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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडWelcome To The Jungle BO Collection: 'वेलकम टू द जंगल' की नहीं थमी कमाई, बनाया डाला ये बड़ा रिकॉर्ड

Welcome To The Jungle BO Collection: 'वेलकम टू द जंगल' की नहीं थमी कमाई, बनाया डाला ये बड़ा रिकॉर्ड

Welcome To The Jungle Box Office Collection: अक्षय कुमार की कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने बॉक्स ऑफिस पर 9 दिनों बाद भी बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. चलिए बताते हैं फिल्म की कलेक्शन.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 05 Jul 2026 06:24 PM (IST)
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Welcome To The Jungle Box Office Collection: अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' इन दिनों काफी चर्चा में है. फिल्म रिलीज के बाद से ही सोशल मीडिया पर छाई हुई है. इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. ये 'भूत बंगला' के बाद 2026 की अक्षय कुमार की दूसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है. ऐसे में 9वें दिन भी फिल्म ने बंपर कमाई की और एक रिकॉर्ड बना दिया है. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

'वेलकम टू द जंगल' का 9 दिनों का कलेक्शन

कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने शनिवार 9वें दिन 7.92 करोड़ का कलेक्शन किया है. जबकि फिल्म ने 8वें दिन 4.95 करोड़ कमाए थे. इस लिहाज से 9वें दिन 60% जंप देखने के लिए मिली थी, जिसके बाद फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 108.08 हो गया. 

यह भी पढ़ें: 3 बीवियां, 3 बच्चे, 4 भाई बहन, पिता ने भी की थी दो शादियां, जानें कितना बड़ा है आमिर खान का परिवार

बनी अक्षय कुमार की 7वीं 100 करोड़ी फिल्म

कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, 'वेलकम टू द जंगल' ने 9वें दिन के कलेक्शन के बाद अक्षय कुमार के करियर में एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. कोविड-19 के बाद ये अक्षय कुमार की 7वीं 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म बन चुकी है. इस लिस्ट में 'सूर्यवंशी', 'OMG 2', 'स्काई फोर्स', 'हाउसफुल 5', 'जॉली एलएलबी 3' और 'भूत बंगला' जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं. 

इतना ही नहीं, अगर अक्षय कुमार के करियर की 100 करोड़ी फिल्म के बारे में बात करें तो इसकी लिस्ट थोड़ी लंबी है. 'वेलकम टू द जंगल' अक्षय कुमार की 21वीं 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म बन चुकी है. देखिए लिस्ट...
1. हाउसफुल 2
2. राउडी राठौर
3. हॉलिडे
4. एयरलिफ्ट
5. हाउसफुल 3
6. रुस्तम
7. जॉली एलएलबी 2
8. टॉयलेट एक प्रेम कथा
9. गोल्ड
10. 2.0
11. केसरी
12. मिशन मंगल
13. हाउसफुल 4
14. गुड न्यूज
15. सूर्यवंशी
16. OMG 2
17. स्काई फोर्स
18. हाउसफुल 5
19. जॉली एलएलबी 3
20. भूत बंगला
21. वेलकम टू द जंगल

यह भी पढ़ें: 'अल्फा' ने बॉक्स ऑफिस पर किया बंपर कलेक्शन, जानें दो दिन में कितना वसूला बजट

बहरहाल, अगर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के बारे में बात की जाए तो इसमें अक्षय कुमार समेत करीब 30 एक्टर्स हैं. इसका निर्देशन अहमद खान ने किया है. इसकी कहानी की बात करें तो इसमें 2000 करोड़ की फेक फिल्म की कहानी को दिखाया गया है. इसमें रवीना टंडन और जैकी श्रॉफ जैसे कलाकार भी अहम रोल में हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 05 Jul 2026 06:24 PM (IST)
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BOX OFFICE COLLECTION Welcome To The Jungle
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