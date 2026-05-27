बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और भारतीय क्रिकेट के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इंडस्ट्री के सबसे लवेबल कपल्स में से एक हैं. दोनों की केमिस्ट्री और बॉन्डिंग को फैंस काफी पसंद करते हैं. विराट इन दिनों आईपीएल 2026 में बिजी हैं. मंगलवार को धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और गुजरात टाइटंस (जीटी) के बीच जबरदस्त मुकाबला खेला गया. इस दौरान अनुष्का अपने पति विराट कोहली और उनकी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए एक बार फिर सबसे बड़ी चीयरलीडर बन गईं.

हाथ जोड़कर प्रार्थना करती दिखीं अनुष्का शर्मा

अनुष्का को गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल मैच के दौरान सबसे आगे वाली सीट पर बैठकर अपने पति विरोट और उनकी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए जोर-शोर से चीयर करते देखा गया.

टीम की जीत के लिए कभी अनुष्का हाथ जोड़कर प्रार्थना करती दिखीं तो कभी उंगलियों में पहनी 'राधा नाम जप काउंटर रिंग' के साथ मंत्र जाप करती दिखाई दीं. एक्ट्रेस की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

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'वो RCB की जीत के लिए प्रार्थना कर रही हैं'

इन तस्वीरों को देख फैंस काफी इमोशनल हो गए हैं. एक ने कमेंट करते हुए लिखा, 'देखो, वो आरसीबी के लिए कैसे प्रार्थना कर रही है.' दूसरे ने लिखा, 'वो सिर्फ मैच नहीं देख रहीं थीं, बल्कि दिल से RCB की जीत के लिए दुआ कर रही थीं.' एक यूजर मजाकिया अंदाज लिखते हैं, 'अनुष्का शर्मा पूरी श्रद्धा से जाप कर रही थीं, लेकिन फिर भी विराट कोहली हाफ-सेंचुरी पूरी नहीं कर पाए.'

विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा को लगाया गले

बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 92 रनों से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल के फाइनल में पहुंच गई है.

kohli hugging anushka after the game🫶❤️😍 pic.twitter.com/ixbfN63XKZ — satyam (@noontonightt) May 26, 2026

जैसे ही ये मैच खत्म हुआ, विराट कोहली सीधा अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के पास पहुंचे और उन्हें गले लगा लिया. इस कपल का ये खास वीडियो सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ वायरल हो रहा है.

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