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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीशिल्पा शेट्टी के नए शो ‘मां है ना’ में मचेगा धमाल, मां संग पहुंचे 'गुल्लू' तो पापा का हाथ थामे दिखीं मनीषा रानी

शिल्पा शेट्टी के नए शो ‘मां है ना’ में मचेगा धमाल, मां संग पहुंचे 'गुल्लू' तो पापा का हाथ थामे दिखीं मनीषा रानी

Shilpa Shetty Show Maa Hai Na: शिल्पा शेट्टी के नए कुकिंग शो ‘मां है ना’ में कई सेलिब्रिटीज अपनी मां और परिवार के साथ नजर आएंगे, वहीं मनीषा रानी ने बताया कि 10 दिन में उनके नए घर का काम पूरा हो जाएगा.

By : आईएएनएस | Updated at : 19 May 2026 10:20 AM (IST)
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शिल्पा शेट्टी एक नया शो लेकर आ रही हैं, जिसमें खाने के साथ-साथ रिश्तों की गर्माहट और मां के खाने की टेस्टी रेसिपी देखने को मिलेगी. इस बीच कई सितारे अपने घर वालों के साथ पहुंचेंगे, जबकि मनीषा रानी ने अपने नए घर को लेकर खुशखबरी दी है.

शिल्पा शेट्टी ला रहीं नया कुकिंग शो
एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुकिंग रियलिटी शो 'मां है ना' लेकर आ रही हैं. 10 एपिसोड वाली नॉन-फिक्शन सीरीज में युवा सितारे अपनी मां के साथ नजर आएंगे. शो में मां और बच्चे मिलकर कुकिंग चैलेंज पूरा करेंगे.

सोमवार को शो में जाने से पहले कंटेंट क्रिएटर और रियलिटी टीवी स्टार कुशाल तंवर 'गुल्लू', तानिया मित्तल समेत कई लोकप्रिय चेहरे अपनी मां के साथ नजर आए. कंटेंट क्रिएटर मनीषा रानी अपने पिता के साथ नजर आईं. मनीषा ने शो में जाने से पहले मीडिया से अपने पिता की मुलाकात करवाई.

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मनीषा रानी ने नए घर पर दिया अपडेट
इसी दौरान मनीषा से उनके नए घर के बारे में पूछा गया, तो मनीषा ने सभी को बताया कि 10 दिन में उनके घर का काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद गृह प्रवेश समारोह में सभी को बुलाएंगी.

शिल्पा शेट्टी कर रही हैं शो होस्ट

इस शो को मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी होस्ट कर रही हैं, जिसमें किचन के बहाने पीढ़ियों के बीच के अंतर, मीठी नोकझोंक और मां-बच्चे के अटूट प्यार की झलक देखने को मिलेगी.शो में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अपनी बेटी टीना के साथ, उर्वशी ढोलकिया अपने बेटे क्षितिज ढोलकिया के साथ और बिग बॉस फेम तानिया मित्तल अपनी मां के साथ शामिल होंगी. इसके अलावा, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर गुल्लू, शाहिदा अंसारी, और भाग्यश्री शर्मा भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ नजर आएंगी.

मनीषा रानी की बढ़ती पहचान
'बिग बॉस ओटीटी सीजन 2' फेम मनीषा रानी ने मुंबई में अपना नया घर खरीदा है. कुछ समय पहले ही उन्होंने अपने घर पर छोटी-सी पूजा रखी थी, जिसकी कुछ तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की थीं.

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मनीषा रानी ने 'बिग बॉस ओटीटी 2' से अपनी पहचान बनाई है. एल्विश यादव और अभिषेक मल्हान के साथ उनकी दोस्ती को भी बहुत पसंद किया गया था. इसके बाद उन्होंने 'झलक दिखला जा सीजन 11' में अपने शानदार डांस से जीत हासिल की और विजेता बनीं. कुछ समय पहले ही उन्हें 'द 50' में देखा गया था.

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Published at : 19 May 2026 10:20 AM (IST)
Tags :
Shilpa Shetty Tanya Mittal Maa Hai Na
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