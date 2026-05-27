उम्मीद है जल्द मामला सुलझ जाए, रणवीर सिंह पर लगे बैन पर बोले मनोज बाजपेयी

फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' अचानक छोड़ देने से फिल्म फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न सिने एप्लॉय्ज (FWICE) ने बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह पर बैन लगा दिया है. FWICE ने एक्टर के खिलाफ नॉन-कॉपरेशन नोटिस जारी कर दिया है. जब तक मामला नहीं सुलझता, तब तक रणवीर के साथ फेडरेशन से जुड़े लोग काम नहीं करेंगे. अब बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मनोज बाजपेयी ने रणवीर सिंह पर लगे बैन पर रिएक्ट किया है.

'हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है'

मनोज बाजपेयी ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'गवर्नर' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान इस मामले पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने रणवीर के बैन से जुड़े सवाल पर कहा, 'सवाल अच्छा है, लेकिन ये जगह इस बात के लिए बिल्कुल सही नहीं है. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं, वो सब इसके बारे में सिर्फ सोशल मीडिया पर ही पढ़ रहे हैं और हमारे पास इसके बारे में कोई डिटेल्स जानकारी नहीं है.'

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ये मामला जल्द सुलझ जाएगा- मनोज बाजपेयी

मनोज ने आगे कहा, 'एक को-वर्कर होने और इस इंडस्ट्री के सदस्य होने के तौर पर हम बस यही कह सकते हैं कि हमें उम्मीद है कि ये मामला जल्द सुलझ जाएगा. बिना किसी और बढ़ावे के ये मामला सुलझेगा.' वहीं, निर्माता संजय गुप्ता ने भी रणवीर सिंह पर फेडरेशन के बैन पर रिएक्शन दिया है. उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, 'जब कोई 'A-List' हीरो शूटिंग करता है, तो सेट पर 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं. अगर आप उसे बैन करते हैं, तो आप उसे नहीं रोक रहे होते, बल्कि उन वर्कर्स से उनकी रोजी-रोटी छीन रहे होते हैं. भला इसमें क्या तुक बनता है?'

रणवीर सिंह ने क्यों छोड़ी 'डॉन 3'?

बता दें कि साल 2023 में रणवीर सिंह को नए डॉन के रूप में फरहान अख्तर की 'डॉन 3' में कास्ट किया गया था. फिल्म से जुड़ा एक प्रमोशनल वीडियो भी जारी किया गया, जिसने खूब सुर्खियां बटोरीं, लेकिन बाद में इस प्रोजेक्ट में देरी हो गई. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रणवीर सिंह ने क्रिएटिव मतभेदों के चलते फिल्म से दूरी बना ली. बताया जा रहा है कि वो अपने किरदार का ज्यादा इंटेंस और अग्रेसिव वर्जन चाहते थे, लेकिन मेकर्स इस विजन से सहमत नहीं थे.

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