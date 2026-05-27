तारा सुतारिया ने अपने मम्मी पापा को विश की 35वीं वेडिंग एनिवर्सरी, तस्वीरें भी की शेयर

तारा सुतारिया इन दिनों अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों वजहों से चर्चा में बनी हुई हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने परिवार के साथ जुड़ा एक खास पल शेयर किया, जिसने फैंस का दिल छू लिया. वहीं दूसरी तरफ उनकी आने वाली फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ को लेकर भी लोगों में काफी एक्साइटमेंट बनी हुए है. आइए जानते हैं तारा ने अपने परिवार और इस खास मौके को लेकर क्या कहा.

तारा सुतारिया ने अपने मम्मी पापा को विश की 35वीं वेडिंग एनिवर्सरी

एक्ट्रेस तारा सुतारिया ने बुधवार को अपने माता-पिता को शादी की 35वीं शादी की सालगिरह की बधाई दी. एक्ट्रेस ने अपने माता-पिता की तस्वीर इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर पोस्ट करते हुए उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया और साथ ही अपने पिता को जन्मदिन की भी शुभकामनाएं दीं.

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तस्वीर शेयर कर लिखा क्या खास मैसेज

पोस्ट की गई तस्वीर में एक्ट्रेस के माता-पिता किसी रेस्टोरेंट में साथ बैठे हुए हैं. उन्होंने तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, 'मेरे सबसे अच्छे दोस्तों, भरोसेमंद साथियों और दुनिया के सबसे बेहतरीन माता-पिता को शादी की 35वीं सालगिरह की बहुत-बहुत बधाई. इसके साथ ही, पापा आपको जन्मदिन की भी ढेर सारी शुभकामनाएं. आपके जैसा इस पूरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है. हमारी जिंदगी में हर छोटी-बड़ी चीजों को पूरा करने के लिए दिल से शुक्रिया.'

अक्सर परिवार के साथ तस्वीरें करती हैं शेयर

एक्ट्रेस तारा सुतारिया अक्सर अपने परिवार के साथ तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. एक्ट्रेस के पिता हिमांशु सुतारिया एक बिजनेसमैन हैं तो मां टीना सुतारिया एक हाउसवाइफ हैं और 80 के दशक में एक रेट्रो मॉडल भी रह चुकी हैं. तारा की एक जुड़वां बहन भी हैं, जिनका नाम पिया सुतारिया है और वो एक बेहतरीन डांसर हैं.

'टॉक्सिक’ में नजर आएंगी तारा

फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से बॉलीवुड में कदम रखने वाली तारा सुतारिया जल्द ही साउथ सिनेमा के सुपरस्टार यश की मच अवेटेड एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' में नजर आएंगी. फिल्म का डायरेक्शन गीतू मोहनदास ने किया है.

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फिल्म में होगा अलग अंदाज

गीतू मोहनदास द्वारा डायरेक्टेड फिल्म में तारा सुतारिया 'रेबेका' नाम का एक बेहद अहम और खतरनाक किरदार निभा रही हैं. इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में तारा का अवतार अब तक का सबसे बोल्ड और रहस्यमयी बताया जा रहा है, जो ग्लैमरस होने के साथ-साथ एक्शन भी करती दिखेंगी. फिल्म में यश के अलावा तारा सुतारिया, कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरेशी भी अहम किरदारों में नजर आएंगी. ग्लोबल लेवल पर बड़े पैमाने पर रिलीज की तैयारी के कारण इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है.