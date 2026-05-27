बंगाल में शुभेंदु सरकार का बड़ा एक्शन, ममता बनर्जी के करीबी विधायक दिलीप मंडल गिरफ्तार

ममता बनर्जी के करीबी नेता और दक्षिण 24 परगना के बिष्णुपुर सीट से टीएमसी विधायक दिलीप मंडल को पश्चिम बंगाल पुलिस ने ओडिशा पुरी के एक होटल से हिरासत में लिया है. पुलिस के मुताबिक दिलीप मंडल को बंगाल पुलिस की एसटीफ ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता ला रही है.

वायरल हुआ था वीडियो

हाल ही में टीएमसी विधायक दिलीप मंडल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. हालांकि, इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी है. वीडियो में आरोप है कि दिलीप ने एक अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को धमकी दी थी. इस घटना को लेकर विधायक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी.

पुलिस ने शुरू की थी जांच

धमकी देने के आरोपों के आधार पर पुलिस ने गैर-जमानती धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. इसी जांच के तहत 14 मई को विधायक के घर पर छापा मारा गया, लेकिन उस समय वह घर पर नहीं मिले. स्थानीय सूत्रों के अनुसार, पुलिस के आने की खबर मिलते ही वह घर से फरार हो गए थे. तब से विधायक दिलीप छिपे हुए थे और पुलिस कई जगहों पर उनकी तलाश कर रही थी. हालांकि, उनके ठिकाने का पता नहीं चल पा रहा था.

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पुलिस के मुताबिक, कुछ दिन पहले बंगाल पुलिस की एसटीएफ को सूचना मिली थी कि दिलीप पुरी के एक होटल में छिपे हुए हैं. सूचना मिलते ही एसटीएफ और डायमंड हार्बर पुलिस होटल पहुंची, वहां दिलीप मंडल के मौजूद होने के पता चलने के बाद पुलिस ने होटल के कमरे में छापा मारकर उन्हें हिरासत में ले लिया.

बेटे समेत 5 को गिरफ्तार कर चुकी पुलिस

17 मई को पुलिस ने विधायक के बेटे अर्घ्य मंडल समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया था. डायमंड हार्बर जिला पुलिस के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक, अर्घ्य को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया था. उस पर इलाके में अशांति फैलाने का आरोप है. पश्चिम बंगाल पुलिस की एसटीएफ और डायमंड हार्बर पुलिस ने विधायक के बेटे की तलाश में जाइंट ऑपरेशन चलाया था. अर्घ्य समेत पांच लोगों को बंगाल की खाड़ी के पास बक्खाली-फ्रेजरगंज इलाके से गिरफ्तार किया गया था.

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