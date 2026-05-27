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कभी बीच समंदर स्विम सूट पहन की मस्ती तो कभी साइकलिंग की एंजॉय, मलाइका अरोड़ा की मालदीव वेकेशन की तस्वीरें बढ़ा देंगी दिल की धड़कनें
Malaika Arora: मलाइका अरोड़ा इन दिनों मालदीव में अपना वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ ग्लैमरस फोटोज शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा इन दिनों मालदीव में अपना 'मी-टाइम' एन्जॉय कर रही हैं. उन्होंने अपने लग्जरी वेकेशन की ग्लैमरस और स्टनिंग तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं. कभी स्पा तो कभी स्विमिंग पूल में मस्ती करती मलाइका का ये अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
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Published at : 27 May 2026 01:36 PM (IST)
Tags :Maldives MALAIKA ARORA
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