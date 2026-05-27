शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें- प्रीडिक्शन

होमी अदजानिया एक बिल्कुल नई कास्ट के साथ कॉकटेल 2 ला रहे हैं. इस सीक्वल में शाहिद कपूर के साथ कृति सेनन और रश्मिका मंदना लीज रोल प्ले करती नजर आएंगी. फिल्म को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट हैं और हर कोई इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा है. ऐसे में चलिए यहां जान लेते है कि कॉकटेल 2 रिलीज के पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है?

कॉकटेल 2 पहले दिन कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?

कॉकटेल 2 का कफी बज बना हुआ है. कॉकटेल सीक्वल के मेकर्स ने इस अपकमिंग फिल्म का टीज़र और तीन गाने जब तलाक, मशूका और तुझको भी रिलीज़ कर दिए हैं. वहीं फिल्म के सभी प्रोमो को भी काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है. ऐसे में कॉकटेल 2 को लेकर मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए लग रहा है कि मैडॉक फिल्म्स का यह प्रोडक्शन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर आसानी से डबल डिजिट में ओपनिंग कर सकता है.

फिलहाल हर किसी को इसके ऑफिशियल ट्रेलर का इंतजार है जिसके बाद फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट पीक पर पहुंच सकती है. अगर ट्रेलर को दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो कॉकटेल 2 पहले दिन ही 15 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग कर सकती है. हालांकि सही आंकड़े तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चल पाएंगे.

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कॉकटेल 2 का दिलजीत की फिल्म से होगा क्लैश

गौरतलब है कि शाहिद कपूर की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कॉकटेल 2 का बॉक्स ऑफिस पर इम्तियाज अली और दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' से सीधा क्लैश करेगी. साथ ही, इस फिल्म को वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' से भी मुकाबला करना पड़ेगा. अब देखने वाली बात होगी कि बॉक्स ऑफिस टफ कंप्टीशन के साथ कॉकटेल 2 कितनी कमाई कर पाती है.

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कॉकटेल 2 कब होगी रिलीज?

कॉकटेल 2 साल 2026 की सबसे मच अवेटेज फिल्मों में से एक है, ये रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा साल 2012 में आई फिल्म कॉकटेल का सीक्वल है, जिसमें सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी ने लीड रोल प्ले किया था. कॉकटेल उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी. वहीं कॉकटेल 2 में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना के साथ कई कलाकार अहम रोल में नजर आएंगे.

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