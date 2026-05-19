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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीUPSSSC Recruitment 2026: यूपी विधानसभा सुरक्षा विभाग में भर्ती का मौका, 170 पदों पर आवेदन जल्द शुरू

UPSSSC Recruitment 2026: यूपी विधानसभा सुरक्षा विभाग में भर्ती का मौका, 170 पदों पर आवेदन जल्द शुरू

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने फायरमैन और विधानसभा रक्षक के 170 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, PET 2025 पास उम्मीदवार 29 जून तक ऑनलाइन upsssc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 19 May 2026 03:11 PM (IST)
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  • लिखित परीक्षा 100 अंकों की, आवेदन शुल्क 25 रुपये.

उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. UPSSSC ने फायरमैन और विधानसभा रक्षक भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत कुल 170 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. केवल PET 2025 पास उम्मीदवार ही इसमें आवेदन कर पाएंगे.इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 170 पद भरे जाएंगे.इनमें 120 पद विधानसभा रक्षक और 50 पद फायरमैन के लिए निर्धारित किए गए हैं. आयोग ने अलग-अलग वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी लागू की है.

कौन कर सकता है आवेदन?
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है. इसके साथ ही अभ्यर्थी के पास UPSSSC PET 2025 का वैध स्कोर कार्ड होना चाहिए.

क्या चाहिए उम्र सीमा?
उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी.

शारीरिक योग्यता
भर्ती में उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट भी पास करना होगा. सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों की लंबाई 168 सेमी और महिलाओं की 152 सेमी तय की गई है.वहीं एसटी वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेमी और महिलाओं के लिए 147 सेमी लंबाई जरूरी होगी. पुरुष उम्मीदवारों के लिए सीने की माप भी निर्धारित की गई है.इसके अलावा दौड़ और फिटनेस टेस्ट के जरिए उम्मीदवारों की शारीरिक क्षमता जांची जाएगी.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी?
उम्मीदवारों का चयन चार चरणों में किया जाएगा. सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी जिसमें सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा. सफल उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. सभी चरणों में सफल होने वाले उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया जाएगा.

यह भी पढ़ें - NALCO में 268 पदों पर निकली वैकेंसी, ITI और डिप्लोमा उम्मीदवारों के लिए मौका

परीक्षा पैटर्न
लिखित परीक्षा में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा 100 अंकों की होगी और इसे हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा. हर सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा जबकि गलत जवाब देने पर 0.25 अंक काटे जाएंगे. इसलिए उम्मीदवारों को सावधानी के साथ प्रश्न हल करने होंगे.

आवेदन शुल्क कितना है?
उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फीस देनी होगी. इस भर्ती में सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क केवल 25 रुपये रखा गया है.

ऐसे करें आवेदन

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Published at : 19 May 2026 03:04 PM (IST)
Tags :
Education JObs UPSSSC Fireman Recruitment 2026 UP Fireman Recruitment
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