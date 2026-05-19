'इंडियाज गॉट लैटेंट 2' में पहुंचीं आलिया भट्ट और शरवरी? समय रैना के शो से लीक हुई फोटो

स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहे हैं. वो जल्द ही अपना शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' लेकर आ रहे हैं. शो को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. इसी बीच 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' के सेट से एक फोटो इंटरनेट पर छाई है, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की नजर आ रही हैं. फोटो देखने के बाद फैंस इसपर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं.

'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में पहुंची आलिया भट्ट और शरवरी?

दरअसल, ट्वीटर पर एक पोस्ट जमकर वायरल हो रही है. जो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' के सेट की है. इस वायरल फोटो में बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शरवरी पैनल पर बैठी नजर आ रही हैं. वहीं, उनके साथ समय रैना के करीबी दोस्त बलराज सिंह घई और आशीष सोलंकी को साथ बैठे देखा जा सकता है. हालांकि, इस फोटो में समय रैना नहीं नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि आलिया और शरवरी अपनी अपकमिंग फिल्म 'अल्फा' के प्रमोशन के लिए शो में पहुंची थीं.

Guyss we have Alia Bhatt at the Latent Season 2 pic.twitter.com/AVHLZG8Xq6 — vedika (@vedikabaisa) May 18, 2026

ये भी पढ़ेंः अभिषेक पाठक और शिवालिका ओबरॉय ने रिवील किया बेटी का नाम, पोस्ट शेयर कर दिखाई अपनी नन्ही परी की पहली झलक

फैंस कर रहे रिएक्ट

फोटो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गई. नेटिजन्स इस पर भर-भर कर कमेंट कर रहे हैं और अपनी-अपनी राय दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'अल्फा के प्रमोशन के लिए आई होंगी.' वहीं दूसरे ने कमेंट किया, 'क्रेजी होने वाला है.' वहीं एक यूजर मे शो की रिलीज डेट के बारे में पूछा. हालांकि, कुछ लोग इसे AI बता रहे हैं. आपको बता दें इस वायरल फोटो पर अभी तक कुछ ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है.

बता दें, पिछले महीने समय रैना ने अपने स्टैंड-अप स्पेशल ‘स्टिल अलाइव’ के दौरान ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के दूसरे सीजन की घोषणा की थी. इसके बाद से ही फैंस इस शो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

इंडियाज गॉट लेटेंट पर मचा था बवाल

अगर 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के पहले सीजन की बात करें तो, ये साल 2024 में आया था. शो को दर्शकों ने काफी पसंद किया था, लेकिन बाद में शो को लेकर सोशल मीडिया पर काफी विवाद हुआ. दरअसल, शो के एक एपिसोड में रणवीर इलाहाबादिया ने एक कंटेस्टेंट को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भारी बवाल मच गया था और मामले में कई लोगों को कानूनी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा.

ये भी पढ़ेंः Dhurandhar 2 Box Office: तेलुगु वर्जन में भी 'धुरंधर 2' ने किया बमफाड़ कलेक्शन, रिकॉर्ड भी बनाया, लेकिन रणबीर और ऋतिक की फिल्मों को नहीं दे पाई मात

इस विवाद का असर शो में शामिल हुए आशीष चंचलानी, अपूर्वा मखीजा और जसप्रीत सिंह पर भी पड़ा था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले में उनके खिलाफ कई FIR दर्ज हुई थीं. विवाद बढ़ने के बाद समाय रैना को अपने यूट्यूब चैनल से शो के सभी एपिसोड हटाने पड़े थे.