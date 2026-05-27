इन दिनों मलाइका मालदीव में अपना 'मी-टाइम' एन्जॉय कर रही हैं. उन्होंने हाल ही में अपने लग्जरी वेकेशन की ग्लैमरस और स्टनिंग तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.