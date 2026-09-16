चिरंजीवी की 'विश्वंभरा' की OTT डील हुई पक्की, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?

साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'विश्वंभरा' को लेकर चर्चा में हैं. ये 2026 की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. इस एक्शन एडवेंचर-फैंटेसी फिल्म का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अब 'विश्वंभरा' को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. फिल्म की ओटीटी डील फाइनल हो गई है और मेकर्स जल्द ही इसकी नई रिलीज डेट का ऐलान कर सकते हैं.

अमेजन प्राइम वीडियो ने खरीदे 'विश्वंभरा' के डिजिटल राइट्स?

तेलुगु123 की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘विश्वंभरा’ सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्राइम वीडियो ने फिल्म के डिजिटल राइट्स खरीद लिए हैं. हालांकि, मेकर्स की ओर से अभी तक इस डील को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है. वहीं, ये डील कितनी रकम में हुई है, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.

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जल्द अनाउंस होगी फिल्म की रिलीज डेट

बताया जा रहा है कि ओटीटी डील फाइनल नहीं होने की वजह से फिल्म की रिलीज में देरी हो रही थी. अब डील तय होने के बाद मेकर्स फिल्म की नई रिलीज डेट का ऐलान करने की तैयारी में हैं. माना जा रहा है कि जल्द ही ‘विश्वंभरा’ की नई रिलीज डेट सामने आ सकती है. वशिष्ठ के निर्देशन में बनी ‘विश्वंभरा’ एक सोशल-फैंटेसी ड्रामा फिल्म है. फिल्म को यूवी क्रिएशंस के बैनर तले बनाया गया है.

ऐसी होगी फिल्म की स्टारकास्ट

‘विश्वंभरा’ में चिरंजीवी के साथ त्रिशा फीमेल लीड के तौर पर नजर आएंगी, जबकि कुणाल कपूर फिल्म में विलेन का रोल निभा रहे हैं. आशिका रंगनाथ, ईशा चावला, सुरभि पुराणिक और रम्या पसुपुलेटी, राव रमेश और वेनेला किशोर जैसे एक्टर्स भी फिल्म का हिस्सा हैं. म्यूजिक की जिम्मेदारी एम.एम. कीरवाणी के पास है, जिससे फिल्म को लेकर उम्मीदें और बढ़ गई हैं. अब फैंस को बस ऑफिशियल रिलीज डेट का इंतजार है, ताकि वो बड़े पर्दे पर चिरंजीवी का ये फैंटेसी अवतार देख सकें.

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