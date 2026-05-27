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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकर्नाटक CM के पद से इस्तीफा देंगे या नहीं? सवाल पर सिद्धारमैया ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा?

कर्नाटक CM के पद से इस्तीफा देंगे या नहीं? सवाल पर सिद्धारमैया ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा?

Karnataka Congress: यह बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में हुई कांग्रेस नेतृत्व की हाई लेवल मीटिंग के बाद हो रही है. बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी मौजूद थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 27 May 2026 01:08 PM (IST)
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कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की लगातार चल रही अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस हाईकमान के साथ हुई चर्चाओं पर 'कल बात करेंगे.' उन्होंने यह टिप्पणी बेंगलुरु स्थित विधान सौधा में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 62वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद की.

नेहरू को दी श्रद्धांजलि
सिद्धारमैया ने कहा, 'देश की आजादी के बाद वह इस देश के पहले प्रधानमंत्री बने. 17 वर्षों तक उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में जनता की सेवा की. वह समाजवादी और पूंजीवादी दोनों विचारों को साथ लेकर चलने वाले नेता थे.' जब उनसे कांग्रेस हाईकमान के साथ हुई बातचीत को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने संक्षिप्त जवाब देते हुए कहा, 'इस पर कल बात करेंगे.'

गुरुवार को डीके शिवकुमार से अहम मुलाकात
सिद्धारमैया गुरुवार को बेंगलुरु स्थित अपने आधिकारिक आवास ‘कावेरी’ में उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ अहम नाश्ता बैठक करने वाले हैं. कांग्रेस सरकार के ढाई साल पूरे होने के बाद से राज्य में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच इस बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

दिल्ली में हुई थी हाई लेवल बैठक
यह बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में हुई कांग्रेस नेतृत्व की हाई लेवल मीटिंग के बाद हो रही है. बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार मौजूद थे.

जी परमेश्वर बोले- अब भी तस्वीर साफ नहीं
वहीं, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि दिल्ली में हाईकमान की बैठक में क्या चर्चा हुई, इस पर अब तक कोई स्पष्टता नहीं है. उन्होंने कहा कि कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेंगलुरु दौरे के बाद स्थिति साफ हो सकती है.

परमेश्वर ने कहा, 'कल हाईकमान नेताओं ने मुख्यमंत्री को बुलाया था. मुख्यमंत्री उनसे मिले, लेकिन अंदर क्या चर्चा हुई, इसकी जानकारी किसी को नहीं है. राज्य प्रभारी रणदीप सुरजेवाला आज बेंगलुरु आ रहे हैं. वह कल सभी भ्रम दूर कर देंगे.'

कांग्रेस में लगातार उठ रही हैं नेतृत्व बदलाव की चर्चाएं

कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलें कांग्रेस सरकार के ढाई साल पूरे होने के बाद से लगातार सामने आती रही हैं. डीके शिवकुमार के समर्थक कई बार सार्वजनिक रूप से उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर चुके हैं. वहीं कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता जी परमेश्वर के समर्थन में भी नजर आए हैं, जिससे पार्टी के अंदर राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है. अब बेंगलुरु में होने वाली आगामी बैठकों को कांग्रेस की आंतरिक रणनीति, तालमेल और राज्य की भविष्य की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.

कांग्रेस ने बताया 'सिर्फ संगठनात्मक चर्चा'
दिल्ली बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि चर्चा केवल संगठनात्मक मुद्दों तक सीमित थी, जिनमें आगामी राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव शामिल हैं. उन्होंने नेतृत्व परिवर्तन की खबरों को 'सिर्फ अटकलें' बताया.

Published at : 27 May 2026 12:54 PM (IST)
Tags :
DK Shivakumar Karnataka CONGRESS
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