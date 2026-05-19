हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रप्रशांत किशोर अब महाराष्ट्र में इस पार्टी के लिए बनाएंगे रणनीति, 1 जून से संभालेंगे काम

प्रशांत किशोर अब महाराष्ट्र में इस पार्टी के लिए बनाएंगे रणनीति, 1 जून से संभालेंगे काम

Prashant Kishor News: देश के कई राज्यों में राजनीतिक दलों के लिए रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर अब महाराष्ट्र की सियासत में रणनीति बनाते दिखेंगे.

By : वैभव परब | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 19 May 2026 04:52 PM (IST)
Preferred Sources

प्रशांत किशोर अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) के नए राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर काम करेंगे. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जल्द ही Design Box के बाद नई राजनीतिक रणनीति तय करने वाली संस्था की नियुक्ति करने जा रही है. 19 मई को सुबह पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार, सांसद पार्थ पवार और प्रशांत किशोर के बीच बैठक हुई. इस बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि प्रशांत किशोर अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक रणनीतिकार होंगे.

1 जून से काम संभालेंगे प्रशांत किशोर- सूत्र

बैठक की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अगले दो दिनों में कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी और जल्द ही प्रशांत किशोर की कंपनी काम शुरू करेगी. विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक, 1 जून से प्रशांत किशोर आधिकारिक रूप से NCP के रणनीतिकार के रूप में काम संभालेंगे.

प्रशांत किशोर को देश में चुनावी रणनीति का ‘चाणक्य’ माना जाता है. आने वाले तीन साल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं. ऐसे में 2029 के चुनावों की तैयारी को लेकर पार्टी ने अभी से रणनीतिक बिगुल फूंक दिया है.

संजय राउत का बड़ा बयान, 'जिनको लगता है कि बहुत महंगाई है, घर कैसे चलेगा वो...'

प्रशांत किशोर किसी परिचय का मोहताज नहीं हैं. वो जन सुराज पार्टी’ के संस्थापक भी हैं. उन्हें राजनीतिक गलियारों में ‘पीके (PK)’ के नाम से जाना जाता है. 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए सफल चुनाव अभियान चलाने के बाद वे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए. नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, जगन मोहन रेड्डी और आम आदमी पार्टी समेत कई दलों के लिए चुनावी रणनीति तैयार कर चुके हैं. राजनीति में आने से पहले उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में लगभग 8 वर्षों तक काम किया था.

Design Box का ‘गुलाबी कैंपेन’

Design Box के प्रमुख नरेश अरोरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए चुनावी कैंपेन चला रहे थे. लेकिन अजित पवार के निधन के बाद Design Box ने काम बंद कर दिया. नरेश अरोड़ा राजनीतिक कैंपेन मैनेजमेंट कंपनी Design Boxed के सह-संस्थापक हैं. उन्होंने राजस्थान और कर्नाटक सहित कई राज्यों में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार का काम संभाला है. राजनीतिक ब्रांडिंग, संदेश प्रबंधन और इमेज मेकओवर में उनकी विशेष पहचान रही है.

लोकसभा चुनाव में झटका लगने के बाद अजित पवार की पार्टी को दोबारा खड़ा करने की जिम्मेदारी उनकी टीम ने संभाली थी. ‘लाडकी बहिण योजना’ की घोषणा के बाद अजित पवार गुलाबी जैकेट में नजर आने लगे थे. उनके लिए चलाया गया ‘गुलाबी कैंपेन’ नरेश अरोड़ा की ही रणनीति का हिस्सा था. इसके बाद विधानसभा चुनाव में अजित पवार की राष्ट्रवादी को उल्लेखनीय सफलता मिली थी.

महाराष्ट्र: रिश्तेदार ने पहले नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, फिर रेप कर वीडियो बनाकर वायरल किया

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read More
Published at : 19 May 2026 04:49 PM (IST)
Tags :
NCP Sunetra Pawar PRASHANT KISHOR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
प्रशांत किशोर अब महाराष्ट्र में इस पार्टी के लिए बनाएंगे रणनीति, 1 जून से संभालेंगे काम
प्रशांत किशोर अब महाराष्ट्र में इस पार्टी के लिए बनाएंगे रणनीति, 1 जून से संभालेंगे काम
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: रिश्तेदार ने पहले नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, फिर रेप कर वीडियो बनाकर वायरल किया
महाराष्ट्र: रिश्तेदार ने पहले नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, फिर रेप कर वीडियो बनाकर वायरल किया
महाराष्ट्र
संजय राउत का बड़ा बयान, 'जिनको लगता है कि बहुत महंगाई है, घर कैसे चलेगा वो...'
संजय राउत का बड़ा बयान, 'जिनको लगता है कि बहुत महंगाई है, घर कैसे चलेगा वो...'
महाराष्ट्र
'औरत ही औरत की दुश्मन...', ट्विशा शर्मा केस में प्रियंका चतुर्वेदी का रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह पर हमला
'औरत ही औरत की दुश्मन...', ट्विशा शर्मा केस में प्रियंका चतुर्वेदी का रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह पर हमला
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: सोशल मीडिया पर तन्हाई वाले पोस्ट से मचा हड़कंप, भाईजान को खुद आकर बयां करना पड़ा सच
Salman Khan ने बताया क्यों नहीं पढ़ते scripts, वायरल वीडियो के बाद मचा बवाल
Salman Khan के lonely post ने बढ़ाई fans की टेंशन, भाईजान बोले “मैं अकेला नहीं, बस me time enjoy करता हूं”
अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव
ईरान पर हमले को लेकर पिछे हटे ट्रंप!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Explained: एक गोली से 72 घंटे नींद गायब, भूख-प्यास खत्म और खुद पर आक्रामक भरोसा! भारत में पकड़ाए 'जिहादी ड्रग' की अनोखी कहानी
एक गोली से 72 घंटे नींद गायब और भूख-प्यास खत्म! भारत में पकड़ाए 'जिहादी ड्रग' की अनोखी कहानी
महाराष्ट्र
प्रशांत किशोर अब महाराष्ट्र में इस पार्टी के लिए बनाएंगे रणनीति, 1 जून से संभालेंगे काम
प्रशांत किशोर अब महाराष्ट्र में इस पार्टी के लिए बनाएंगे रणनीति, 1 जून से संभालेंगे काम
विश्व
'जाओ, कोर्ट जाओ...', नॉर्वे में PM मोदी के जवाब न देने वाले सवाल पर गुस्से में विदेश मंत्रालय, VIDEO
'जाओ, कोर्ट जाओ...', नॉर्वे में PM मोदी के जवाब न देने वाले सवाल पर गुस्से में विदेश मंत्रालय, VIDEO
क्रिकेट
अफगानिस्तान वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, रोहित-विराट शामिल; श्रेयस अय्यर को मिली बड़ी जिम्मेदारी
अफगानिस्तान वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, श्रेयस अय्यर को मिली बड़ी जिम्मेदारी
बॉलीवुड
सैफ अली खान ने फिल्में प्रोड्यूस करना क्यों छोड़ा था? एक्टर ने अब बताई असल वजह, बोले- 'ये बहुत थैंकलेस जॉब...'
सैफ अली खान ने फिल्में प्रोड्यूस करना क्यों छोड़ा था? एक्टर ने अब बताई असल वजह
इंडिया
'हम फिलिस्तीन या क्यूबा नहीं, सरकार चाहे जितनी...', PM मोदी से सवाल पूछने वाली नॉर्वे की पत्रकार को तहसीन पूनावाला का जवाब
'हम फिलिस्तीन या क्यूबा नहीं, सरकार चाहे जितनी...', नॉर्वे की पत्रकार को तहसीन पूनावाला का जवाब
नौकरी
UPSSSC Recruitment 2026: यूपी विधानसभा सुरक्षा विभाग में भर्ती का मौका, 170 पदों पर आवेदन जल्द शुरू
यूपी विधानसभा सुरक्षा विभाग में भर्ती का मौका, 170 पदों पर आवेदन जल्द शुरू
एग्रीकल्चर
खेत में इतनी दूरी पर लगाएं आम के पौधे, इन खास वेरायटियों से हर साल होगी लाखों की छप्परफाड़ कमाई
खेत में इतनी दूरी पर लगाएं आम के पौधे, इन खास वेरायटियों से हर साल होगी लाखों की छप्परफाड़ कमाई
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
Embed widget