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भाई सोहेल खान के घर गणपति विसर्जन में पहुंचे सलमान, बप्पा की भक्ति में डूबे भाईजान
सलमान खान 15 सितंबर को अपने भाई सोहेल खान के बांद्रा स्थित घर पहुंचे, जहां गणपति बप्पा के विसर्जन की रस्म हुई. इस दौरान सलमान बप्पा की भक्ति में लीन नजर आए. तस्वीरों में देखिए भाईजान का ये खास अंदाज.
खान परिवार ने हर साल की तरह इस बार भी अपने बांद्रा स्थित घर पर धूमधाम से गणपति बप्पा का स्वागत किया. बप्पा के दर्शन के लिए खास आयोजन रखा गया, जिसमें बॉलीवुड और टीवी के कई सेलेब्स शामिल हुए. वहीं, 15 सितंबर को सोहेल खान ने पूरे परिवार के साथ धूमधाम से गणपति बप्पा का विसर्जन किया. इस दौरान सलमान खान ने भी शिरकत की और अपने अंदाज से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
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Published at : 16 Sep 2026 10:07 AM (IST)
Tags :Sohail Khan SALMAN KHAN
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