ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन: अखिलेश के बयान पर AIMIM का पलटवार, 'हमारे इस कदम से...'

ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन: अखिलेश के बयान पर AIMIM का पलटवार, 'हमारे इस कदम से...'

शोएब जमई ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि आप दलित और मुस्लिम समुदायों को पीछे छोड़ मंदिरों की राह पर निकल पड़े. आपने PDA के नारे को भी बदल दिया.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 14 Nov 2026 12:22 AM (IST)
Preferred Sources

AIMIM और आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) के गठबंधन पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने टिप्पणी की, जिस पर अब AIMIM नेता ने तीखा पलटवार किया है. AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई ने कहा कि मैं यही कहूंगा कि बड़ी देर कर दी मेहरबान, आते-आते. जब हम शुरू से कह रहे थे कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के रथ को रोकना है तो हमें एक साथ आना पड़ेगा और मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ना होगा.

उन्होंने कहा, ‘उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा वैक्युम है. मुसलमानों और दलित समाज के भीतर प्रतिनिधित्व में जो एक बहुत बड़ा वैक्युम बना है, वो दोनों समाज यूपी में वोटों का बहुत बड़ा हिस्सा है. यहां करीब 44 फीसदी वोटर दलित और मुस्लिम समुदायों से आते हैं. आपने उन्हें पीछे छोड़ दिया और मंदिरों की राजनीति का रास्ते पर चल दिए. यहां तक कि आपने PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के नारे को भी बदल दिया. तो जाहिर सी बात है कि इन वोटरों का एक बहुत बड़ा वर्ग अब किसी विकल्प की तलाश में है.'

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
IAF विंग कमांडर पर PAK को खुफिया जानकारी देने का आरोप, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में खुलासा
IAF विंग कमांडर पर PAK को खुफिया जानकारी देने का आरोप, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में खुलासा
इंडिया
BJP को रोकने TMC नेता कुणाल घोष ने बंगाल में की 'महागठबंधन' की वकालत , कांग्रेस ने जताई आपत्ति
BJP को रोकने TMC नेता कुणाल घोष ने बंगाल में की 'महागठबंधन' की वकालत , कांग्रेस ने जताई आपत्ति
इंडिया
'वो भगवान से ऊपर', अभिषेक बनर्जी की न्यायधीशों पर टिप्पणी पर TMC के बागी MLA मदन मित्रा का तंज
'वो भगवान से ऊपर', अभिषेक बनर्जी की न्यायधीशों पर टिप्पणी पर TMC के बागी MLA मदन मित्रा का तंज
इंडिया
SIR विवाद के बीच CJP ने की अपील- 'अगर आपका भी वोटर लिस्ट से नाम कटा है तो...'
SIR विवाद के बीच CJP ने की अपील- 'अगर आपका भी वोटर लिस्ट से नाम कटा है तो...'

हमारे कदम से उन्हें बेचैनी तो हुई है- शोएब जमई

AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई ने शुक्रवार (13 नवंबर, 2026) को न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा, ‘अब जब हमने अपना सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बना लिया है, तब आपको इसकी याद आ रही है कि हम भी ठीक हैं और आप स्वागत कर रहे हैं. जाहिर है कि हमारे इस कदम से बेचैनी तो उनको भी हुई है, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए.’ 

उन्होंने कहा, ‘उम्मीद है कि इसका कुछ सकारात्मक नतीजा निकलेगा. कम से कम इस बात का एहसास तो हुआ है कि हमारा गठबंधन भी भारतीय जनता पार्टी (BJP) को रोकने में सक्षम है.’

अखिलेश यादव के मुस्लिम CM फेस की टिप्पणी पर ओवैसी का वार

वहीं, अखिलेश यादव ने जब AIMIM से मुस्लिम व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा न बनाने को लेकर टिप्पणी की, इस पर AIMIM प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए अखिलेश यादव को चुनौती दी. उन्होंने कहा, ‘अगर हमने नहीं बनाया है तो अखिलेश यादव अपने पार्टी के किसी मुस्लिम युवक को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दें और खुद पीछे हट जाएं. उन्हें कौन रोक रहा है. वो खुद कितने सालों तक मुख्यमंत्री रहे.’ 

यह भी पढ़ेंः कीर्ति आजाद के बयान पर विवाद: मुस्लिम युवक ने दर्ज कराई शिकायत, कहा- 'माफी मांगें वरना...'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
Read More
Published at : 13 Nov 2026 10:34 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Akhilesh Yadav Shoaib Jamai AIMIM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
IAF विंग कमांडर पर PAK को खुफिया जानकारी देने का आरोप, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में खुलासा
IAF विंग कमांडर पर PAK को खुफिया जानकारी देने का आरोप, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में खुलासा
इंडिया
BJP को रोकने TMC नेता कुणाल घोष ने बंगाल में की 'महागठबंधन' की वकालत , कांग्रेस ने जताई आपत्ति
BJP को रोकने TMC नेता कुणाल घोष ने बंगाल में की 'महागठबंधन' की वकालत , कांग्रेस ने जताई आपत्ति
इंडिया
'वो भगवान से ऊपर', अभिषेक बनर्जी की न्यायधीशों पर टिप्पणी पर TMC के बागी MLA मदन मित्रा का तंज
'वो भगवान से ऊपर', अभिषेक बनर्जी की न्यायधीशों पर टिप्पणी पर TMC के बागी MLA मदन मित्रा का तंज
इंडिया
SIR विवाद के बीच CJP ने की अपील- 'अगर आपका भी वोटर लिस्ट से नाम कटा है तो...'
SIR विवाद के बीच CJP ने की अपील- 'अगर आपका भी वोटर लिस्ट से नाम कटा है तो...'
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'वो भगवान से ऊपर', अभिषेक बनर्जी की न्यायधीशों पर टिप्पणी पर TMC के बागी MLA मदन मित्रा का तंज
'वो भगवान से ऊपर', अभिषेक बनर्जी की न्यायधीशों पर टिप्पणी पर TMC के बागी MLA मदन मित्रा का तंज
दिल्ली NCR
Exclusive: दिल्ली में दमघोंटू हवा ने बढ़ाई मास्क और दवाओं की मांग, N95-N99 की बिक्री में 4 गुना उछाल
दिल्ली में दमघोंटू हवा ने बढ़ाई मास्क और दवाओं की मांग, N95-N99 की बिक्री में 4 गुना उछाल
विश्व
ईरान की धमकियों के बीच मिलिट्री बेस पहुंचे US वित्त मंत्री बेसेंट, ''मैं डरने वाला नहीं'
ईरान की धमकियों के बीच मिलिट्री बेस पहुंचे US वित्त मंत्री बेसेंट, ''मैं डरने वाला नहीं'
बॉलीवुड
ओपनिंग डे पर बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी 'गनमास्टर जी9'? बन सकती है इमरान हाशमी की 4th बिगेस्ट ओपनर
ओपनिंग डे पर बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी 'गनमास्टर जी9'? बन सकती है इमरान हाशमी की 4th बिगेस्ट ओपनर
क्रिकेट
एशिया कप के फाइनल में भारत-पाकिस्तान की टक्कर, कब, कहां और किस चैनल पर देखें लाइव?
एशिया कप के फाइनल में भारत-पाकिस्तान की टक्कर, कब, कहां और किस चैनल पर देखें लाइव?
इंडिया
BJP को रोकने TMC नेता कुणाल घोष ने बंगाल में की 'महागठबंधन' की वकालत , कांग्रेस ने जताई आपत्ति
BJP को रोकने TMC नेता कुणाल घोष ने बंगाल में की 'महागठबंधन' की वकालत , कांग्रेस ने जताई आपत्ति
महाराष्ट्र
राहुल गांधी पर रामदास अठावले का हमला, बोले- संविधान को कोई नहीं बदल सकता
राहुल गांधी पर रामदास अठावले का हमला, बोले- संविधान को कोई नहीं बदल सकता
ट्रेंडिंग
Viral Video: कैब का किराया मांगने पर ड्राइवर से भिड़े पति-पत्नी; वीडियो वायरल
कैब का किराया मांगने पर ड्राइवर से भिड़े पति-पत्नी; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget