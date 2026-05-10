थलापति विजय ने राजनीति में एंट्री करते ही बवाल काट दिया. तमिलनाडु चुनाव 2026 में उनकी पार्टी टीवीके को 100 से ज्यादा सीटें मिली और अब उन्होंने राज्य के सीएम पद के लिए शपथ ले ली है. उनका कहना है कि उन्हें फिल्मों में जनता का बहुत प्यार मिला है, जो वह उनकी सेवा करके उन्हें लौटाना चाहते हैं. राजनीतिक के किंग बन चुके विजय की उस फिल्म के बारे में बताते हैं, जिसने उन्हें 'मास हीरो' बनाया.

थलापति विजय की जिस फिल्म ने उन्हें 'मास हीरो' बनाया, उसे 2004 में रिलीज किया गया था, इसके पहले एक्टर ने करीब 37 फिल्मों में काम किया. उन्होंने फ्लॉप फिल्म से डेब्यू किया था. 1992 में आई फिल्म Naalaiya Theerpu विजय की बतौर लीड एक्टर पहली मूवी थी, जो बुरी तरह पिटी थी. इसके बाद उनके करियर में काफी उतार-चढ़ाव रहा.

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1992-2004 तक फ्लॉप और एवरेज फिल्में

IMDb के अनुसार, एक्टर ने 1992 से 2004 तक करीब 8 फ्लॉप फिल्में दी थी. इसके साथ ही एक्टर की करीब 9 फिल्में एवरेज और एवरेज से कम रहीं. 1992-2004 के बीच उन्होंने करीब 37 फिल्मों में काम किया और 2004 में उनके करियर की वो फिल्म आई, जो टर्निंग प्वॉइंट साबित हुई. इस फिल्म की रिलीज के बाद एक्टर को एक नया टैग मिला. उनकी पहचान 'मास हीरो' के तौर पर की गई. दर्शकों के दिलों में उन्होंने खास जगह बनाई.

तृषा कृष्णन बनीं विजय का 'लकी चार्म'?

विजय की 2004 में फिल्म 'घिल्ली' आई है. इसमें उनकी और तृषा कृष्णन की जोड़ी पहली बार पर्दे पर दिखी और फिल्म में दोनों स्टार्स की रोमांटिक जोड़ी इस कदर हिट हुई कि लोग कभी भुला ही नहीं पाए. इस फिल्म के बाद उन्हें 'मास एक्शन सुपरस्टार' कहा जाने लगा था. इसके पहले फिल्म तो कर रहे थे और हिट भी हो रही थीं लेकिन जो पहचान इस मूवी से मिली वो पहले नहीं मिल पाई थी.

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2004 की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म थी 'घिल्ली'

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये फिल्म तमिलनाडु के सिनेमाघरों में 200 दिनों तक चली थी. इतना ही नहीं, ये 2004 साल की हाईएस्ट ग्रॉसर तमिल फिल्म थी. रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म ने उस समय 40-50 करोड़ का बिजनेस किया था. वहीं, जब इसे 20 साल बाद 2024 में दोबारा से रिलीज किया गया था तब भी इस फिल्म ने शानदार कलेक्शन किया था. इसने 9 दिनों में दुनियाभर में करीब 30 करोड़ की कमाई की थी.

यूट्यूब पर हिंदी में फ्री में देख सकते हैं फिल्म

गौरतलब है कि थलापति विजय और तृषा कृष्णन की फिल्म 'घिल्ली' को यूट्यूब पर फ्री में देखा जा सकता है. इसकी आईएमडीबी रेटिंग भी कमाल की है. फिल्म को 10 में से 8.2 रेटिंग मिली है.

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थलापति विजय की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म

थलापति विजय की फिल्म 'लियो' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था. इसे साल 2023 में रिलीज किया गया था. ये फिल्म एक्टर की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म है, जिसने सैकनिल्क के अनुसार, वर्ल्डवाइड 605.90 करोड़ का बिजनेस किया था. जबकि फिल्म का बजट 250 करोड़ था. वहीं, फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 341.04 करोड़ और ओवरसीज बिजनेस 204 करोड़ था.