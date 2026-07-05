Aamir Khan Family Tree: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने 61 साल की उम्र में तीसरी शादी की है. उन्होंने गौरी स्प्रैट संग प्राइवेट सेरेमनी में रजिस्टर मैरिज की है. उनकी शादी की फोटोज और वीडियोज भी सोशल मीडिया पर सामने आ गई है. उनके वेडिंग फंक्शन में तीनों बच्चों के साथ ही मुकेश अंबानी और अन्य सेलेब्स भी पहुंचे. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं आमिर खान की फैमिली के बारे में.

आमिर खान की मां-पिता और भाई-बहन

आमिर खान फिल्मी परिवार से आते हैं. उनके पिता फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने प्रोड्यूसर ताहिर हुसैन हैं. एक्टर के पिता ने भी दो शादियां की थी. उन्होंने पहली शादी जीनत हुसैन और दूसरी शहनाज उर्फ आयशा खान से की थी. उन्हें पहली पत्नी से चार बच्चे आमिर खान, फैजल खान, निखत खान और फरहत खान हैं.

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बताया जाता है कि ताहिर को दूसरी वाइफ से एक बेटा हैदर अली खान हैं. कहा ये भी जाता है कि ताहिर के दो शादियां करने की वजह से पहली वाइफ जीनत के साथ रिश्ते खराब हो गए थे और मतभेदों की वजह से वो अलग हो गए थे.

आमिर खान का पुश्तैनी घर

इतना ही नहीं, आमिर खान का बैकग्राउंड केवल फिल्मी परिवार का ही नहीं है बल्कि वो राजनीतिक भी है. बताया जाता है कि उनका रिश्ता स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद और पूर्व राष्ट्रपति डॉ जाकिर हुसैन के साथ भी जुड़ा हुआ है. यही नहीं, एक्टर के पूर्वज के तार उत्तर प्रदेश के फार्रुखाबाद और हरदोई से जुड़े हुए हैं. हालांकि, अब आमिर खान का पुश्तैनी घर खंडहर बन चुका है. लेकिन आमिर ने एक बार साफ तौर से कहा था कि वो इस विरासत को कभी बिकने नहीं देंगे.

आपको बता दें कि आमिर खान के चाचा नासिर हुसैन भी फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे.

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आमिर खान की तीन बीवियां और 3 बच्चे

आमिर खान ने 5 जुलाई को तीसरी शादी गौरी स्प्रैट संग की है, जो कि तलाकशुदा हैं और उनका एक बेटा भी है. वहीं, आमिर ने भी पहले से ही दो शादियां की हुई हैं और दोनों संग ही उनका तलाक हो चुका है. एक्टर ने पहली शादी रीना दत्ता से की थी. 1986 में उनकी शादी हुई थी और इस रिश्ते से उनके दो बच्चे जुनैद और इरा खान हैं. 2002 में रीना और आमिर का तलाक हुआ.

इसके बाद आमिर खान ने साल 2005 में किरण राव से शादी की थी. इस रिश्ते से उनका एक बेटा आजाद है, जिसका जन्म साल 2011 में सरोगेसी के जरिए हुआ था. आमिर और किरण का भी रिश्ता ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाया और इनका भी तलाक हो गया. इसके बाद एंट्री हुई गौरी स्प्रैट की.

आमिर खान की बेटी और दामाद

इसके साथ ही आमिर खान की बेटी इरा खान की शादी हो चुकी है और उन्होंने साल 2024 में नुपुर शेखर से शादी की थी. नुपुर एक फिटनेस कोच हैं. वहीं, इरा के बारे में बात करें तो वो थिएटर डायरेक्टर हैं. इसके अलावा जुनैद एक्टर हैं. उन्होंने आखिरी बार फिल्म 'एक दिन' में काम किया था, जो कि फ्लॉप रही थी. आजाद अभी छोटे हैं और वो पढ़ाई कर रहे हैं.