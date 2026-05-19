सैफ अली खान ने फिल्में प्रोड्यूस करना क्यों छोड़ा था? एक्टर ने अब बताई असल वजह

सैफ अली खान इन दिनों ओटीटी पर आई अपनी फिल्म कर्तव्य से सुर्खियों में बने हुए हैं. इस फिल्म मे सैफ एक पुलिस अफसर के किरदार में नजर आ रहे हैं. सैफ की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है. इन सबके बीच क्या आप जानते हैं कि सैफ ने प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया था. दरअसल एक समय था जब सैफ अली खान न सिर्फ एक अभिनेता के तौर पर अनोखी स्क्रिप्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, बल्कि चुपचाप बॉलीवुड के सबसे दिलचस्प प्रोडक्शन बैनरों में से एक की नींव भी रख रहे थे.

मॉर्डन लव स्टोरीज से लेकर ज़ॉम्बी कॉमेडी तक, उनकी कंपनी ने ऐसी फिल्मों को सपोर्ट किया जो बाद में कल्ट फेवरेट बन गईं. लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी सैफ ने प्रोडक्शन से पूरी तरह से किनारा करने का फैसला किया. अब एक इंटरव्यू के दौरान सैफ अली खान ने खुलासा किया है कि आखिर उन्होंने फिल्में प्रोड्यूस करना क्यों छोड़ा था?

सैफ ने फिल्में प्रोड्यूस करना क्यों छोड़ा?

बता दें कि स्क्रीन को दिए एक इंटरव्यू में, सैफ अली खान ने बताया कि उन्होंने आखिरकार 2009 में शुरू किए गए अपने बैनर, इल्यूमिनाती फिल्म्स को क्यों बंद कर दिया था. सैफ ने कहा, "मुझे लगता है कि यह एक बेहद थैंकलेस जॉब थी."सैफ ने इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित फिल्म 'लव आज कल' से अपनी कंपनी की शुरुआत की थी. ये फिल्म बड़ी हिट साबित हुई और इसके बाद उन्होंने 'एजेंट विनोद', 'कॉकटेल', 'गो गोवा गॉन' और 'हैप्पी एंडिंग' जैसी फिल्में बनाईं.

हालांकि सैफ को प्रोडक्शन का क्रिएटिव साइड काफी पसंद था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये प्रोसेस आखिरकार थका देने वाला हो जाता था, सैफ ने कहा, “लेकिन यह बहुत क्रिएटिव है, मुझे एक विचार के साथ साउंड और लुक जैसी क्रिएटिव चीजों पर चर्चा करना अच्छा लगता है. मुझे प्रोडक्शन में मजा आया, लेकिन यह बहुत कष्टदायक भी हो सकता है.”

ये भी पढ़ें:-Pati Patni Aur Woh Do BO Day 4:आयुष्मान खुराना की 'पति पत्नी और वो दो' मंडे टेस्ट में पास हुई या फेल? जानें- चौथे दिन का कलेक्शन

सैफ ने इल्यूमिनाती फिल्म्स की सक्सेस का क्रेडिट किसे दिया?

सैफ ने इल्यूमिनाती फिल्म्स की सफलता का क्रेडिट काफी हद तक इरोस इंटरनेशनल और निर्माता दिनेश विजान को दिया, जो उस समय उनके प्रोडक्शन पार्टनर थे. सैफ ने कहा, “समय बदलता है, लोग बदलते हैं, आप इसे हर जगह देखते हैं. दिनेश एक बेहतरीन मेकर बन गए हैं, और यह बहुत अच्छी बात है. हमारा साथ था, और मैंने इससे बहुत फायदा उठाया, और इसमें इरोस के उस समय के कामों का भी बहुत बड़ा योगदान था, यह एक शानदार मौका था. लेकिन कुछ चीजें हमेशा के लिए बनी रहती हैं.”

2014 में प्रोफेशनली अलग होने के बाद, दिनेश विजान ने मैडॉक फिल्म्स को हिंदी सिनेमा के सबसे सफल प्रोडक्शन हाउसों में से एक के रूप में स्थापित किया. बाद में इस बैनर ने बदलापुर, हिंदी मीडियम, मिमी, छावा जैसी फिल्मों और स्त्री, भेड़िया और मुंज्या जैसी पॉपुलर हॉरर-कॉमेडी फिल्में बनाईं.

सैफ की अपकमिंग फिल्में

कर्तव्य से ओटीटी पर धमाल मचाने के बाद सैफ अली खान अब पहली बार प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित फिल्म 'हैवान' और राहुल ढोलकिया द्वारा निर्देशित फिल्म 'हम हिंदुस्तानी' में नजर आएंगे, फैंस एक्टर की इन फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें:-सलमान खान की तन्हाई की पोस्ट देख मां सलमा को भी हुई बेटे की चिंता, अब सुपरस्टार ने दी सफाई, बोले- 'कभी-कभी लोगों के साथ...'