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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडबॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के नाम दर्ज हैं ये 7 बड़े रिकॉर्ड्स, आज तक कोई एक्टर नहीं तोड़ पाया

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के नाम दर्ज हैं ये 7 बड़े रिकॉर्ड्स, आज तक कोई एक्टर नहीं तोड़ पाया

Amitabh Bachchan: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के नाम सिर्फ एक-दो नहीं, बल्कि 7 ऐसे रिकॉर्ड दर्ज हैं, जिन्हें आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है. चलिए जानते हैं उन खास रिकॉर्ड्स के बारे में.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 May 2026 02:16 PM (IST)
Amitabh Bachchan: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के नाम सिर्फ एक-दो नहीं, बल्कि 7 ऐसे रिकॉर्ड दर्ज हैं, जिन्हें आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है. चलिए जानते हैं उन खास रिकॉर्ड्स के बारे में.

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन आज जिस मुकाम पर हैं, अगले कई दशकों तक शायद ही कोई और इस मुकाम पर पहुंचे. वो 83 साल की उम्र में भी लगातार काम कर रहे हैं. उन्होंने अपने लंबे करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. अमिताभ बच्चन के नाम सिर्फ एक-दो नहीं, बल्कि 7 ऐसे रिकॉर्ड दर्ज हैं, जिन्हें आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है. आइए जानते हैं उन खास रिकॉर्ड्स के बारे में, जिनकी वजह से अमिताभ बच्चन को 'महानायक' का खिताब मिला.

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अमिताभ का नाम गिनीज बुक में दर्ज है. 2009 में आई फिल्म 'पा' के लिए बिग बी और उनके बेटे अभिषेक बच्चन ने ये अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया था.
अमिताभ का नाम गिनीज बुक में दर्ज है. 2009 में आई फिल्म 'पा' के लिए बिग बी और उनके बेटे अभिषेक बच्चन ने ये अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया था.
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अमिताभ का नाम गिनीज बुक में सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बल्कि सिंगिंग के लिए भी दर्ज है. उन्होंने 19 सिंगर्स के साथ मिलकर 'श्री हनुमान चालीसा' को अपनी आवाज दी थी.
अमिताभ का नाम गिनीज बुक में सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बल्कि सिंगिंग के लिए भी दर्ज है. उन्होंने 19 सिंगर्स के साथ मिलकर 'श्री हनुमान चालीसा' को अपनी आवाज दी थी.
Published at : 19 May 2026 02:16 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan Bollywood

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