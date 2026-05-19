प्रशांत किशोर अब महाराष्ट्र में इस पार्टी के लिए बनाएंगे रणनीति, 1 जून से संभालेंगे काम

प्रशांत किशोर अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) के नए राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर काम करेंगे. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जल्द ही Design Box के बाद नई राजनीतिक रणनीति तय करने वाली संस्था की नियुक्ति करने जा रही है. 19 मई को सुबह पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार, सांसद पार्थ पवार और प्रशांत किशोर के बीच बैठक हुई. इस बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि प्रशांत किशोर अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक रणनीतिकार होंगे.

1 जून से काम संभालेंगे प्रशांत किशोर- सूत्र

बैठक की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अगले दो दिनों में कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी और जल्द ही प्रशांत किशोर की कंपनी काम शुरू करेगी. विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक, 1 जून से प्रशांत किशोर आधिकारिक रूप से NCP के रणनीतिकार के रूप में काम संभालेंगे.

प्रशांत किशोर को देश में चुनावी रणनीति का ‘चाणक्य’ माना जाता है. आने वाले तीन साल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं. ऐसे में 2029 के चुनावों की तैयारी को लेकर पार्टी ने अभी से रणनीतिक बिगुल फूंक दिया है.

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प्रशांत किशोर किसी परिचय का मोहताज नहीं हैं. वो जन सुराज पार्टी’ के संस्थापक भी हैं. उन्हें राजनीतिक गलियारों में ‘पीके (PK)’ के नाम से जाना जाता है. 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए सफल चुनाव अभियान चलाने के बाद वे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए. नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, जगन मोहन रेड्डी और आम आदमी पार्टी समेत कई दलों के लिए चुनावी रणनीति तैयार कर चुके हैं. राजनीति में आने से पहले उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में लगभग 8 वर्षों तक काम किया था.

Design Box का ‘गुलाबी कैंपेन’

Design Box के प्रमुख नरेश अरोरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए चुनावी कैंपेन चला रहे थे. लेकिन अजित पवार के निधन के बाद Design Box ने काम बंद कर दिया. नरेश अरोड़ा राजनीतिक कैंपेन मैनेजमेंट कंपनी Design Boxed के सह-संस्थापक हैं. उन्होंने राजस्थान और कर्नाटक सहित कई राज्यों में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार का काम संभाला है. राजनीतिक ब्रांडिंग, संदेश प्रबंधन और इमेज मेकओवर में उनकी विशेष पहचान रही है.

लोकसभा चुनाव में झटका लगने के बाद अजित पवार की पार्टी को दोबारा खड़ा करने की जिम्मेदारी उनकी टीम ने संभाली थी. ‘लाडकी बहिण योजना’ की घोषणा के बाद अजित पवार गुलाबी जैकेट में नजर आने लगे थे. उनके लिए चलाया गया ‘गुलाबी कैंपेन’ नरेश अरोड़ा की ही रणनीति का हिस्सा था. इसके बाद विधानसभा चुनाव में अजित पवार की राष्ट्रवादी को उल्लेखनीय सफलता मिली थी.

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