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थलापति विजय बने सीएम, शपथ समारोह क्यों नहीं आए पत्नी-बच्चे? जानिए क्या है इसकी वजह

थलापति विजय ने तमिलनाडु के सीएम पद की शपथ ली. इस सेरेमनी में उनकी मां और तृषा कृष्णन को देखा गया लेकिन वहीं, पत्नी और बच्चे वहां नहीं पहुंचे. जानिए क्या है इसके पीछे की वजह.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 10 May 2026 06:59 PM (IST)
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थलापति विजय ने अपने करियर का नया अध्याय शुरू किया है. उन्होंने एक्टिंग छोड़कर राजनीति में एंट्री की और अब वह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके हैं. 10 मई को उनका शपथ समारोह आयाजित किया गया था, जिसमें तृषा कृष्णन, एक्टर की मां और फैमिली मेंबर्स को देखा गया लेकिन इस बीच बड़े अवसर पर उनकी पत्नी और बच्चे नहीं दिखे तो लोग इस पर सवाल करने लगे. कुछ ने तो एक्टर को बुरा-भला भी कहा.

दरअसल, किसी के लिए भी खुशी के अवसर पर फैमिली के साथ ही अपने बच्चे और पत्नी भी उस खुशी को साझा करने के लिए अहम हिस्सा होते हैं. वहीं, जब मुख्यमंत्री जैसे पद के लिए शपथ समारोह हो तो वो पल उनके लिए बेहद ही यादगार और खास है. अब अगर ऐसे मौके पर पूरा परिवार साथ ना हो तो किसी के लिए कमा खलती है. विजय के सीएम पद के शपथ समारोह में उनके पत्नी और बच्चे नहीं दिखे तो लोगों ने इसे नोटिस किया सोशल मीडिया पर सवाल करने लगे. चलिए बताते हैं आखिर वो क्यों नहीं आए.

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कोर्ट में चल रहा तलाक का केस

थलापति विजय और उनकी पत्नी संगीता सोरनलिंगम ने 25 अगस्त, 1999 में शादी की थी. संगीत एक्टर की डाई हार्ट फैन थीं और वो उनसे एक बार मिलने आई थीं तभी पहली नजर में एक्टर उन्हें पसंद करने लगे थे, जिसके बाद दोनों शादी कर ली थी. अब 27 साल बाद कपल का तलाक होने वाला है. उनका रिश्ता टूटने की कगार पर है. संगीता ने तलाक की अर्जी देते हुए एक्टर पर गंभीर आरोप लगाए थे. रिपोर्ट्स की मानें तो संगीता ने विजय पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे.

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बेटे ने हटाया पिता का सरनेम

इतना ही नहीं, विजय और संगीता दो बच्चों के पैरेंट्स हैं. उनका एक बेटा जेसन संजय और बेटी दिव्या साशा हैं. संगीता और विजय के तलाक के मामले के बीच एक्टर के बेटे जेसन संजय ने पिता का सरनेम हटा दिया था, जिसकी काफी चर्चा रही थी. वह पहले अपने नाम संजय के आगे 'V' का इस्तेमाल करते थे लेकिन बाद में इसे हटाकर 'S' कर दिया, जो कि उनकी मां के नाम का पहला अक्षर है. इसके बाद काफी चर्चा रही थी उनका फैमिली विवाद काफी गहरा गया है.

विजय से अलग रहते हैं पत्नी और बच्चे!

वहीं, रिपोर्ट्स के अनुसार, तलाक के मामले के बीच बताया जाता है कि विजय की पत्नी और बच्चे उनसे अलग रहते हैं. उनके अलग रहने की अटकलें सोशल मीडिया पर अक्सर लगाई जाती रही हैं लेकिन विजय या फिर उनके परिवार की ओर से कभी इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया.

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यह भी पढ़ें: '8 करोड़ तमिल का सपोर्ट है...', एक्टर मंसूर अली खान बोले- विजय के लिए चैलेंजिंग होगा सरकार चलाना

तृषा कृष्णन से है अफेयर और शादी की चर्चा

गौरतलब है कि पत्नी संगीता से तलाक और उनके आरोपों के बीच थलापति विजय अपनी डेटिंग को लेकर काफी सुर्खियों में हैं. रिपोर्ट्स में अक्सर दावा किया जाता है कि वह एक्ट्रेस तृषा कृष्णन के साथ रिलेशनशिप में हैं. हालांकि, ना तो अभिनेता की ओर से और ना ही कभी तृषा की ओर से इस पर ऑफिशियल बयान सामने आया है. लेकिन वह अपने रिश्ते को दोस्ती का नाम देते हैं. 

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शपथ समारोह में पहुंची थीं तृषा कृष्णन

अफेयर की चर्चाओं के बीच तमिलनाडु चुनाव के रिजल्ट आने के बाद तृषा कृष्णन की विजय के घर पर आना जाना काफी बढ़ा है. चुनाव में 107 सीटें जीतने के बाद एक्ट्रेस तुरंत उन्हें बधाई देने के लिए स्पेशली उनके घर गई थीं. वहीं, जब 10 मई को शपथ समारोह हुआ तो वहां भी वह उनके परिवार के साथ ही नजर आईं. एक्टर के तमिलनाडु का सीएम बनने के बाद एक्ट्रेस के चेहरे पर खुशी और चमक साफतौर से देखने के लिए मिली. इस दौरान वह बेहद खुश थीं. अभिनेता के शपथ के बाद तृषा को उनकी मां को गले लगाते हुए भी देखा गया था, जिसकी फोटो सोशल मीडया पर काफी वायरल भी हुई.

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Published at : 10 May 2026 06:59 PM (IST)
Tags :
Trisha Krishnan Thalapathy Vijay
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