साउथ एक्टर थलापति विजय ने सीएम पद की शपथ ले ली है. वह तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं. तमिलनाडु चुनाव 2026 में एक्टर की पार्टी टीवीके ने 107 सीटें जीती. राज्य में सरकार बनाने के लिए उन्हें 118 सीटों की जरूरत थी. ऐसे में उन्हें कांग्रेस समेत CPI, CPI-M, VCK और IUML जैसी पार्टियों का समर्थन मिला और वो सरकार बनाने में सफल रहे. ऐसे में चलिए बताते हैं सीएम बनने के बाद एक फिल्म के लिए 200 करोड़ लेने वाले एक्टर को अब महीने की कितनी सैलरी मिलेगी.

करियर के पीक पर छोड़ी एक्टिंग

थलापति विजय ने करियर के पीक पर एक्टिंग छोड़ी. एक्टिंग छोड़कर राजनीति में आने उद्देश्य को लेकर एक्टर ने एक बार अपने संबोधन में कहा था कि वह राजनीति में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि बतौर एक्टर जो दर्शकों से उन्हें प्यार मिला, तमिलनाडु की जनता ने उन्हें प्यार और सफलता दी. वो इसे उनकी सेवा करके लौटाना चाहते हैं.

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2024 में बनाई अपनी पॉलिटकल पार्टी

विजये जोसेफ ने करियर के पीक पर साल 2024 में ऑफिशियल राजनीति में एंट्री की. उस साल ही उन्होंने फिल्मों और एक्टिंग से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था. उन्होंने 2024 में अपनी राजनीतिक पार्टी टीवीके की स्थापना की और जन सेवा का दृढ़ संकल्प लिया. यही वजह है कि उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर बिना किसी सपोर्ट के सिर्फ जनता के विश्वास से तमिलनाडु चुनाव 2026 में 100 से ज्यादा सीटें हासिल की.

साउथ के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं थलापति विजय

थलापति विजय साउथ सिनेमा के जाने-माने अभिनेता हैं, जिनकी गिनती हाईएस्ट पेड एक्टर की लिस्ट में होती है. रिपोर्ट्स की मानें तो वह एक फिल्म के लिए अच्छी खासी मोटी रकम चार्ज करते हैं. बताया जाता है कि वह 200 से 275 करोड़ रुपये बतौर फीस लेते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, अभिनेता ने 'थलापति 69' के लिए भारी भरकम फीस 275 करोड़ रुपये लिए थे. वहीं, 'लियो' और 'गोट' के लिए 200 करोड़ चार्ज किए थे.

सीएम बनने के बाद क्या होगी मंथली सैलरी?

एक फिल्म के लिए 200 करोड़ चार्ज करने वाले अभिनेता विजय अब एक्टिंग छोड़कर तमिलनाडु के सीएम बन चुके हैं. ऐसे में रिपोर्ट्स के अनुसार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की महीने की सैलरी करीब 2.85 लाख है. इसमें पद से जुड़े भत्ते और फायदे भी शामिल हैं. वहीं, बताया जाता है कि इस रकम में बेसिक सैलरी करीब 2.05 लाख रुपये प्रति महीना होती है.

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इसके साथ ही अगर सालानी सैलरी के बारे में बात की जाए तो रिपोर्ट्स के अनुसार, मौजूदा स्ट्रक्चर के आधार पर सीएम के तौर पर विजय की सालाना सैलरी 34 लाख रुपये होती है. इसके अलावा मेडिकल सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, सीएम आवास और प्रशासनिक अधिकार भी मिलते हैं.

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'जन नायकन' है आखिरी फिल्म

बहरहाल, अगर राजनीति में आने से पहले थलापति विजय की आखिरी फिल्म के बारे में बात की जाए तो उनकी फिल्म 'जन नायकन' है, जिसे तमाम विवादों की वजह से अब तक रिलीज नहीं किया गया है. पहले इसे जनवरी 2026 में रिलीज किया जाना था लेकिन सेंसर बोर्ड से इसे हरी झंडी नहीं दी गई थी. अब विवादों के बाद फिल्मबीट के मुताबिक, मेकर्स इसे 22 जून को विजय के जन्मदिन के खास मौके पर रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं. हालांकि, इसे लेकर अभी तक कोई ऑफिशिल ऐलान नहीं किया गया.