पुलिस ने बाद में लीक के सिलसिले में नौ लोगों को गिरफ्तार किया और जांच अभी भी जारी है.

ये भी पढ़ें:-Raja Shivaji BO Day 7: 'राजा शिवाजी' ने 7वें दिन भी मचाई धूम, 50 करोड़ के हुई पार, जानें-बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?

और पढ़ें
Published at : 08 May 2026 08:42 AM (IST)
Tags :
Thalapathy Vijay Jana Nayagan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

तमिल सिनेमा
आ गई 'जना नायकन' की रिलीज डेट! इस खास दिन पर सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है थलपति विजय की फिल्म
आ गई 'जना नायकन' की रिलीज डेट! इस खास दिन पर सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है विजय की फिल्म
तमिल सिनेमा
Patriot BO Day 7: भारत में 'पैट्रियट' का बुरा हाल, सातवें दिन लाखों में सिमटी कमाई, लेकिन वर्ल्डवाइड छाप रही नोट, जानें- कलेक्शन
भारत में 7वें दिन लाखों में सिमटी 'पैट्रियट' की कमाई , लेकिन वर्ल्डवाइड छाप रही नोट
तमिल सिनेमा
Spirit Box Office: 'स्पिरिट' से बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ेंगे प्रभास! क्या ए रेटेड फिल्मों की लिस्ट में सबसे बड़ी ओपनर बनेगी फिल्म?
'स्पिरिट' से बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ेंगे प्रभास! क्या हासिल कर पाएंगे सबसे बड़ी ओपनिंग ?
तमिल सिनेमा
अल्लू अर्जुन की 'राका' का क्या है ब्लॉकबस्टर 'पुष्पा' से कनेक्शन? जानकर हैरान रह जाएंगे
अल्लू अर्जुन की 'राका' का क्या है ब्लॉकबस्टर 'पुष्पा' से कनेक्शन? जानकर हैरान रह जाएंगे
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैदी और जेलर की लव स्टोरी ! | Crime News |
Mahadangal | Suvendu's PA Murder: बंगाल में आखिर कब रुकेगी हिंसा? | TMC | BJP | Chitra Tripathi
Janhit | Thalapathy Vijay | Tamil Nadu Election: विजय का 'अग्निपथ', नहीं बनेंगे CM? | TVK | DMK
Akhilesh-Mamata Meet: : बंगाल में हार के बाद अखिलेश का ममता को साथ!| TMC | BJP
Suvendu PA Murder | Sandeep Chaudhary: PA हत्याकांड का सबसे सटीक विश्लेषण | West Bengal | TMC | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'चोर-चोर, TMC चोर', बंगाल चुनाव नतीजों के बाद महुआ मोइत्रा को देख फ्लाइट में लोगों ने लगाए नारे
'चोर-चोर, TMC चोर', बंगाल चुनाव नतीजों के बाद महुआ मोइत्रा को देख फ्लाइट में लोगों ने लगाए नारे
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के अधिकारियों के लिए अब हिंदी की परीक्षा जरूरी नहीं, राज ठाकरे के विरोध के बाद फैसला
महाराष्ट्र के अधिकारियों के लिए अब हिंदी की परीक्षा जरूरी नहीं, राज ठाकरे के विरोध के बाद फैसला
इंडिया
तमिलनाडु में कौन बनाएगा सरकार? राज्यपाल ने विजय की TVK को नहीं दिया न्योता, DMK-AIADMK आएंगे साथ?
तमिलनाडु में कौन बनाएगा सरकार? गवर्नर ने विजय की TVK को नहीं दिया न्योता, DMK-AIADMK आएंगे साथ?
स्पोर्ट्स
ICC T20 Rankings: कहां पहुंच गई आईसीसी रैंकिंग में टीम इंडिया? ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान कौन से स्थान पर पहुंचा, जानिए
कहां पहुंच गई आईसीसी रैंकिंग में टीम इंडिया? ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान कौन से स्थान पर पहुंचा, जानिए
ओटीटी
Lukkhe Web Series Review: उड़ता पंजाब का सस्ता वर्जन, बढ़िया परफॉर्मेंस लेकिन वही घिसी पिटी कहानी
लुक्खे रिव्यू: उड़ता पंजाब का सस्ता वर्जन, बढ़िया परफॉर्मेंस लेकिन वही घिसी पिटी कहानी
विश्व
होर्मुज में अमेरिकी जहाजों पर फायरिंग से भड़के ट्रंप, ईरान को दी बड़ी धमकी, कहा- अगर डील पर जल्दी...
होर्मुज में अमेरिकी जहाजों पर फायरिंग से भड़के ट्रंप, ईरान को दी बड़ी धमकी, कहा- अगर डील पर जल्दी...
ऑटो
Ferrari Price in India: फरारी खरीदने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी मंथली इनकम, जानिए कितनी आती है EMI?
फरारी खरीदने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी मंथली इनकम, जानिए कितनी आती है EMI?
हेल्थ
किन देशों के लोगों में थैलसीमिया होने का खतरा ज्यादा, जानें क्या है इसकी वजह?
किन देशों के लोगों में थैलसीमिया होने का खतरा ज्यादा, जानें क्या है इसकी वजह?
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget