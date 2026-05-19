अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस शानदार परफॉर्म कर रही है. फिल्म अब 200 करोड़ क्लब पर निगाहें टिकाए हुए है. इसी बीच फिल्म ने 'भूल भुलैया 2' को पछाड़ दिया है. इसी के साथ फिल्म 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म बन गई है.

'भूत बंगला' ने 'भूल भुलैया 2' को पछाड़ा

कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने 32वें दिन 70 लाख का कलेक्शन कर लिया है. इसी के साथ फिल्म ने इंडिया में टोटल नेट 186.01 करोड़ की कमाई कर ली है. फिल्म ने कार्तिक आर्यन की 'भूल भुलैया 2' को भी पछाड़ दिया है. 'भूल भुलैया 2' ने 185.57 करोड़ का कलेक्शन किया था. अब 'भूत बंगला' 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग हॉरर कॉमेडी बन गई है. फिल्म का टारगेट अब 'गोलमाल अगेन' को पछाड़ने पर है.

बता दें कि ये फिल्म 120 करोड़ के बजट में बनी है. फिल्म ने 66.01 करोड़ का रिटर्न ऑन इंवेस्टमेंट हुआ.

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हाईएस्ट ग्रॉसिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म ऑल टाइम (नेट कलेक्शन)

इस लिस्ट में नंबर वन पर 'स्त्री 2' है. 'स्त्री 2' ने 627.5 करोड़ कमाए थे. दूसरे नंबर पर 'भूल भुलैया 3' है. फिल्म ने 281.56 करोड़ कमाए थे. तीसरे नंबर पर 'गोलमाल अगेन' है. 'गोलमाल अगेन' ने 205.72 करोड़ का कलेक्शन किया था. चौथे नंबर पर 'भूत बंगला' (186.01 करोड़) और पांचवें नंबर पर 'भूल भुलैया 2' (185.57 करोड़) है.

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'भूत बंगला' का वीक वाइज कलेक्शन

फिल्म ने पहले हफ्ते में 95.68 करोड़ का कलेक्शन किया. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 48.23 करोड़ कमाए. तीसरे हफ्ते में फिल्म ने 23.1 करोड़ का कलेक्शन किया. चौथे हफ्ते में फिल्म ने 14.2 करोड़ कमाए. 29 वें दिन 75 लाख का बिजनेस किया. 30वें दिन फिल्म ने 1.40 करोड़ कमाए. 31वें दिन फिल्म ने 1.90 करोडड कमाए और अब 32वें दिन 70 लाख का बिजनेस किया.

फिल्म को प्रियदर्शन ने बनाया है. इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा परेश रावल, राजपाल यादव, तबु, वामिका गब्बी, मिथिला पालकर जैसे स्टार्स हैं.