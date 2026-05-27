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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकभी बीच समंदर स्विम सूट पहन की मस्ती तो कभी साइकलिंग की एंजॉय, मलाइका अरोड़ा की मालदीव वेकेशन की तस्वीरें बढ़ा देंगी दिल की धड़कनें

कभी बीच समंदर स्विम सूट पहन की मस्ती तो कभी साइकलिंग की एंजॉय, मलाइका अरोड़ा की मालदीव वेकेशन की तस्वीरें बढ़ा देंगी दिल की धड़कनें

Malaika Arora: मलाइका अरोड़ा इन दिनों मालदीव में अपना वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ ग्लैमरस फोटोज शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 May 2026 01:36 PM (IST)
Malaika Arora: मलाइका अरोड़ा इन दिनों मालदीव में अपना वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ ग्लैमरस फोटोज शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा इन दिनों मालदीव में अपना 'मी-टाइम' एन्जॉय कर रही हैं. उन्होंने अपने लग्जरी वेकेशन की ग्लैमरस और स्टनिंग तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं. कभी स्पा तो कभी स्विमिंग पूल में मस्ती करती मलाइका का ये अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है.

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बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा अपनी फिटनेस और ग्लैमरस अंदाज को लेकर अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं. 52 साल की उम्र में भी वो अपने सिजलिंग लुक्स से कहर ढा रही हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा अपनी फिटनेस और ग्लैमरस अंदाज को लेकर अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं. 52 साल की उम्र में भी वो अपने सिजलिंग लुक्स से कहर ढा रही हैं.
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इन दिनों मलाइका मालदीव में अपना 'मी-टाइम' एन्जॉय कर रही हैं. उन्होंने हाल ही में अपने लग्जरी वेकेशन की ग्लैमरस और स्टनिंग तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
इन दिनों मलाइका मालदीव में अपना 'मी-टाइम' एन्जॉय कर रही हैं. उन्होंने हाल ही में अपने लग्जरी वेकेशन की ग्लैमरस और स्टनिंग तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
Published at : 27 May 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
Maldives MALAIKA ARORA

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