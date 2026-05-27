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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'बॉर्डर 2' से लेकर 'दिलवाले' तक, वरुण धवन की इन 7 फिल्मों ने लूटा बॉक्स ऑफिस, 'है जवानी तो इश्क होना है' से पहले जरूर देखें

'बॉर्डर 2' से लेकर 'दिलवाले' तक, वरुण धवन की इन 7 फिल्मों ने लूटा बॉक्स ऑफिस, 'है जवानी तो इश्क होना है' से पहले जरूर देखें

Varun Dhawan Highest Grossing Movie: वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' 5 जून को रिलीज होगी. ऐसे में आइए जानते हैं एक्टर की उन 7 फिल्मों के बारे में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 May 2026 01:15 PM (IST)
Varun Dhawan Highest Grossing Movie: वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' 5 जून को रिलीज होगी. ऐसे में आइए जानते हैं एक्टर की उन 7 फिल्मों के बारे में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की.

बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर वरुण धवन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' को लेकर चर्चा में हैं. ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 5 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं. वरुण इस फिल्म मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े के साथ इश्क फरमाते नजर आएंगे. आइए ऐसे में वरुण धवन की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 7 फिल्मों पर एक नजर डालते हैं.

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सबसे पहले बात करते हैं फिल्म 'बॉर्डर 2' (2026) की. ये वरुण के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. इसमें सनी देओल, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे एक्टर्स भी नजर आए थे. बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, 'बॉर्डर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर 464.5 करोड़ रुपये कमाए थे. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.
सबसे पहले बात करते हैं फिल्म 'बॉर्डर 2' (2026) की. ये वरुण के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. इसमें सनी देओल, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे एक्टर्स भी नजर आए थे. बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, 'बॉर्डर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर 464.5 करोड़ रुपये कमाए थे. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.
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वरुण धवन की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म 'दिलवाले' (2015) है, जिसमें उनकी जोड़ी कृति सैनन के सीथ बनी थी. शाहरुख खान और काजोल भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, 'दिलवाले' ने बॉक्स ऑफिस पर 376.85 करोड़ रुपये बटोरे थे. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
वरुण धवन की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म 'दिलवाले' (2015) है, जिसमें उनकी जोड़ी कृति सैनन के सीथ बनी थी. शाहरुख खान और काजोल भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, 'दिलवाले' ने बॉक्स ऑफिस पर 376.85 करोड़ रुपये बटोरे थे. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
Published at : 27 May 2026 01:15 PM (IST)
Tags :
Varun Dhawan Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai

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