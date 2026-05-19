अफगानिस्तान वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, श्रेयस अय्यर को मिली बड़ी जिम्मेदारी

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मंगलवार (19 मई) को अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया है. 15 सदयस्यी भारतीय टीम में शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है. वहीं श्रेयस अय्यर को उपकप्तानी की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है. यह वनडे सीरीज 14 से 20 जून के बीच खेली जाएगी.

तीन खिलाड़ियों को पहली बार मिली जगह

आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए कमाल की गेंदबाजी कर रहे तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को मौका मिला है. इसके अलावा पंजाब किंग्स के गुरनूर बराड़ और सनराइजर्स हैदराबाद के हर्ष दुबे को भी शामिल किया गया है.

हार्दिक और रोहित का खेलना फिटनेस पर निर्भर

वनडे स्क्वॉड में शामिल रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को लेकर बताया गया कि उनका खेलना फिटनेस पर निर्भर करेगा.

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Presenting #TeamIndia's squads for the @IDFCFIRSTBank Test match and the 3️⃣-match ODI series against Afghanistan in June 🙌#INDvAFG pic.twitter.com/hFiABALLld — BCCI (@BCCI) May 19, 2026

स्टार खिलाड़ियों का नाम गायब

स्क्वॉड में स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा का नाम गायब रहा. यह आईपीएल के बाद सीरीज होगी, तो माना जा रहा है कि इन खिलाड़ियों को आराम दिया गया है. हालांकि बोर्ड की तरफ से इन खिलाड़ियों को लेकर कोई बयान नहीं जारी किया गया है.

वनडे सीरीज के लिए भारत का स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पंड्या, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे.

वनडे सीरीज का शेड्यूल

वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 14 जून को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा वनडे 17 जून को लखनऊ के इखाना स्टेडियम में होगा. फिर सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे 20 जून को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. गौर करने वाली बात यह है कि वनडे सीरीज से पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच एक टेस्ट 06 जून से खेला जाएगा.

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