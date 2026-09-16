महान संत नीम करोली बाबा की जिंदगी पर बनी फिल्म ‘हनुमान अंश’ इन दिनों लगातार चर्चा में है. 7 अगस्त को रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. खास बात ये है कि आम दर्शकों के साथ-साथ कई जानी-मानी हस्तियां भी फिल्म की तारीफ कर चुकी हैं. अब सोनू सूद ने भी ‘हनुमान अंश’ की सफलता पर रिएक्ट करते हुए फिल्म की तारीफ की है.

सोनू सूद ने की ‘हनुमान अंश’ की तारीफ

एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने ‘हनुमान अंश’ की सफलता पर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि फिल्म की कामयाबी बताती है कि किसी फिल्म को हिट बनाने के लिए सिर्फ बड़ा बजट, बड़े सितारे या ज्यादा प्रमोशन जरूरी नहीं है. सबसे ज्यादा मायने रखती है ऐसी कहानी, जो सीधे दर्शकों के दिल से जुड़ सके.

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सोनू सूद ने क्या कहा?

सोनू सूद ने कहा, 'मैं बहुत खुश हूं कि ‘हनुमान अंश’ जैसी फिल्म इतना अच्छा कर रही है. ये फिल्म दिखाती है कि बात सिर्फ बजट, चेहरों, कलाकारों या प्रमोशन की नहीं है. सबसे ज्यादा मायने रखता है कि कहानी कितनी अच्छी है और वो लोगों की भावनाओं से कितना जुड़ती है. अब ऐसी फिल्में बनाने का समय है, जो सिर्फ ग्लैमर पर आधारित न हों, बल्कि ऐसी कहानियां दिखाएं जिनसे लोग खुद को जोड़ सकें. फिल्म की सफलता से फिल्म इंडस्ट्री को यही सबसे बड़ी सीख मिलती है.'

वरुण धवन और कंगना रनौत ने भी की फिल्म की तारीफ

सोनू सूद के अलावा वरुण धवन ने भी ‘हनुमान अंश’ की तारीफ की है. वरुण हाल ही में अपनी मां करुणा धवन के साथ फिल्म देखने थिएटर पहुंचे थे. फिल्म देखने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और लोगों से इसे सिनेमाघरों में देखने की अपील की. उन्होंने लोगों से अपने माता-पिता और दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाने की बात कही. वहीं, कंगना रनौत ने फिल्म 'हनुमान अंश' की जमकर तारीफ की है और इसे एक फिल्म की बजाय 'सत्संग' बताया है.

बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही 'हनुमान अंश'

फिल्म ‘हनुमान अंश’ का निर्देशन विशाल चतुर्वेदी ने किया है. इसमें शोभिनाव सत्या, चंदन आनंद, पूर्णिमा तिवारी, विहान शेडगे और अनिल रस्तोगी जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘हनुमान अंश’ ने अब तक भारत में 231.13 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. वहीं, दुनियाभर में फिल्म का कलेक्शन 279.80 करोड़ रुपये पहुंच गया है.

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