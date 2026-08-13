'बंटवारा 1947' पर 'आवारापन 2'ने बढ़ाई बढ़त, एडवांस बुकिंग में 121% से चल रही आगे

Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAwarapan 2 vs Batwara 1947: सनी की फिल्म पर इमरान हाशमी की मूवी ने बढ़ाई बढ़त, एडवांस बुकिंग में 121% से चल रही आगे

Awarapan 2 vs Batwara 1947: सनी की फिल्म पर इमरान हाशमी की मूवी ने बढ़ाई बढ़त, एडवांस बुकिंग में 121% से चल रही आगे

Awarapan 2 vs Batwara 1947 Advance Booking Day 1:'आवारापन 2' और 'बंटवारा 1947' की एडवांस बुकिंग का कलेक्शन चौंकाने वाला है. .यहां जान सकते हैं प्री टिकट सेल में कौन आगे चल रही है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 13 Aug 2026 01:18 PM (IST)
Preferred Sources

 इंडिपेंडेंस के मौके पर अक्सर बड़ी फिल्मों के बीच क्लैश होता है. वहीं इस बार भी बड़े पर्दे पर सनी देओल की हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा 'बंटवारा 1947' और इमरान हाशमी की रोमांटिक एक्शन सीक्वल 'आवारापन 2' की जबरदस्त टक्कर हो रही है. फिलहाल इन दोनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग जारी है.

दिलचस्प बात ये है कि पिछले 24 घंटों में, इनमें से एक फिल्म ने भारी अंतर से बढ़त बना ली है. चलिए यहां जान लेते हैं कि प्री टिकट सेल में 'बंटवारा 1947' या ‘आवारापन 2’ में से कौन सी फिल्म आगे चल रही है?

‘बंटवारा 1947’ की कितनी हुई है एडवांस बुकिंग?
सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ को लेकर काफी बज तो बना हुआ है लेकिन इकी एडवांस बुकिंग की स्पीड थोड़ी धीमी बनी हुई है.

  • सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक फिल्म के हिंदी 2डी फॉर्मेट में गुरुवार को दोपहर 12 बजे तक 5672 शो के लिए 29261 टिकटों की प्री सेल हुई है
  • इसी के साथ बंटवारा 1947 ने बिना ब्लॉक सीटों के एडवांस बुकिंग में 81.39 लाख रुपये कमाए हैं जबकि ब्लॉक सीटों के साथ इसकी प्री टिकट सेल की कमाई 2.46 करोड़ पहुंच गई है.
  • अभी फिल्म के पास आज का दिन है. देखने वाली बात होगी कि रात तक फिल्म का एडवांस बुकिंग का आंकड़ा कहां तक पहुंचता है.

ये भी पढ़ें:-Wednesday Box Office: बुधवार को फिर 'स्पाइडर मैन' ने मारी बाजी, 'ओह माय डॉग' ने तोड़ा दम, जानें- 'धमाल 4' का कलेक्शन

'आवारापन 2'की कैसी हो रही है एडवांस बुकिंग
इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' एडवांस बुकिंग में जबरदस्त परफॉर्म कर रही है. फिल्म ने सनी की बंटवारा 1947 पर प्री टिकट सेल में काफी बड़े अंतर से बढ़त बनाए हुए है.

  • सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 'आवारापन 2' के हिंदी 2डी फॉर्मेट में अभी तक 5934 शोज के लिए 1 लाख 2 हजार 470 टिकटों की प्री सेल हो चुकी है.
  • इसी के साथ इसने एडवांस बुकिंग में बिना ब्लॉक सीटों के 3.26 करोड़ की कमाई कर ली है.
  • जबकि ब्लॉक सीटों के साथ इसकी प्री टिकट सेल की कमाई 5.44 करोड़ पहुंच गई है.

 

'आवारापन 2'  कितने प्रतिशत 'बंटवारा 1947' से चल रही आगे
बता दें कि आवारापन 2 ने प्री टिकट सेल में ब्लॉक सीटों के साथ 5.44 करोड़ कमा लिए हैं जबकि बंटवारा 1945 का कलेक्शन 2.98 करोड़ है. यानी आवारापन 2 2.98 करोड़ के साथ आगे चल रही है तो कि प्रतिशत में 121.14% होता है. यानी आवारापन 2 फिलहाल बंटवारा 1947 से 121.14% या 2.21 गुना ज्यादा बढ़त बनाए हुए है.

'आवारापन 2' और ‘बंटवारा 1947’ की कैसी रहेगी ओपनिंग? 
कई ट्रेड एक्सपर्ट का अनुमान है कि ओपनिंग डे पर भी सनी देओल की  ‘बंटवारा 1947’ पर इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' भारी पड़ेगी, कई ने प्रिडिक्शन किया है कि 'आवारापन 2' रिलीज के पहले दिन 12 से 15 करोड़ की ओपनिंग कर सकती है. वहीं ‘बंटवारा 1947’ की 7 से 8 करोड़ के बीच ओपनिंग के कयास लगाए जा रहे हैं. हालांकि ये सिर्फ अनुमान हैं दोनों फिल्मों की रिलीज के बाद ही सही आंकड़े पता चल पाएंगे. 

 

ये भी पढ़ें:-'जो लोग खुद को कॉकरोच कहते हैं...', कंगना रनौत ने अपने 'गटर जेनरेशन' बयान पर दी सफाई

Published at : 13 Aug 2026 12:45 PM (IST)
Tags :
Emraan Hashmi Sunny Deol Awarapan 2 Batwara 1947 Awarapan 2 Vs Batwara 1947
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Awarapan 2 vs Batwara 1947: सनी की फिल्म पर इमरान हाशमी की मूवी ने बढ़ाई बढ़त, एडवांस बुकिंग में 121% से चल रही आगे
'बंटवारा 1947' पर 'आवारापन 2'ने बढ़ाई बढ़त, एडवांस बुकिंग में 121% से चल रही आगे
बॉलीवुड
Awarapan 2 Box Office Day 1: सनी देओल की फिल्म से 300% ज्यादा कमाई करेगी 'आवारापन 2', बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी का गदर!
सनी देओल की फिल्म से 300% ज्यादा कमाई करेगी 'आवारापन 2', बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी का गदर
बॉलीवुड
'मैंने कुछ गलत नहीं किया...', वायरल वीडियो पर निकिता रावल ने तोड़ी चुप्पी, रेड कार्पेट पर महिला फैन ने किया था जबरन किस
वायरल वीडियो पर निकिता रावल ने तोड़ी चुप्पी, रेड कार्पेट पर महिला फैन ने किया था जबरन किस
बॉलीवुड
'जब देखो पाकिस्तान के प्रेम में मरे रहते हैं...,' नसीरुद्दीन शाह के बयान पर कंगना रनौत का पलटवार
'जब देखो पाकिस्तान के प्रेम में मरे रहते हैं...,' नसीरुद्दीन शाह के बयान पर कंगना रनौत
Advertisement

वीडियोज

अतीक अहमद के बेटे की डरावनी पिक्चर !
Chitra Tripathi: ट्रंप 'कंटेनर' के अंदर क्या ईरान का डर ? | Janhit
Bigg Boss 20: Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, Contestants को मिलेंगी 2 Lives
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal और Divyenndu की वापसी, बड़े पर्दे पर मचेगा बवाल Title: English Headline
Bollywood News: अक्षय-सैफ की ब्लॉकबस्टर जोड़ी का कमबैक, 'खिलाड़ी' का एक्शन या 'अनाड़ी' का अंदाज़—कौन जमाएगा रंग? (12-08-26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सद्दाम से शुरू हुई कहानी का THE END! 23 साल बाद इराक से लौटेंगे अमेरिकी सैनिक
सद्दाम से शुरू हुई कहानी का THE END! 23 साल बाद इराक से लौटेंगे अमेरिकी सैनिक
हरियाणा
'असल शुद्धिकरण उत्तराखंड का होना चाहिए', खरगे के 'अपमान' पर भड़कीं कुमारी सैलजा
'असल शुद्धिकरण उत्तराखंड का होना चाहिए', खरगे के 'अपमान' पर भड़कीं कुमारी सैलजा
Hockey
51 साल से वर्ल्ड कप ना जीतने का दुख, ABP से बोले वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी अशोक ध्यानचंद
51 साल से वर्ल्ड कप ना जीतने का दुख, ABP से बोले वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी अशोक ध्यानचंद
टेलीविजन
45 साल की उम्र में तीसरी शादी करेंगे पवन सिंह? राधे मां ने कर दी भविष्यवाणी, पावर स्टार ने यूं किया रिएक्ट
तीसरी शादी करेंगे पवन सिंह? राधे मां ने कर दी भविष्यवाणी
इंडिया
NDA और विपक्ष के सांसद प्रदर्शन करते हुए आमने सामने आए, बीच में खड़ी रही सिक्योरिटी
NDA और विपक्ष के सांसद प्रदर्शन करते हुए आमने सामने आए, बीच में खड़ी रही सिक्योरिटी
विश्व
पाक फिर बेनकाब! पूर्व मंत्री ने हाफिज सईद को बताया ‘आका’, भारत को दी गीदड़भभकी
पाक फिर बेनकाब! पूर्व मंत्री ने हाफिज सईद को बताया ‘आका’, भारत को दी गीदड़भभकी
एग्रीकल्चर
दिल्ली की मंडी में आज क्या रहेगा सोयाबीन का भाव? जान लें ताजा अपडेट
दिल्ली की मंडी में आज क्या रहेगा सोयाबीन का भाव? जान लें ताजा अपडेट
फूड
Fish Without Onion And Garlic: बगैर लहसुन प्याज कैसे बनाएं मछली? इस रेसिपी से आएगा वही स्वाद
बगैर लहसुन प्याज कैसे बनाएं मछली? इस रेसिपी से आएगा वही स्वाद
ABP NEWS
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
ABP NEWS
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
ABP NEWS
एम्बुलेंस को ट्रैफ़िक में रास्ता खोजने में मुश्किल हो रही है।
एम्बुलेंस को ट्रैफ़िक में रास्ता खोजने में मुश्किल हो रही है।
ABP NEWS
पंजाब सरकार पंजाब के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थयात्रा की सुविधा दे रही है।
पंजाब सरकार पंजाब के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थयात्रा की सुविधा दे रही है।
ABP NEWS
पटियाला में प्रॉपर्टी देखने गए जोड़े पर पिटबुल ने हमला किया!
पटियाला में प्रॉपर्टी देखने गए जोड़े पर पिटबुल ने हमला किया!
Embed widget