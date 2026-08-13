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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAwarapan 2 Box Office Day 1: सनी देओल की फिल्म से 300% ज्यादा कमाई करेगी 'आवारापन 2', बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी का गदर!

Awarapan 2 Box Office Day 1: सनी देओल की फिल्म से 300% ज्यादा कमाई करेगी 'आवारापन 2', बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी का गदर!

Awarapan 2 Box Office Day 1: बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' एडवांस बुकिंग में सनी देओल की 'बंटवारा 1947' से बहुत आगे निकल चुकी है. पहले दिन ये फिल्म रिकॉर्ड कलेक्शन करने वाली है.

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 13 Aug 2026 12:51 PM (IST)
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Awarapan 2 Box Office Day 1: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दो सबसे मोस्ट अवटेडे फिल्में 'बंटवारा 1947' और 'आवारापन 2' रिलीज हो रही हैं. दोनों फिल्मों को लेकर क्रेज जबरदस्त है लेकिन एडवांस बुकिंग और कमाई के आंकड़े कुछ अलग कहानी कह रहे हैं.

बॉक्स ऑफिस पर इस बार वो होने वाला है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं होगी. फैंस तो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस की इस जंग में सनी देओल जैसा सुपरस्टार इमरान हाशमी से पीछे छूटता नजर आ रहा है. 

रिलीज से एक दिन पहले ही कमाई के जो प्रिडिक्शन आए हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं. 

ट्रेड मार्केट से आ रहे कमाई के आंकड़ों के मुताबिक इस बार इमरान हाशमी बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाले हैं. वहीं, 'गदर 2' जैसी ब्लॉकबस्ट दे चुके सनी देओल उनके काफी पीछे रह गए हैं. 

Awarapan 2 Box Office Day 1: सनी देओल की फिल्म से 300% ज्यादा कमाई करेगी 'आवारापन 2', बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी का गदर!

'आवारापन 2' पहले दिन कितना कमा सकती है?

  • ट्रेड एक्सपर्ट्स के मुकाबले इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' डबल डिजिट में कलेक्शन कर सकती है. पिंकविला के मुताबिक 'आवारापन 2' को 19 करोड़ से 21 करोड़ तक की ओपनिंग मिल सकती हैं.
  • वहीं, बॉलीवुड हंगामा का प्रीडिक्शन भी इसके आस पास ही है. इसके मुताबिक 'आवारापन 2' को कम से कम 20 करोड़ की ओपनिंग मिलेगी.
  • एडवांस बुकिंग खुलते ही इस फिल्म की रिकॉर्ड बुकिंग हो रही है. 
  • वहीं, अगर बंटवारा 1947 की बात करें तो ये पिकंविला के मुताबिक 5 करोड़ से सात करोड़ का कलेक्शन कर सकती है. 

दिलचस्प ये है कि पहले ऐसा प्रीडिक्शन था कि सनी देओल की फिल्म 8 करोड़ तक कलेक्ट कर सकती है लेकिन जैसे-जैसे रिलीज का समय नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे 'आवारापन 2' की कमाई के आंकड़े बढ़ रहे हैं और 'बंटवारा 1947' के घट रहे हैं.

'बंटवारा 1947' के मुकाबले 300% ज्यादा कमाएगी 'आवारापन 2'

अगर 'आवारापन 2' पहले दिन 21 करोड़ कमा लेती है, तो 'बंटवारा 1947' के 7 करोड़ के मुकाबले इमरान हाशमी की फिल्म का कलेक्शन 300% ज्यादा हो जाएगा. हालांकि, एडवांस बुकिंग को देखकर यह लग रहा है कि सनी देओल की फिल्म 7 करोड़ तक भी नहीं कमा पाएगी.

अगर कम से कम कमाई का प्रीडिक्शन भी देखें, तो 'आवारापन 2' का लोवेस्ट 16 करोड़ है और 'बंटवारा 1947' का 4 करोड़ है. ऐसे में भी 'आवारापन 2', सनी की फिल्म के मुकाबले तीन गुना ज्यादा यानी 300% ज्यादा कमाएगी.

'सैंयारा' बनेगी आवारापन 2?

ये कहना गलत नहीं होगा कि इमरान हाशमी और दिशा पाटनी की ये फिल्म 2026 की 'सैंयारा' बनती जा रही है. पहले तो सनी देओल की फिल्म का बज़ ज्यादा था लेकिन बाद में 'आवारापन 2' ने ग्रैंड एंट्री मार ली. शुरुआती ट्रेंड में प्रीडिक्शन था कि ये फिल्म 5-7 करोड़ के आस पास कमाई कर सकती है लेकिन गाने, टीजर और ट्रेलर के बाद ये आंकड़े अचानक बदल गए. 


Awarapan 2 Box Office Day 1: सनी देओल की फिल्म से 300% ज्यादा कमाई करेगी 'आवारापन 2', बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी का गदर!

12 अगस्त तक ऐसा प्रीडिक्शन आया है कि फिल्म 12 करोड़ तक कमा सकती है लेकिन शाम होते-होते ये आंकड़े 15-20 करोड़ तक पहुंच गए. 13 अगस्त की सुबह तक कलेक्शन प्रीडिक्शन 20-22 करोड़ तक पहुंच चुका है. 

इस फिल्म को लेकर रिलीज के समय 'सैंयारा' जैसा सिचुएशन ही दिख रहा है. एडवांस बुकिंग तगड़ी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म 'सैंयारा' का रिकॉर्ड भी तोड़ेगी. 'सैंयारा' ने पहले दिन 22 करोड़ की कमाई की थी. 

यह भी पढ़ें- सनी देओल की फिल्म चले या इमरान हाशमी की...बॉक्स ऑफिस पर असली फायदा इस दिग्गज एक्ट्रेस को मिलेगा!

बता दें कि सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' पीरियड ड्रामा है तो वहीं इमरान हाशमी इस बार रोमांटिक थ्रिलर लेकर आ रहे हैं. सनी देओल अपनी कास्ट के साथ फिल्म का जमकर प्रमोशनल कर रहे हैं जबकि इमरान हाशमी इस बार 'सैंयारा' वाली स्ट्रैटजी अपना रहे हैं. ना प्रमोशन हो रहा है और ना ही कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं. मेकर्स का प्लान है कि रिलीज के बाद ही ऐसा किया जाएगा. इसका फायदा मिला है और ट्रेलर आते ही फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है.   

क्या कहते हैं ट्रेड एक्सपर्ट्स

'गदर 2' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले सनी देओल की इस फिल्म का कम कलेक्शन आना और एडवांस बुकिंग में पिछड़ना फैंस ही नहीं कई ट्रेड एनालिस्ट्स को भी हैरान कर रहा है. लेकिन कमाई के आंकड़े इस बार इमरान हाशमी के पक्ष में जा रहे हैं.

ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श का मानना है कि दोनों फिल्मों के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें  'आवारापन 2' का आगे रहना तय माना जा रहा है. तरन आदर्श ने इस फिल्म को लेकर कहा, 'आवारापन 2' के पहले पार्ट ने अच्छा कलेक्शन नहीं किया था. इसका क्लैश उस वक्त 'आप का सुरूर' से क्लैश हुई थी, जिसकी बॉक्स ऑफिस पर आंधी चल रही थी. हिमेश रेशमिया उस समय अपने पीक पर थे. इसी वजह से 'आवारापन' पूरी तरह साइडलाइन हो गई थी. लेकिन शुक्र है कि अब लोग बड़ी संख्या में टिकट खरीद रहे हैं. फिलहाल 'आवारापन 2' और 'बटवारा 1947' की बुकिंग में बहुत बड़ा अंतर है.'

 
 
 
 
 
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'आवारापन 2'  कास्ट
ये फिल्म आवारापन का सीक्वल है जो 2007 में रिलीज हुई थी. इसे नितिन कक्कड़ ने डायरेक्ट किया है. इसमें इमरान हाशमी के साथ दिशा पटानी और शबाना आजमी मुख्य भूमिकाओं में हैं. 

'आवारापन 2' के राइटर्स में से एक विशेष भट्ट हैं, जो इससे पहले 'जन्नत' और 'गैंगस्टर: ए लव स्टोरी' जैसी सफल फिल्मों की कहानी लिख चुके हैं. विशेष भट्ट ही इसे प्रोड्यूस भी कर रहे हैं.

फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 20 मिनट है. 
 
ऐसे में यह उम्मीद लगाई जा रही है कि यह फिल्म इमरान हाशमी के धमाकेदार कमबैक का जरिया बनेगी. यह कमबैक इसलिए भी बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि सनी देओल की फिल्म के साथ क्लैश के बावजूद इमरान की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक नया इतिहास रचने जा रही है.

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About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 13 Aug 2026 12:28 PM (IST)
Tags :
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