Bhishmar OTT Release: थिएटर के बाद अब OTT पर धमाल मचाने आ रही है 'भीष्मर', जानें कब और किस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी फिल्म
Bhishmar OTT Release: थिएटर में दर्शकों का दिल जीतने के बाद अब मलयालम फिल्म ‘भीष्मर’ ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयार है. आइए जानते हैं इसे आप कब और कहां स्ट्रीम कर सकते हैं.
ध्यान श्रीनिवासन और विष्णु उन्नीकृष्णन स्टारर फिल्म 'भीष्मर' थिएटर के बाद अब अपनी डिजिटल रिलीज के लिए तैयार है. ईस्ट कोस्ट विजयन के निर्देशन में बनी इस फिल्म को थिएटर में अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. वहीं, अब ये फिल्म ओटीटी पर स्ट्रीम होने जा रही है. आइए जानते हैं ये कब और कहां रिलीज हो रही है.
ओटीटी पर धमाल मचाने आ रही है 'भीष्मर'
मलयालम फिल्म 'भीष्मर' 22 मई को ओटीटी पर दस्तक देगी. दर्शक इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो और Sun NXT पर देख सकेंगे. ये फिल्म 20 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म करीब 30 दिनों तक सिनेमाघरों में चली और फैमिली ऑडियंस से इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला.
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फिल्म की खास बात यह भी है कि इसमें पहली बार ध्यान श्रीनिवासन और विष्णु उन्नीकृष्णन की जोड़ी स्क्रीन पर साथ नजर आई है. ये एक रात की घटनाओं, हास्य (कॉमेडी), और रोमांस के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें सामाजिक मुद्दों और शिक्षा के महत्व को भी उजागर किया गया है. 'भीष्मर' को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है.
फिल्म की कास्ट
फिल्म 'भीष्मर' में ध्यान श्रीनिवासन और विष्णु उन्नीकृष्णन के अलावा, दिव्या पिल्लई और अम्मायरा गोस्वामी फीमेल लीड रोल में हैं. वहीं सपोर्टिंग कास्ट में इंद्रांस, उन्नी लालू, शाजू श्रीधर, सेंथिल कृष्णा, संतोष कीझट्टूर, मणिकंदन आचारी और अबू सलीम जैसे कलाकार शामिल हैं.
इसके अलावा जयन चेर्थला, सोहन सीनूलाल, विष्णु ग्रूवी, श्रीराज, शाइनी विजयन और स्मृति पांडे भी फिल्म का हिस्सा हैं. 'भीष्मर' ईस्ट कोस्ट कम्युनिकेशंस के बैनर तले बनी आठवीं फिल्म है. इसकी कहानी अंसाज गोपी ने लिखी है. फिल्म की सिनेमैटोग्राफी रतीश राम ने संभाली है, जबकि एडिटिंग जॉनकुट्टी ने की है. वहीं गानों और बैकग्राउंड म्यूजिक का जिम्मा रंजीन राज ने संभाला है.
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Source: IOCL