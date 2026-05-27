'बॉर्डर 2' से लेकर 'दिलवाले' तक, वरुण धवन की इन 7 फिल्मों ने लूटा बॉक्स ऑफिस, 'है जवानी तो इश्क होना है' से पहले जरूर देखें

सबसे पहले बात करते हैं फिल्म 'बॉर्डर 2' (2026) की. ये वरुण के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. इसमें सनी देओल, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे एक्टर्स भी नजर आए थे. बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, 'बॉर्डर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर 464.5 करोड़ रुपये कमाए थे. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.