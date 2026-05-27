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'बॉर्डर 2' से लेकर 'दिलवाले' तक, वरुण धवन की इन 7 फिल्मों ने लूटा बॉक्स ऑफिस, 'है जवानी तो इश्क होना है' से पहले जरूर देखें
Varun Dhawan Highest Grossing Movie: वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' 5 जून को रिलीज होगी. ऐसे में आइए जानते हैं एक्टर की उन 7 फिल्मों के बारे में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की.
बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर वरुण धवन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' को लेकर चर्चा में हैं. ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 5 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं. वरुण इस फिल्म मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े के साथ इश्क फरमाते नजर आएंगे. आइए ऐसे में वरुण धवन की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 7 फिल्मों पर एक नजर डालते हैं.
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Published at : 27 May 2026 01:15 PM (IST)
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