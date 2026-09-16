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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बजट से ज्यादा जरूरी कंटेंट है...', 'हनुमान अंश' के मुरीद हुए सोनू सूद, फिल्म की सफलता पर कही ये बात

'बजट से ज्यादा जरूरी कंटेंट है...', 'हनुमान अंश' के मुरीद हुए सोनू सूद, फिल्म की सफलता पर कही ये बात

‘हनुमान अंश’ को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और फिल्म की कमाई भी लगातार बढ़ रही है. अब सोनू सूद ने फिल्म की तारीफ करते हुए इसकी सफलता से मिलने वाली सीख के बारे में बात की है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 16 Sep 2026 10:32 AM (IST)
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महान संत नीम करोली बाबा की जिंदगी पर बनी फिल्म ‘हनुमान अंश’ इन दिनों लगातार चर्चा में है. 7 अगस्त को रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. खास बात ये है कि आम दर्शकों के साथ-साथ कई जानी-मानी हस्तियां भी फिल्म की तारीफ कर चुकी हैं. अब सोनू सूद ने भी ‘हनुमान अंश’ की सफलता पर रिएक्ट करते हुए फिल्म की तारीफ की है.

सोनू सूद ने की ‘हनुमान अंश’ की तारीफ
एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने ‘हनुमान अंश’ की सफलता पर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि फिल्म की कामयाबी बताती है कि किसी फिल्म को हिट बनाने के लिए सिर्फ बड़ा बजट, बड़े सितारे या ज्यादा प्रमोशन जरूरी नहीं है. सबसे ज्यादा मायने रखती है ऐसी कहानी, जो सीधे दर्शकों के दिल से जुड़ सके.

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सोनू सूद ने क्या कहा?
सोनू सूद ने कहा, 'मैं बहुत खुश हूं कि ‘हनुमान अंश’ जैसी फिल्म इतना अच्छा कर रही है. ये फिल्म दिखाती है कि बात सिर्फ बजट, चेहरों, कलाकारों या प्रमोशन की नहीं है. सबसे ज्यादा मायने रखता है कि कहानी कितनी अच्छी है और वो लोगों की भावनाओं से कितना जुड़ती है. अब ऐसी फिल्में बनाने का समय है, जो सिर्फ ग्लैमर पर आधारित न हों, बल्कि ऐसी कहानियां दिखाएं जिनसे लोग खुद को जोड़ सकें. फिल्म की सफलता से फिल्म इंडस्ट्री को यही सबसे बड़ी सीख मिलती है.' 

बजट से ज्यादा जरूरी कंटेंट है...', 'हनुमान अंश' के मुरीद हुए सोनू सूद, फिल्म की सफलता पर कही ये बात

वरुण धवन और कंगना रनौत ने भी की फिल्म की तारीफ
सोनू सूद के अलावा वरुण धवन ने भी ‘हनुमान अंश’ की तारीफ की है. वरुण हाल ही में अपनी मां करुणा धवन के साथ फिल्म देखने थिएटर पहुंचे थे. फिल्म देखने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और लोगों से इसे सिनेमाघरों में देखने की अपील की. उन्होंने लोगों से अपने माता-पिता और दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाने की बात कही. वहीं, कंगना रनौत ने फिल्म 'हनुमान अंश' की जमकर तारीफ की है और इसे एक फिल्म की बजाय 'सत्संग' बताया है. 

बजट से ज्यादा जरूरी कंटेंट है...', 'हनुमान अंश' के मुरीद हुए सोनू सूद, फिल्म की सफलता पर कही ये बात

बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही 'हनुमान अंश'
फिल्म ‘हनुमान अंश’ का निर्देशन विशाल चतुर्वेदी ने किया है. इसमें शोभिनाव सत्या, चंदन आनंद, पूर्णिमा तिवारी, विहान शेडगे और अनिल रस्तोगी जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘हनुमान अंश’ ने अब तक भारत में 231.13 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. वहीं, दुनियाभर में फिल्म का कलेक्शन 279.80 करोड़ रुपये पहुंच गया है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 16 Sep 2026 10:32 AM (IST)
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