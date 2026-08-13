'बंटवारा 1947' पर 'आवारापन 2'ने बढ़ाई बढ़त, एडवांस बुकिंग में 121% से चल रही आगे

इंडिपेंडेंस के मौके पर अक्सर बड़ी फिल्मों के बीच क्लैश होता है. वहीं इस बार भी बड़े पर्दे पर सनी देओल की हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा 'बंटवारा 1947' और इमरान हाशमी की रोमांटिक एक्शन सीक्वल 'आवारापन 2' की जबरदस्त टक्कर हो रही है. फिलहाल इन दोनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग जारी है.

दिलचस्प बात ये है कि पिछले 24 घंटों में, इनमें से एक फिल्म ने भारी अंतर से बढ़त बना ली है. चलिए यहां जान लेते हैं कि प्री टिकट सेल में 'बंटवारा 1947' या ‘आवारापन 2’ में से कौन सी फिल्म आगे चल रही है?

‘बंटवारा 1947’ की कितनी हुई है एडवांस बुकिंग?

सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ को लेकर काफी बज तो बना हुआ है लेकिन इकी एडवांस बुकिंग की स्पीड थोड़ी धीमी बनी हुई है.

सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक फिल्म के हिंदी 2डी फॉर्मेट में गुरुवार को दोपहर 12 बजे तक 5672 शो के लिए 29261 टिकटों की प्री सेल हुई है

इसी के साथ बंटवारा 1947 ने बिना ब्लॉक सीटों के एडवांस बुकिंग में 81.39 लाख रुपये कमाए हैं जबकि ब्लॉक सीटों के साथ इसकी प्री टिकट सेल की कमाई 2.46 करोड़ पहुंच गई है.

अभी फिल्म के पास आज का दिन है. देखने वाली बात होगी कि रात तक फिल्म का एडवांस बुकिंग का आंकड़ा कहां तक पहुंचता है.

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'आवारापन 2'की कैसी हो रही है एडवांस बुकिंग

इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' एडवांस बुकिंग में जबरदस्त परफॉर्म कर रही है. फिल्म ने सनी की बंटवारा 1947 पर प्री टिकट सेल में काफी बड़े अंतर से बढ़त बनाए हुए है.

सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 'आवारापन 2' के हिंदी 2डी फॉर्मेट में अभी तक 5934 शोज के लिए 1 लाख 2 हजार 470 टिकटों की प्री सेल हो चुकी है.

इसी के साथ इसने एडवांस बुकिंग में बिना ब्लॉक सीटों के 3.26 करोड़ की कमाई कर ली है.

जबकि ब्लॉक सीटों के साथ इसकी प्री टिकट सेल की कमाई 5.44 करोड़ पहुंच गई है.

'आवारापन 2' कितने प्रतिशत 'बंटवारा 1947' से चल रही आगे

बता दें कि आवारापन 2 ने प्री टिकट सेल में ब्लॉक सीटों के साथ 5.44 करोड़ कमा लिए हैं जबकि बंटवारा 1945 का कलेक्शन 2.98 करोड़ है. यानी आवारापन 2 2.98 करोड़ के साथ आगे चल रही है तो कि प्रतिशत में 121.14% होता है. यानी आवारापन 2 फिलहाल बंटवारा 1947 से 121.14% या 2.21 गुना ज्यादा बढ़त बनाए हुए है.

'आवारापन 2' और ‘बंटवारा 1947’ की कैसी रहेगी ओपनिंग?

कई ट्रेड एक्सपर्ट का अनुमान है कि ओपनिंग डे पर भी सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ पर इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' भारी पड़ेगी, कई ने प्रिडिक्शन किया है कि 'आवारापन 2' रिलीज के पहले दिन 12 से 15 करोड़ की ओपनिंग कर सकती है. वहीं ‘बंटवारा 1947’ की 7 से 8 करोड़ के बीच ओपनिंग के कयास लगाए जा रहे हैं. हालांकि ये सिर्फ अनुमान हैं दोनों फिल्मों की रिलीज के बाद ही सही आंकड़े पता चल पाएंगे.

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