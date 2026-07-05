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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAlpha Box office Collection: 'अल्फा' ने बॉक्स ऑफिस पर किया बंपर कलेक्शन, जानें दो दिन में कितना वसूला बजट

Alpha Box office Collection: 'अल्फा' ने बॉक्स ऑफिस पर किया बंपर कलेक्शन, जानें दो दिन में कितना वसूला बजट

Alpha Box office Collection: आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म 'अल्फा' बॉक्स ऑफिस पर ठीकठाक कमाई कर चुकी है. फिल्म दो दिनों में बंपर कलेक्शन कर चुकी है. चलिए बताते हैं फिल्म ने कितना बजट वसूल लिया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 05 Jul 2026 04:13 PM (IST)
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Alpha Box office Collection: आलिया भट्ट, शरवरी वाघ, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म 'अल्फा' सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो इसे लोगों से मिला जुला रिएक्शन मिला. इसकी वजह से फिल्म की शुरुआत भी धीमी हुई. लेकिन वीकेंड तक आते-आते इसकी कमाई में बढ़ोतरी देखने के लिए मिली. ऐसे में चलिए बताते हैं फिल्म ने दो दिनों में कितनी कमाई की और बजट कितना वसूल लिया है.

'अल्फा' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

फिल्म 'अल्फा' ने दो दिनों में इंडिया ही नहीं बल्कि दुनियाभर में बंपर कमाई की है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की थी. पहले दिन फिल्म का नेट कलेक्शन 9.25 करोड़ रहा था. जबकि फिल्म ने दूसरे दिन शनिवार को 11.50 करोड़ का बिजनेस किया, जिसके बाद इसका दो दिनों का नेट कलेक्शन 20.75 करोड़ रुपये रहा. फिल्म को दूसरे दिन 24.3% की ग्रोथ मिली थी.

यह भी पढ़ें: 'अल्फा' 22 करोड़ के हुई पार, 'वेलकम 3' का भी जलवा बरकरार, जानें संडे कलेक्शन

इसके साथ ही अगर 'अल्फा' के ग्रॉस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो फिल्म ने दो दिनों में ओवरसीज में 7 करोड़ रुपये कमाए. इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 24.90 करोड़ रहा. जबकि फिल्म ने वर्ल्डवाइड 37.90 करोड़ कमा लिए हैं.

'अल्फा' ने दो दिनों में कितना परसेंट वसूला बजट

अब अगर 'अल्फा' के दो दिनों की कमाई के परसेंट के बारे में बात की जाए तो फिल्म ने दो दिनों में ठीक-ठाक बजट वसूल लिया है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 37.90 करोड़ कमा लिए हैं. जबकि कोईमोई की रिपोर्ट की मानें तो फिल्म का बजट 100 करोड़ था. इस लिहाज से फिल्म ने बजट का 37.90% वसूल लिया है. हिट के टैग के लिए फिल्म को अभी 62.10% बजट और भी वसूलना होगा. माना जा रहा है कि फिल्म तीसरे दिन रविवार को कमाई के बाद 50% बजट वसूल सकती है.

यह भी पढ़ें: 'वेलकम टू द जंगल' ने 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, इतना परसेंट वसूला बजट

'अल्फा' के बारे में

बहरहाल, फिल्म 'अल्फा' के बारे में बात की जाए तो ये एक एक्शन थ्रिलर स्पाई फिल्म है. ये यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी पहली फीमेल लीड स्पाई फिल्म है. इसके जरिए आलिया भट्ट और शरवरी वाघ पहली बार इंटेंस एक्शन सीक्वेंस करते हुए नजर आ रहे हैं. इसमें अनिल कपूर और बॉबी देओल भी हैं. बॉबी ने विलेन की भूमिका में सारी लाइमलाइट चूरा ली है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 05 Jul 2026 04:13 PM (IST)
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