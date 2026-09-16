गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडभाई सोहेल खान के घर गणपति विसर्जन में पहुंचे सलमान, बप्पा की भक्ति में डूबे भाईजान

भाई सोहेल खान के घर गणपति विसर्जन में पहुंचे सलमान, बप्पा की भक्ति में डूबे भाईजान

सलमान खान 15 सितंबर को अपने भाई सोहेल खान के बांद्रा स्थित घर पहुंचे, जहां गणपति बप्पा के विसर्जन की रस्म हुई. इस दौरान सलमान बप्पा की भक्ति में लीन नजर आए. तस्वीरों में देखिए भाईजान का ये खास अंदाज.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 16 Sep 2026 10:07 AM (IST)
सलमान खान 15 सितंबर को अपने भाई सोहेल खान के बांद्रा स्थित घर पहुंचे, जहां गणपति बप्पा के विसर्जन की रस्म हुई. इस दौरान सलमान बप्पा की भक्ति में लीन नजर आए. तस्वीरों में देखिए भाईजान का ये खास अंदाज.

खान परिवार ने हर साल की तरह इस बार भी अपने बांद्रा स्थित घर पर धूमधाम से गणपति बप्पा का स्वागत किया. बप्पा के दर्शन के लिए खास आयोजन रखा गया, जिसमें बॉलीवुड और टीवी के कई सेलेब्स शामिल हुए. वहीं, 15 सितंबर को सोहेल खान ने पूरे परिवार के साथ धूमधाम से गणपति बप्पा का विसर्जन किया. इस दौरान सलमान खान ने भी शिरकत की और अपने अंदाज से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

1/8
बॉलीवुड एक्टर सोहेल खान के घर गणपति विसर्जन में सलमान खान समेत पूरा खान परिवार शामिल हुआ. इस दौरान सभी ने धूमधाम के साथ गणपति बप्पा को भावुक विदाई दी.
बॉलीवुड एक्टर सोहेल खान के घर गणपति विसर्जन में सलमान खान समेत पूरा खान परिवार शामिल हुआ. इस दौरान सभी ने धूमधाम के साथ गणपति बप्पा को भावुक विदाई दी.
2/8
इस दौरान सोहेल खान कैजुअल लुक में नजर आए. उन्होंने स्काई ब्लू शर्ट के साथ ब्लू जींस पहनी थी. सोहेल ने पूरे परिवार के साथ पैपराजी के सामने एक से बढ़कर एक पोज भी दिए.
इस दौरान सोहेल खान कैजुअल लुक में नजर आए. उन्होंने स्काई ब्लू शर्ट के साथ ब्लू जींस पहनी थी. सोहेल ने पूरे परिवार के साथ पैपराजी के सामने एक से बढ़कर एक पोज भी दिए.
3/8
इस समारोह में सलमान खान ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. भाईजान अपने डैशिंग अंदाज में गणपति बप्पा को विदाई देने पहुंचे. इस दौरान उनका लुक और अंदाज फैंस को काफी पसंद आया.
इस समारोह में सलमान खान ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. भाईजान अपने डैशिंग अंदाज में गणपति बप्पा को विदाई देने पहुंचे. इस दौरान उनका लुक और अंदाज फैंस को काफी पसंद आया.
4/8
सलमान ने गणपति बप्पा की पूजा-अर्चना की और उनका आशीव्रादी लिया. इस दौरान सलमान खान भगवान गणेश की भक्ति में लीन नजर आए.
सलमान ने गणपति बप्पा की पूजा-अर्चना की और उनका आशीव्रादी लिया. इस दौरान सलमान खान भगवान गणेश की भक्ति में लीन नजर आए.
5/8
सलमान खान के लुक की बात करें तो वह अपने स्टाइलिश कैंडिड लुक में नजर आए. उन्होंने ब्लैक टी-शर्ट के साथ रफ-टेक्सचर वाला स्लीवलेस वेस्टकोट और मैचिंग डेनिम जींस पहनी थी.
सलमान खान के लुक की बात करें तो वह अपने स्टाइलिश कैंडिड लुक में नजर आए. उन्होंने ब्लैक टी-शर्ट के साथ रफ-टेक्सचर वाला स्लीवलेस वेस्टकोट और मैचिंग डेनिम जींस पहनी थी.
6/8
सिर पर ब्लैक बीनी कैप लगाए भाईजान का ये कैजुअल अंदाज काफी कूल लग रहा था. उनका ये सिंपल लेकिन स्टाइलिश लुक फैंस का ध्यान खींच रहा था.
सिर पर ब्लैक बीनी कैप लगाए भाईजान का ये कैजुअल अंदाज काफी कूल लग रहा था. उनका ये सिंपल लेकिन स्टाइलिश लुक फैंस का ध्यान खींच रहा था.
7/8
आखिर में सोहेल खान ने अरहान खान और अयान अग्निहोत्री के साथ मिलकर गणपति बप्पा का विसर्जन किया.
आखिर में सोहेल खान ने अरहान खान और अयान अग्निहोत्री के साथ मिलकर गणपति बप्पा का विसर्जन किया.
8/8
गणपति बप्पा के विसर्जन में अर्पिता खान शर्मा, आयुष शर्मा, अतुल अग्निहोत्री, अरहान खान और अयान अग्निहोत्री भी शामिल हुए. इस दौरान सभी ने जमकर डांस किया और बप्पा का आशीर्वाद लिया.
गणपति बप्पा के विसर्जन में अर्पिता खान शर्मा, आयुष शर्मा, अतुल अग्निहोत्री, अरहान खान और अयान अग्निहोत्री भी शामिल हुए. इस दौरान सभी ने जमकर डांस किया और बप्पा का आशीर्वाद लिया.
Published at : 16 Sep 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Sohail Khan SALMAN KHAN

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
संभावना सेठ ने दिखाया जुड़वां बच्चों का चेहरा, बेटा और बेटी संग दिए क्यूट पोज
संभावना सेठ ने दिखाया जुड़वां बच्चों का चेहरा, बेटा और बेटी संग दिए क्यूट पोज
मनोरंजन
मंगलवार को फिर 'हनुमान अंश' की रही धूम, 'हैवान' की हालत हुई बुरी, जानें- 'मिर्जापुर द मूवी' का कलेक्शन
मंगलवार को फिर 'हनुमान अंश' की रही धूम, 'हैवान' की हालत हुई बुरी
मनोरंजन
'मसकली' से 'चांद सिफारिश' तक, ये हैं प्रसून जोशी के 8 बेहतरीन गाने
'मसकली' से 'चांद सिफारिश' तक, ये हैं प्रसून जोशी के 8 बेहतरीन गाने
मनोरंजन
सीबीएफसी के पचड़ों में फंसी सलमान खान की 'मातृभूमि', क्या इस साल हो पाएगी रिलीज?
सीबीएफसी के पचड़ों में फंसी सलमान की 'मातृभूमि', क्या इस साल होगी रिलीज?
Advertisement

वीडियोज

Rajasthan के Tonk में भयंकर हादसा..कार की हालत देख होश उड़ जाएंगे!। Viral News
Chitra Tripathi: UPI के नए नियम से ग्राहक से दुकानदार तक क्या बदलेगा? | Digital Payment New Rules
Bharat Ki Baat : आपकी UPI पेमेंट पर क्या चार्ज लगेगा? | Online Payments | UPI Transaction Charge
UP में UCC का एलान.. पक्ष- विपक्ष में आर-पार, 2027 पर सीधा असर !। UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: UPI के नए नियम से क्या बदलेगा? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | UPI Payments Charge

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
दिल्ली में ब्रिक्स: दुनिया बदल रही है, और ब्रिक्स भी बदल रहा है !
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
उपचुनाव से पहले CM शुभेंदु अधिकारी बोले, 'मुस्लिमों के लिए टेस्ट है कि...'
उपचुनाव से पहले CM शुभेंदु अधिकारी बोले, 'मुस्लिमों के लिए टेस्ट है कि...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में शराब ठेके के बाहर दो युवकों पर चाकू से हमला, एक की मौत
दिल्ली में शराब ठेके के बाहर दो युवकों पर चाकू से हमला, एक की मौत
विश्व
पवित्र मुस्लिम शहर मक्का के एयरस्पेस में घुसा हूती ड्रोन, आर्मी ने रोका
पवित्र मुस्लिम शहर मक्का के एयरस्पेस में घुसा हूती ड्रोन, आर्मी ने रोका
क्रिकेट
इमरान खान की हालत पर 7 पूर्व कप्तानों का छलका दर्द
इमरान खान की हालत पर 7 पूर्व कप्तानों का छलका दर्द
बॉलीवुड
अक्षय की 'हैवान' हुई बुरी तरह फ्लॉप, 5वें दिन चंद लाख कमाने में भी छूटे पसीने
'हैवान' हुई बुरी तरह फ्लॉप, 5वें दिन चंद लाख कमाने में भी छूटे पसीने
इंडिया
'काजी कैंप पर दागेंगे मिसाइल ', BJP MLA की बात पर गुस्से में ओवैसी- 'मैं अकेला वहां...'
'काजी कैंप पर दागेंगे मिसाइल ', BJP MLA की बात पर गुस्से में ओवैसी- 'मैं अकेला वहां...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कुरान में जो हुक्म है, हम उसी पर चलेंगे', UCC पर बोले सपा नेता ST हसन
'कुरान में जो हुक्म है, हम उसी पर चलेंगे', UCC पर बोले सपा नेता ST हसन
ट्रेंडिंग
झरने में नहा रहे परिवार पर गिरा खतरनाक सांप, रूह कंपा देगा वीडियो
झरने में नहा रहे परिवार पर गिरा खतरनाक सांप, रूह कंपा देगा वीडियो
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
ENT LIVE
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Embed widget