'समझ नहीं आ रहा था कि...', जब शम्मी कपूर ने धर्मेंद्र को कराया था अंडे के साथ ब्रांडी का नाश्ता

बॉलीवुड में आज भी गुजरे जमाने की ढेरों किस्से और कहानियां हैं. इसमें कुछ के बारे में खुद एक्टर्स ने बताएं तो कुछ राज ही रह गई हैं. फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकार ऐसे रहे हैं, जो आज भले ही दुनिया में नहीं हैं लेकिन उनकी यादें आज भी किस्से कहानियों और फिल्मों से जुड़ी हुई हैं. इसी में से एक धर्मेंद्र भी हैं, जिनसे जुड़ी ढेरों किस्से हैं. इसमें कई तो उन्होंने खुद बताए हैं. आज वो भले ही नहीं हैं लेकिन उनसे जुड़े किस्से लोग आज भी सुनना पसंद करते हैं. ऐसे में आज आपको उनके नाश्ते से जुड़ा एक किस्सा बता रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने खुद बताया था.

दरअसल, एक बार धर्मेंद्र सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल 13' में गए थे, जहां उन्होंने अपने और शम्मी कपूर से जुड़ा दिलचस्प किस्सा शेयर किया था. उनका ये वीडियो एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें धर्मेंद्र ने बताया था कि शम्मी कपूर खाने-पीने के काफी शौकीन थे. एक दिन उन्होंने उन्हें अंडे और ब्रांडी वाला नाश्ता करवाया था.

क्या था वो नाश्ते से जुड़ा किस्सा?

दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र के मुताबिक, वह अभिनेत्री नूतन के साथ श्रीनगर में शूटिंग के लिए जा रहे थे. उन्हें सुबह जल्दी निकलना था और वह काफी जल्दी में थे. उसी दौरान उनकी मुलाकात शम्मी कपूर से हो गई थी. इस दौरान उन्होंने हमेशा की तरह बड़े सम्मान के साथ एक्टर का स्वागत किया.

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धर्मेंद्र ने बताया था कि उस वक्त शम्मी कपूर ने उनसे पूछा था कि क्या उन्होंने नाश्ता कर लिया? इस पर अभिनेता ने जवाब दिया कि वो पहले ही नाश्ता कर चुके हैं. लेकिन शम्मी कपूर ने उनकी बात मानने के बजाय दोबारा नाश्ता करने के लिए कहा. धर्मेंद्र का कहना था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह उन्हें क्या खिलाने वाले हैं.

अंडे में मिलाई ब्रांडी...

धर्मेंद्र ने आगे बताया था कि शम्मी कपूर ने एक गिलास लिया, उसमें दो अंडे तोड़े और फिर उसमें थोड़ी ब्रांडी मिलाई. इसे उन्होंने एक्टर को नाश्ते के तौर पर खिलाया. एक्टर ने शम्मी कपूर को लेकर कहा था कि उनका अंदाज बिल्कुल अलग था और वह जिंदगी को अपने तरीके से जीते थे.

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शम्मी कपूर और धर्मेंद्र की फिल्में

गौरतलब है कि शम्मी कपूर फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने कलाकार थे. वह उन कलाकारों में से एक थे, जो अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी. फिर चाहे वो रोमांटिक सीन हो या फिर इमोशनल. हर किरदार में वह जान डाल देते थे. धर्मेंद्र और शम्मी कपूर की जोड़ी कई फिल्मों में साथ नजर आ चुकी है. साल 1987 में दोनों फिल्म 'हुकूमत' में दिखे थे. इसके बाद वह साल 1991 में फिल्म 'मस्त कलंदर' में भी साथ दिखाई दिए थे.