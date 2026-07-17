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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: 'वेलकम टू द जंगल ने थिएटर्स में तीन हफ्ते किए पूरे', जानें- अक्षय की फिल्म ने कितना कमाया प्रॉफिट

Box Office: 'वेलकम टू द जंगल ने थिएटर्स में तीन हफ्ते किए पूरे', जानें- अक्षय की फिल्म ने कितना कमाया प्रॉफिट

Welcome To The Jungle Profit: 'वेलकम टू द जंगल' ने सिनेमाघरों में तीन हफ्ते पूरे कर लिए हैं और अपनी लागत से ज्यादा कमाई भी कर ली है. यहां इसका मुनाफा जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 17 Jul 2026 04:07 PM (IST)
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अक्षय कुमार की 30 स्टार्स से सजी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने सिनेमाघरों में तीन हफ्ते पूरे कर लिए हैं. इस दौरान इस फिल्म ने न केवल जमकर कमाई की बल्कि अपना बजट भी वसूल कर लिया. हालांकि अहमद खान की डायरेक्ट की हुई इस फिल्म को तीसरे हफ्ते में अजय देवगन की धमाल 4 से मुकाबला करना पड़ा और इसकी कमाई पर इसका असर भी दिखा. फिर भी 'वेलकम टू द जंगल' प्रॉफिट कमाने में कामयाब रही है. जानते हैं इस फिल्म ने अब तक कितना मुनाफा कमा लिया है?

 'वेलकम टू द जंगल' ने तीन हफ्तों में कितनी कमाई की है?
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबित 'वेलकम टू द जंगल' ने अपने तीसरे वीक में 6.8 करोड़ रुपये (नेट) कमाए है. इसने रिलीज के 21वें दिन 0.50 करोड़ रुपये की कमाई की. गौरतलब है कि मीड वीक की सुस्ती के बावजूद इसकी रफ्तार बॉक्स ऑफिस पर स्थिर रही  हालांकि कमाई का आंकड़ा कम रहा. इन सबके बीच 'वेलकम टू द जंगल' ने भारत में तीन हफ्तों में 131.85 करोड़ की नेट कमाई कर ली है जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 156.65 करोड़ रुपये हुआ है.

ये भी पढ़ें:-Thursday Box Office Collection: गुरुवार को भी 'धमाल' का रहा दबदबा, आखिरी सांसे गिन रही 'अल्फा'- 'वेलकम टू द जंगल', जानें- कलेक्शन

'वेलकम टू द जंगल' ने तीन हफ्तों में कितना कमा लिया मुनाफा?
खबरों के मुताबिक, 'वेलकम टू द जंगल' 125 करोड़ के बजट में बनी है. रिलीज के तीन हफ्तों में इस फिल्म से मेकर्स ने 6.85 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया है जो कि प्रतिशत में बदलने पर 5.48% होता है. इसी के साथ बेस इंडस्ट्रीज़ ग्रुप, केप ऑफ़ गुड फ़िल्म्स और सीता फिल्म्स का यह प्रोडक्शन इंडियन बॉक्स ऑफ़िस पर फायदे का सौदा रहा है.

वहीं इस शुक्रवार को बॉलीवुड से कोई नई फिल्म रिलीज नहीं हुई है लेकिन अब 'धमाल 4' ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि चौथे वीकेंड पर अक्षय स्टारर फिल्म कितनी कमाई करती है.  

ये भी पढ़ें:-Friday OTT Release: ओटीटी पर इस फ्राइडे रिलीज हो रहीं क्राइम थ्रिलर से लेकर हॉरर K ड्रामा तक 8 नई फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर करें बिंज वॉच

 

Published at : 17 Jul 2026 03:16 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Box Office Welcome To The Jungle
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