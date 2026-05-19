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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपति सूरज नांबियार से सेपरेशन के बाद मौनी रॉय ने कान्स 2026 में बिखेरा जलवा, ब्लैक ड्र्रेस में ढाया कहर, देखें फोटोज

पति सूरज नांबियार से सेपरेशन के बाद मौनी रॉय ने कान्स 2026 में बिखेरा जलवा, ब्लैक ड्र्रेस में ढाया कहर, देखें फोटोज

Cannes 2026: 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 से एक्ट्रेस मौनी रॉय का पहला लुक सामने आ गया है. वो ब्लैक ड्रेस पहन रेड कार्पेट पर उतरीं. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 May 2026 10:16 AM (IST)
Cannes 2026: 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 से एक्ट्रेस मौनी रॉय का पहला लुक सामने आ गया है. वो ब्लैक ड्रेस पहन रेड कार्पेट पर उतरीं. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.

एक्ट्रेस मौनी रॉय पिछले लंबे समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. वो शादी के चार साल बाद अपने पति सूरज नांबियार से अलग हो गई हैं. हाल ही में दोनों ने अपना सेपरेशन कंफर्म किया है. अब इस बीच 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल से मौनी रॉय का पहला लुक सामने आ गया है. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

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आलिया भट्ट, हुमा कुरैशी, अदिति राव हैदरी और डायना पेंटी के बाद अब एक्ट्रेस मौनी रॉय ने कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में जलवा बिखेरा है.
आलिया भट्ट, हुमा कुरैशी, अदिति राव हैदरी और डायना पेंटी के बाद अब एक्ट्रेस मौनी रॉय ने कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में जलवा बिखेरा है.
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मौनी ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनका बेहद क्लासी और एलिगेंट अंदाज देखने को मिल रहा है.
मौनी ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनका बेहद क्लासी और एलिगेंट अंदाज देखने को मिल रहा है.
Published at : 19 May 2026 10:16 AM (IST)
Tags :
Mouni Roy Cannes 2026

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