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साड़ी में गजब ढाती हैं जाह्नवी कपूर, पेड्डी एक्ट्रेस की इन तस्वीरों पर अटक जाएगा आपका दिल
बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर साड़ी पहन कर फोटो अपलोड करती रहती हैं. उनका साड़ी अवतार और मिनिमल मेकअप लुक हमेशा उनके फैंस का दिल जीत लेता है.
एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर के साड़ी अवतार में अलग-अलग लुक्स को देख दंग रह जाएंगे आप. देखिए कैसे अपने साड़ी लुक से जाह्नवी ने फैंस का दिल जीता और इंटरनेट पर अपना जलवा बिखेरा.
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Published at : 19 May 2026 02:43 PM (IST)
Tags :Janhvi Kapoor
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