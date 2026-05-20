'राजा शिवाजी' ने तीसरे मंगलवार भी किया कमाल, जानें-19 दिनों में कितना कमा डाला प्रॉफिट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडRaja Shivaji BO Day 19: 'राजा शिवाजी' ने तीसरे मंगलवार भी किया कमाल, शानदार हुई कमाई, जानें-19 दिनों में कितना कमा डाला प्रॉफिट

Raja Shivaji BO Day 19: 'राजा शिवाजी' ने तीसरे मंगलवार भी किया कमाल, शानदार हुई कमाई, जानें-19 दिनों में कितना कमा डाला प्रॉफिट

Raja Shivaji BO Day 19: रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई है. हालांकि तीसरे हफ्ते में इसकी कमाई में मंदी देखी जा रही है फिर भी ये 1 करोड़ से ऊपर ही कलेक्शन कर रही है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 20 May 2026 07:27 AM (IST)
Preferred Sources

रितेश देशमुख ने अपनी लेटेस्ट ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म 'राजा शिवाजी' से जबरदस्त सफलता हासिल की है.1 मई को रिलीज हुई ये फिल्म पहले दिन से बॉक्स ऑफिस पर धाक जमाए हुए है. इस बीच कई नई फिल्में आई लेकिन 'राजा शिवाजी' की हूकूमत कम नहीं कर पाईं. यहां तक कि रिलीज के तीसरे हफ्ते में पहुंचने के बाद भी ये अच्छी कमाई कर रही है.चलिए यहां जानते हैं 'राजा शिवाजी' ने रिलीज के 19वें दिन यानी तीसरे मंगलवार को कितनी कमाई की है?

'राजा शिवाजी' ने 19वें दिन कितनी की कमाई?
'राजा शिवाजी' की रिलीज से पहले ही जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई थी और सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद ये शत प्रतिशत उम्मीदों पर खरी उतरी. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो चुकी है. बता दें कि इसने दूसरे हफ्ते में ही अपना पूरा बजट वसूल कर लिया था और ये अब करोडों कमाने के साथ नए रिकॉर्ड बनाने में जुटी हुई है. हालांकि तीसरे हफ्ते के वीकडेज में पहुंचने के बाद ये 2 करोड़ से नीचे ही कमा पा रही है लेकिन फिर भी इसका कुल कलेक्शन हर दिन बढ़ रहा है.

  • इसी के साथ 'राजा शिवाजी' की कमाई की बात करें तो फिल्म का पहले हफ्ते का कलेक्शन 52.65 करोड़ रुपये रहा था.
  • इसके बाद दूसरे हफ्ते में इसने 24.30 करोड़ की कमाई की.
  • वहीं फिर 15वें दिन इसका कलेक्शन 1.45 करोड़, 16वें दिन 2.70 करोड़, 17वें दिन 3.45 करोड़ और 18वें दिन 1.15 करोड़ रुपये रहा.
  • अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'राजा शिवाजी' ने रिलीज के 19वें दिन यानी तीसरे मंगलवार को 1.30 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ 'राजा शिवाजी' की 19 दिनों की भारत में नेट कमाई अब 87 करोड़ रुपये हो गई है.

राजा शिवाजी ने 18 दिनों में कितना कमा लिया मुनाफा
भारत में फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मराठी और हिंदी वर्जन को मिलाकर 87 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं ये फिल्म 75 करोड़ रुपये के बजट पर बनी है. ऐसे में इसने 13 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है जो प्रतिशत के हिसाब से 17.33 फीसदी है. वहीं हिट का दर्जा हासिल करने के लिए रितेश देशमुख के इस प्रोडक्शन को अपने निवेश का दोगुना यानी 150 करोड़ रुपये कमाना होगा.

100 करोड़ क्लब में शामिल होने की तैयारी!
इतिहास में कोई भी मराठी फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है. राजा शिवाजी इतिहास रचने से अभी 13 करोड़ दूर हैं.चौथे वीकेंड तक उम्मीद है कि ये ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म इस मच अवेटेड उपलब्धि को हासिल कर लेगी और मराठी सिनेमा में इतिहास रच देगी. 

 

Published at : 20 May 2026 07:03 AM (IST)
Tags :
Riteish Deshmukh Raja Shivaji BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 19: 'राजा शिवाजी' ने तीसरे मंगलवार भी किया कमाल, शानदार हुई कमाई, जानें-19 दिनों में कितना कमा डाला प्रॉफिट
'राजा शिवाजी' ने तीसरे मंगलवार भी किया कमाल, जानें-19 दिनों में कितना कमा डाला प्रॉफिट
बॉलीवुड
‘साठ साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला', अस्पताल वाली घटना के बाद सलमान खान ने पैप्स को दी चेतावनी
‘साठ साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला', अस्पताल वाली घटना के बाद सलमान की पैप्स को वॉर्निंग
बॉलीवुड
हिंदुजा हॉस्पिटल के बाहर स्पॉट हुए सलमान खान, फैंस को हुईं टेंशन, पूछा- सब ठीक है न?
हिंदुजा हॉस्पिटल के बाहर स्पॉट हुए सलमान खान, फैंस को हुईं टेंशन, पूछा- सब ठीक है न?
बॉलीवुड
'चांद मेरा दिल' से 'दृश्यम 3' तक, इस हफ्ते थिएटर में ये 5 फिल्में मचाने आ रही धमाल,
'चांद मेरा दिल' से 'दृश्यम 3' तक, इस हफ्ते थिएटर में ये 5 फिल्में मचाने आ रही धमाल,
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary | Petrol-Diesel Price Hike: महंगाई की मार... क्या राम जी करेंगे बेड़ापार?
Bharat Ki Baat : श्री राम-हनुमान के सहारे Rahul - Akhilesh ? | CM Yogi | BJP | Sapa | UP Election
Janhit | Twisha Sharma Case | Chitra Tripathi: ट्विशा शर्मा केस के 4 बड़े ट्विस्ट !
Crime News : अपहरण के बाद मर्डर का डरावना खेल! | Sansani
Samay Raina के शो से सामने आई तस्वीर, पैनल में दिखीं आलिया भट्ट और शरवरी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'प्लान-B' तैयार, ईरान से बातचीत फेल हुई तो क्या करेंगे ट्रंप? जेडी वेंस ने कर दिया बड़ा खुलासा
'प्लान-B' तैयार, ईरान से बातचीत फेल हुई तो क्या करेंगे ट्रंप? जेडी वेंस ने कर दिया बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में झुलसा रही गर्मी! कई जिलों में लू का रेड-ऑरेंज अलर्ट, तापमान 44 डिग्री के पार
यूपी में झुलसा रही गर्मी! कई जिलों में लू का रेड-ऑरेंज अलर्ट, तापमान 44 डिग्री के पार
विश्व
ईरान-US टेंशन के बीच भारत आ रहे अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, क्या है विजिट का मकसद, हो गया खुलासा
ईरान-US टेंशन के बीच भारत आ रहे अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, क्या है विजिट का मकसद, हो गया खुलासा
स्पोर्ट्स
दुनिया के वो 5 दिग्गज क्रिकेटर जिन्होंने कभी भारत में नहीं खेला क्रिकेट, लिस्ट में 5 महान खिलाड़ी, देखें उनका नाम
दुनिया के वो 5 दिग्गज क्रिकेटर जिन्होंने कभी भारत में नहीं खेला क्रिकेट, लिस्ट में 5 महान खिलाड़ी, देखें उनका नाम
बॉलीवुड
‘साठ साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला', अस्पताल वाली घटना के बाद सलमान खान ने पैप्स को दी चेतावनी
‘साठ साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला', अस्पताल वाली घटना के बाद सलमान की पैप्स को वॉर्निंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी तोड़ने पर सिपाही सस्पेंड, वीडियो में रिश्वत के लगाए आरोप
UP पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी तोड़ने पर सिपाही सस्पेंड, वीडियो में रिश्वत के लगाए आरोप
जनरल नॉलेज
भारत में सबसे पहले कहां खुला था ट्रेन के इंजन बनाने का कारखाना, इसने कितने दिन दी थी सर्विस?
भारत में सबसे पहले कहां खुला था ट्रेन के इंजन बनाने का कारखाना, इसने कितने दिन दी थी सर्विस?
टेक्नोलॉजी
सोशल मीडिया से पहले ही बच्चों की दुनिया पर कब्जा कर चुकीं Screens! रिसर्च में हुआ खुलासा
सोशल मीडिया से पहले ही बच्चों की दुनिया पर कब्जा कर चुकीं Screens! रिसर्च में हुआ खुलासा
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Embed widget