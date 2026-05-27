पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है 'है जवानी तो इश्क होना है', जानें- प्रीडिक्शन

डेविड धवन अब फिल्मों से रिटायरमेंट लेने की तैयारी में हैं और उनकी आखिरी डायरेक्टेड फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' होगी. इस बॉलीवुड रोमांटिक कॉमेडी में वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर ने लीड रोल प्ले किया है. बात करें वरुण धवन की तो एक्टर की इस साल की शुरुआत में वॉर ड्रामा बॉर्डर 2 रिलीज हुई और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी. वहीं अब वरुण रोमांटिक कॉमेजी जॉनर में कमबैक कर रहे हैं. फिल्म ने रिलीज से पहले काफी माहौल बना दिया है. ऐसे क्या 'है जवानी तो इश्क होना है' भारत में वरुण धवन की टॉप 10 ओपनिंग में शामिल हो पाएगी?

'है जवानी तो इश्क होना है' पहले दिन कितना कर सकती है कलेक्शन?

'है जवानी तो इश्क होना है' 5 जून, 2026 को रिलीज हो रही है. तब तक, 'धुरंधर 2', 'आखिरी सवाल' और 'कृष्णावतारम पार्ट 1' सिनेमाघरों में अपना सफर खत्म कर चुकी होंगी. वहीं 'भूत बंगला', 'चांद मेरा दिल' और 'पति पत्नी और वो दो' भी पैकअप करने की तैयारी मे होगी. ऐसे में 'है जवानी तो इश्क होना है' है के लिए बॉक्स ऑफिस पर खुलकर कमाने का मौका होगा.

इस फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों से ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है क्योंकि डेविड धवन ने अपनी सिग्नेचर रोमांटिक-कॉमेडी निर्देशन शैली से दर्शकों का दिल जीत लिया है. वहीं कोईमोई की रिपोर्ट की मानें तो वरुण धवन स्टारर ये फिल्म 7 से 9 करोड़ के बीच ओपनिंग कर सकती है. अगर इस फिल्म को एडवांस बुकिंग में में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो ये ओपनिंग डे पर डबल डिजिट में भी कमाई कर सकती है.

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क्या वरुण धवन की टॉप 10 ओपनिंग फिल्मों में हो पाएगी शामिल?

वरुण धवन की टॉप 10 सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्मों में जगह बनाने के लिए, 'है जवानी तो इश्क होना है' को 'जुग जुग जीयो' को मात देना होगा. राज मेहता की निर्देशित फिल्म 2022 से इस लिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए हैं. देखने वाली बात होगी कि क्या वरुण धवन की अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी चार साल बाद इस लिस्ट से बाहर हो पाएगी या नहीं.

वरुण धवन की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर टॉप 10 ओपनिंग वाली फिल्में

कलंक: 21.6 करोड़

दिलवाले: 21 करोड़

जुड़वा 2: 16.10 करोड़

एबीसीडी 2: 14.30 करोड़

बद्रीनाथ की दुल्हनिया: 12.25 करोड़

बेबी जॉन: 11.25 करोड़

ढिशूम: 11.05 करोड़

स्ट्रीट डांसर 3डी: 10.26 करोड़

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी: 10.11 करोड़

जुग जुग जीयो: 9.28 करोड़

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