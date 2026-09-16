सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने हाल ही में दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की 2020 में हुई मौत की जांच के लिए एफआईआर दर्ज की है. इसके बाद से सूरज पंचोली एक बार फिर चर्चा में हैं. हालांकि, उन्होंने हाल ही में सफाई देते हुए कहा कि वो दिशा को किसी भी तरह से नहीं जानते थे और उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है.

जिया खान के सुसाइड केस की सुनवाई के दौरान सूरज पंचोली अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजरे थे. हालांकि, उन्हें दोषी नहीं पाए जाने के बाद बरी कर दिया गया था. अब दिशा सालियान केस की CBI एफआईआर में सूरज पंचोली का नाम सामने आने के बाद जिया खान की मां राबिया खान ने इस पर प्रतिक्रिया दी है.

जिया खान की मां बोलीं- 'मुझे बेहद दुख हुआ'

जिया खान की मां राबिया खान ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा नोट शेयर किया. उन्होंने लिखा, 'जब मुझे पता चला कि छह साल पहले हुई दिशा सालियान की मौत के मामले में भी वही नाम सामने आए हैं, तो मुझे बेहद दुख हुआ. ये बात सभी के लिए चिंता का विषय होनी चाहिए. जिया के मामले से मैं जानती हूं कि जब महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट कर दिया जाता है या उनमें बदलाव किया जाता है, तो पीड़ितों के लिए सच सामने लाना कितना मुश्किल हो जाता है. एक बार सबूत नष्ट हो जाएं, तो सच्चाई तक पहुंचना और भी मुश्किल हो जाता है.'

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'वही तरीका दोहराया जा रहा है'

उन्होंने आगे लिखा, 'हाईकोर्ट ने खुद दिशा सालियान केस की जांच में गंभीर गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाए हैं. जब जरूरी सबूत पहले ही खो चुके हों या नष्ट हो गए हों, तो नई जांच के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है. मुझे लगता है कि दिशा के मामले में भी वही तरीका दोहराया जा रहा है, जो मैंने जिया के केस में देखा था. सबूतों की कमी के चलते इंसाफ की राह मुश्किल बनाई जा रही है और इसे "आत्महत्या के लिए उकसाने" का मामला बताया जा रहा है, जबकि इस पहलू की भी ठीक से जांच नहीं की गई. जिया के केस की तरह यहां भी उसी तरीके को अपनाया जा रहा है.'

'पीड़ित का परिवार जवाब का हकदार है'

जिया की मां ने आगे कहा कि पीड़ित और उनके परिवार जवाब पाने के हकदार है. उन्होंने कहा कि जांच करने वालों को काम के लग रहे हर सबूत को सुरक्षित रखना चाहिए और उसकी जांच करनी चाहिए, न कि उसे गायब होने देना चाहिए. वरना, भविष्य की जांच में भी सच का पता नहीं चल पाएगा. उन्होंने कहा कि दिशा भी सच जानने की हकदार है, ठीक वैसे ही जैसे जिया थी.

दिशा सालियान मामले में सूरज पंचोली ने तोड़ी चुप्पी

बता दें कि सूरज पंचोली ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर उन रिपोर्ट्स और बयानों पर बात की, जिनमें उन्हें पिछले कुछ सालों में इस मामले से जोड़ा गया है. सूरज ने लिखा, 'पिछले कुछ सालों से अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स और बयानों के जरिए दिवंगत दिशा सालियन की दुखद मौत से जुड़े विवाद में मेरा नाम घसीटा जा रहा है. मैं ये बात जोर देकर और बहुत साफ-साफ कहना चाहता हूं. मैंने अपनी लाइफ में कभी भी दिवंगत दिशा सालियन से न तो सीधे और न ही किसी और तरह से मुलाक़ात की है. मैंने अपनी जिंदगी में कभी आदित्य ठाकरे से भी मुलाकात नहीं की है.'

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आखिर क्या है पूरा मामला?

दिशा सालियान की 8 जून 2020 को मुंबई में एक ऊंची बिल्डिंग से गिरने के बाद मौत हुई थी. उनकी मौत को पहले 'एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट' (ADR) के तौर पर दर्ज किया गया था. उनकी मौत के लगभग छह साल बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट के जांच के आदेश के बाद CBI ने इस मामले में FIR दर्ज की. FIR में आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, सूरज पंचोली, डिनो मोरिया, रोहन रॉय और अन्य लोगों के नाम शामिल हैं.

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