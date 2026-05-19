यश अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर खबरों में हैं. फिल्म की रिलीज काफी समय से टल रही है. पहले ये फिल्म 19 मार्च को रिलीज होनी थी. 19 मार्च को रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' रिलीज हुई थी. उस वक्त मिडिल ईस्ट के हालातों को देखते हुए फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज पोस्टपोन हो गई थी.

अब खबरें हैं कि मेकर्स फिल्म को इंडिपेंडेस डे पर रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं. अगर ऐसा हुआ तो फिल्म सनी देओल की 'लाहौर 1947' और इमरान हाश्मी की 'आवारापन 2' के साथ क्लैश होगा.

'टॉक्सिक' कब होगी रिलीज?

फिल्मफेयर ने सोर्स के हवाले से लिखा, 'यश की टॉक्सिक के मेकर्स फिल्म की ग्लोबल रिलीज को लेकर स्ट्रेटिजी प्लानिंग कर रहे हैं. यश और बाकी सभी लोग फिल्म की इंडिपेंडेंस डे रिलीज को लेकर एक्साइटेड दिख रहे हैं. फिल्म इंडिपेंडेंस डे पर रिलीज हो सकती है. हां, फिल्म का सनी देओल की 'लाहौर 1947' और इमरान हाश्मी की 'आवारापन 2' के साथ क्लैश होगा. 15 अगस्त के आसपास लॉन्ग वीकेंड पड़ रहा है और टॉक्सिक जैसी फिल्मों पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा. उस वीकेंड पर मल्टीपल फिल्मों की रिलीज के लिए स्पेस है.'

फिल्म की रिलीज को लेकर ऑफिशियली अभी कोई अपडेट सामने नहीं आया है.

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बता दें कि हाल ही में यश ने फिल्म की रिलीज के डिले को लेकर रिएक्ट किया था. यश का कहना था कि वेस्टर्न रिलीज और इंडियन रिलीज सिस्टम के बीच में काफी डिफरेंस है. वहीं यश ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा था, 'कुछ फिल्में हमें याद दिलाती हैं कि हमें सिनेमा से प्यार क्यों हुआ. टॉक्सिक एक ऐसी ही फिल्म है. हमारा मानना है कि इस फिल्म दुनियाभर में सभी के पास पहुंचना चाहिए.'

फिल्म को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में यश के अलावा कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत जैसे स्टार्स हैं.

यश की बात करें को वो 'टॉक्सिक' के अलावा 'रामायण' में दिखेंगे. इस फिल्म में वो रावण के रोल में हैं.

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