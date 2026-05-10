हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा200 करोड़ की फीस लेने वाले थलापति विजय बने मुख्यमंत्री, जानें अब मंथली कितने लाख की सैलरी मिलेगी

200 करोड़ की फीस लेने वाले थलापति विजय बने मुख्यमंत्री, जानें अब मंथली कितने लाख की सैलरी मिलेगी

थलापति विजय तमिलनाडु के नए सीएम बन चुके हैं. उन्होंने 10 मई, 2026 को सीएम पद की शपथ ली. ऐसे में चलिए बताते हैं एक फिल्म के लिए 200 करोड़ लेने वाले अभिनेता को महीने की कितनी सैलरी मिलने वाली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 10 May 2026 05:43 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ एक्टर थलापति विजय ने सीएम पद की शपथ ले ली है. वह तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं. तमिलनाडु चुनाव 2026 में एक्टर की पार्टी टीवीके ने 107 सीटें जीती. राज्य में सरकार बनाने के लिए उन्हें 118 सीटों की जरूरत थी. ऐसे में उन्हें कांग्रेस समेत CPI, CPI-M, VCK और IUML जैसी पार्टियों का समर्थन मिला और वो सरकार बनाने में सफल रहे. ऐसे में चलिए बताते हैं सीएम बनने के बाद एक फिल्म के लिए 200 करोड़ लेने वाले एक्टर को अब महीने की कितनी सैलरी मिलेगी.

करियर के पीक पर छोड़ी एक्टिंग
थलापति विजय ने करियर के पीक पर एक्टिंग छोड़ी. एक्टिंग छोड़कर राजनीति में आने उद्देश्य को लेकर एक्टर ने एक बार अपने संबोधन में कहा था कि वह राजनीति में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि बतौर एक्टर जो दर्शकों से उन्हें प्यार मिला, तमिलनाडु की जनता ने उन्हें प्यार और सफलता दी. वो इसे उनकी सेवा करके लौटाना चाहते हैं.

यह भी पढ़ें: 8.2 IMDb रेटिंग वाली वो फिल्म, जिसने थलापति विजय को बनाया 'मास हीरो', तृषा कृष्णन संग हिट हुई थी जोड़ी

2024 में बनाई अपनी पॉलिटकल पार्टी
विजये जोसेफ ने करियर के पीक पर साल 2024 में ऑफिशियल राजनीति में एंट्री की. उस साल ही उन्होंने फिल्मों और एक्टिंग से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था. उन्होंने 2024 में अपनी राजनीतिक पार्टी टीवीके की स्थापना की और जन सेवा का दृढ़ संकल्प लिया. यही वजह है कि उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर बिना किसी सपोर्ट के सिर्फ जनता के विश्वास से तमिलनाडु चुनाव 2026 में 100 से ज्यादा सीटें हासिल की.

200 करोड़ की फीस लेने वाले थलापति विजय बने मुख्यमंत्री, जानें अब मंथली कितने लाख की सैलरी मिलेगी

साउथ के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं थलापति विजय
थलापति विजय साउथ सिनेमा के जाने-माने अभिनेता हैं, जिनकी गिनती हाईएस्ट पेड एक्टर की लिस्ट में होती है. रिपोर्ट्स की मानें तो वह एक फिल्म के लिए अच्छी खासी मोटी रकम चार्ज करते हैं. बताया जाता है कि वह 200 से 275 करोड़ रुपये बतौर फीस लेते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, अभिनेता ने 'थलापति 69' के लिए भारी भरकम फीस 275 करोड़ रुपये लिए थे. वहीं, 'लियो' और 'गोट' के लिए 200 करोड़ चार्ज किए थे. 

सीएम बनने के बाद क्या होगी मंथली सैलरी?
एक फिल्म के लिए 200 करोड़ चार्ज करने वाले अभिनेता विजय अब एक्टिंग छोड़कर तमिलनाडु के सीएम बन चुके हैं. ऐसे में रिपोर्ट्स के अनुसार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की महीने की सैलरी करीब 2.85 लाख है. इसमें पद से जुड़े भत्ते और फायदे भी शामिल हैं. वहीं, बताया जाता है कि इस रकम में बेसिक सैलरी करीब 2.05 लाख रुपये प्रति महीना होती है. 

यह भी पढ़ें: '8 करोड़ तमिल का सपोर्ट है...', एक्टर मंसूर अली खान बोले- विजय के लिए चैलेंजिंग होगा सरकार चलाना

इसके साथ ही अगर सालानी सैलरी के बारे में बात की जाए तो रिपोर्ट्स के अनुसार, मौजूदा स्ट्रक्चर के आधार पर सीएम के तौर पर विजय की सालाना सैलरी 34 लाख रुपये होती है. इसके अलावा मेडिकल सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, सीएम आवास और प्रशासनिक अधिकार भी मिलते हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vijay (@actorvijay)

'जन नायकन' है आखिरी फिल्म
बहरहाल, अगर राजनीति में आने से पहले थलापति विजय की आखिरी फिल्म के बारे में बात की जाए तो उनकी फिल्म 'जन नायकन' है, जिसे तमाम विवादों की वजह से अब तक रिलीज नहीं किया गया है. पहले इसे जनवरी 2026 में रिलीज किया जाना था लेकिन सेंसर बोर्ड से इसे हरी झंडी नहीं दी गई थी. अब विवादों के बाद फिल्मबीट के मुताबिक, मेकर्स इसे 22 जून को विजय के जन्मदिन के खास मौके पर रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं. हालांकि, इसे लेकर अभी तक कोई ऑफिशिल ऐलान नहीं किया गया.

और पढ़ें
Published at : 10 May 2026 05:40 PM (IST)
Tags :
Thalapathy Vijay
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
200 करोड़ की फीस लेने वाले थलापति विजय बने मुख्यमंत्री, जानें अब मंथली कितने लाख की सैलरी मिलेगी
200 करोड़ की फीस लेने वाले थलापति विजय बने मुख्यमंत्री, जानें अब मंथली कितने लाख की सैलरी मिलेगी
साउथ सिनेमा
थलापति विजय के मुख्यमंत्री बनने पर तृषा कृष्णन का आया पहला रिएक्शन, खास अंदाज में दी बधाई
थलापति विजय के मुख्यमंत्री बनने पर तृषा कृष्णन का आया पहला रिएक्शन, खास अंदाज में दी बधाई
साउथ सिनेमा
थलापति विजय बने तमिलनाडु के सीएम, चमक उठा तृषा कृष्णन का चेहरा, एक्टर की मां को लगाया गले
थलापति विजय बने तमिलनाडु के सीएम, चमक उठा तृषा कृष्णन का चेहरा, एक्टर की मां को लगाया गले
साउथ सिनेमा
'8 करोड़ तमिल का सपोर्ट है...', एक्टर मंसूर अली खान बोले- विजय के लिए चैलेंजिंग होगा सरकार चलाना
'8 करोड़ तमिल का सपोर्ट है...', एक्टर मंसूर अली खान बोले- विजय के लिए चैलेंजिंग होगा सरकार चलाना
Advertisement

वीडियोज

“Shah Rukh Khan के नाम ने बढ़ाई Excitement, Mannat पहुंचकर निकला Funny Twist”
Elvish Yadav को मिली जान से मारने की धमकी, साथ की 10 Crore की Demand
Thalapathy Vijay Oath Ceremony: विजय इन अहम फैसलों पर रहेगा फोकस | Breaking News
Thalapathy Vijay Oath Ceremony: शपथ के बाद विजय सरकार के पहले फैसलों पर सबकी नजर | Breaking
UP Cabinet Expansion News: UP राजनीति में बड़ा संकेत | BJP | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश? बेंगलुरु में कार्यक्रम स्थल के पास मिला विस्फोटक, एजेंसियों में हड़कंप
PM मोदी की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश? बेंगलुरु में कार्यक्रम स्थल के पास मिला विस्फोटक
बिहार
तमिलनाडु में 'विजय सरकार' बनने में स्टालिन ने की मदद? तेजस्वी यादव बोले- 'खुद चुनाव हार गए लेकिन...'
तमिलनाडु में 'विजय सरकार' बनने में स्टालिन ने की मदद? तेजस्वी यादव बोले- 'खुद चुनाव हार गए लेकिन...'
इंडिया
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
साउथ सिनेमा
थलापति विजय बने तमिलनाडु के सीएम, चमक उठा तृषा कृष्णन का चेहरा, एक्टर की मां को लगाया गले
थलापति विजय बने तमिलनाडु के सीएम, चमक उठा तृषा कृष्णन का चेहरा, एक्टर की मां को लगाया गले
आईपीएल 2026
IPL 2026 में सबसे अच्छा स्पेल डालने वाले Top-5 गेंदबाज, एक ने वैभव सूर्यवंशी के सामने डाला मेडन ओवर
IPL 2026 में सबसे अच्छा स्पेल डालने वाले Top-5 गेंदबाज, एक ने वैभव सूर्यवंशी के सामने डाला मेडन ओवर
इंडिया
'राज्यपाल को सौंपा गया सरकार बनाने का प्रस्ताव, जल्द...', असम में हिमंता बिस्वा सरमा को लेकर क्या बोले जेपी नड्डा
'राज्यपाल को सौंपा गया सरकार बनाने का प्रस्ताव, जल्द...', असम में हिमंता बिस्वा सरमा को लेकर क्या बोले जेपी नड्डा
ट्रेंडिंग
'हम नहीं सुधरेंगे' दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस-वे पर बने नए टॉयलेट की हुई दयनीय हालत, वीडियो वायरल
'हम नहीं सुधरेंगे' दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस-वे पर बने नए टॉयलेट की हुई दयनीय हालत, वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
2,000 रुपये का जुगाड़ और पुराना Computer बन जाएगा सुपरफास्ट! नया Laptop खरीदने से पहले जान लें ये आसान ट्रिक
2,000 रुपये का जुगाड़ और पुराना Computer बन जाएगा सुपरफास्ट! नया Laptop खरीदने से पहले जान लें ये आसान ट्रिक
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget