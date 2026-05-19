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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसाड़ी में गजब ढाती हैं जाह्नवी कपूर, पेड्डी एक्ट्रेस की इन तस्वीरों पर अटक जाएगा आपका दिल

साड़ी में गजब ढाती हैं जाह्नवी कपूर, पेड्डी एक्ट्रेस की इन तस्वीरों पर अटक जाएगा आपका दिल

बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर साड़ी पहन कर फोटो अपलोड करती रहती हैं. उनका साड़ी अवतार और मिनिमल मेकअप लुक हमेशा उनके फैंस का दिल जीत लेता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 May 2026 02:43 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर साड़ी पहन कर फोटो अपलोड करती रहती हैं. उनका साड़ी अवतार और मिनिमल मेकअप लुक हमेशा उनके फैंस का दिल जीत लेता है.

एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर के साड़ी अवतार में अलग-अलग लुक्स को देख दंग रह जाएंगे आप. देखिए कैसे अपने साड़ी लुक से जाह्नवी ने फैंस का दिल जीता और इंटरनेट पर अपना जलवा बिखेरा.

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जब बात बॉलीवुड के फैशन की हो और एक्ट्रेसेस का साड़ी लुक में ग्लैम दिखे, तो जाह्नवी कपूर का नाम सबसे पहले आता है.
जब बात बॉलीवुड के फैशन की हो और एक्ट्रेसेस का साड़ी लुक में ग्लैम दिखे, तो जाह्नवी कपूर का नाम सबसे पहले आता है.
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जाह्नवी कपूर अकसर अपने इंस्टाग्राम पर साड़ी लुक में फोटो अपलोड करती नज़र आती हैं. जेन-जी एक्ट्रेस का ट्रैडिशनल लुक उनके फैंस का दिल हर बार जीत लेता है.
जाह्नवी कपूर अकसर अपने इंस्टाग्राम पर साड़ी लुक में फोटो अपलोड करती नज़र आती हैं. जेन-जी एक्ट्रेस का ट्रैडिशनल लुक उनके फैंस का दिल हर बार जीत लेता है.
Published at : 19 May 2026 02:43 PM (IST)
Tags :
Janhvi Kapoor

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