'राजा शिवाजी' ने तीसरे मंगलवार भी किया कमाल, जानें-19 दिनों में कितना कमा डाला प्रॉफिट

रितेश देशमुख ने अपनी लेटेस्ट ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म 'राजा शिवाजी' से जबरदस्त सफलता हासिल की है.1 मई को रिलीज हुई ये फिल्म पहले दिन से बॉक्स ऑफिस पर धाक जमाए हुए है. इस बीच कई नई फिल्में आई लेकिन 'राजा शिवाजी' की हूकूमत कम नहीं कर पाईं. यहां तक कि रिलीज के तीसरे हफ्ते में पहुंचने के बाद भी ये अच्छी कमाई कर रही है.चलिए यहां जानते हैं 'राजा शिवाजी' ने रिलीज के 19वें दिन यानी तीसरे मंगलवार को कितनी कमाई की है?

'राजा शिवाजी' ने 19वें दिन कितनी की कमाई?

'राजा शिवाजी' की रिलीज से पहले ही जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई थी और सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद ये शत प्रतिशत उम्मीदों पर खरी उतरी. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो चुकी है. बता दें कि इसने दूसरे हफ्ते में ही अपना पूरा बजट वसूल कर लिया था और ये अब करोडों कमाने के साथ नए रिकॉर्ड बनाने में जुटी हुई है. हालांकि तीसरे हफ्ते के वीकडेज में पहुंचने के बाद ये 2 करोड़ से नीचे ही कमा पा रही है लेकिन फिर भी इसका कुल कलेक्शन हर दिन बढ़ रहा है.

इसी के साथ 'राजा शिवाजी' की कमाई की बात करें तो फिल्म का पहले हफ्ते का कलेक्शन 52.65 करोड़ रुपये रहा था.

इसके बाद दूसरे हफ्ते में इसने 24.30 करोड़ की कमाई की.

वहीं फिर 15वें दिन इसका कलेक्शन 1.45 करोड़, 16वें दिन 2.70 करोड़, 17वें दिन 3.45 करोड़ और 18वें दिन 1.15 करोड़ रुपये रहा.

अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'राजा शिवाजी' ने रिलीज के 19वें दिन यानी तीसरे मंगलवार को 1.30 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ 'राजा शिवाजी' की 19 दिनों की भारत में नेट कमाई अब 87 करोड़ रुपये हो गई है.

राजा शिवाजी ने 18 दिनों में कितना कमा लिया मुनाफा

भारत में फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मराठी और हिंदी वर्जन को मिलाकर 87 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं ये फिल्म 75 करोड़ रुपये के बजट पर बनी है. ऐसे में इसने 13 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है जो प्रतिशत के हिसाब से 17.33 फीसदी है. वहीं हिट का दर्जा हासिल करने के लिए रितेश देशमुख के इस प्रोडक्शन को अपने निवेश का दोगुना यानी 150 करोड़ रुपये कमाना होगा.

100 करोड़ क्लब में शामिल होने की तैयारी!

इतिहास में कोई भी मराठी फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है. राजा शिवाजी इतिहास रचने से अभी 13 करोड़ दूर हैं.चौथे वीकेंड तक उम्मीद है कि ये ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म इस मच अवेटेड उपलब्धि को हासिल कर लेगी और मराठी सिनेमा में इतिहास रच देगी.