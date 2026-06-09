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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी1813 करोड़ कमाने के बाद 'धुरंधर 2' का OTT पर धमाका, 50 मिलियन व्यूअरशिप के साथ बनाया नया रिकॉर्ड

1813 करोड़ कमाने के बाद 'धुरंधर 2' का OTT पर धमाका, 50 मिलियन व्यूअरशिप के साथ बनाया नया रिकॉर्ड

Dhurandhar 2: आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर धमाल मचा रही है. इस फिल्म ने 50 मिलियन व्यूअरशिप के साथ ओटीटी पर नया रिकॉर्ड बनाया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 09 Jun 2026 05:00 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' सिनेमाघरों में तहलका मचाने के बाद हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई. ओटीटी पर भी फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है और ओपनिंग वीकेंड में ही इसने रिकॉर्डतोड़ व्यूअरशिप हासिल कर ली है. इस फिल्म ने 50 मिलियन व्यूअरशिप के साथ ओटीटी पर नया रिकॉर्ड बनाया है. 

जियो हॉटस्टार पर तहलका मचा रही 'धुरंधर: द रिवेंज'
जब फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई तो इसे दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर नाराजगी भी जाहिर की थी. इसके बावजूद फिल्म की लोकप्रियता पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा. ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर तहलका मचा रही है. फिल्म को बड़े पैमाने पर दर्शक मिल रहे हैं. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के मुताबिक, 'धुरंधर: द रिवेंज' को रिलीज के शुरुआती वीकेंड में ही 50 मिलियन से ज्यादा दर्शकों ने देख लिया है. 

इन भाषाओं में अवेलेबल है फिल्म
जियो हॉटस्टार पर फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' हिंदी के साथ-साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी अवेलेबल है, जिससे इसे ज्यादा लोग देख पा रहे हैं. खास बात ये है कि फिल्म के कुल वॉच-टाइम का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा कनेक्टेड टीवी डिवाइसेस से आया है, जिससे साफ होता है कि अब दर्शक OTT कंटेंट को भी परिवार के साथ बड़ी स्क्रीन पर देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं. 

ये भी पढ़ेंः ऑडिशन लेने वाला उस लायक है? 'पंचायत' एक्टर रघुबीर यादव ने कभी नहीं दिया ऑडिशन, इस शर्त पर करते हैं काम

एंटरटेनमेंट बिज़नेस हेड आलोक जैन ने जताई खुशी
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, इस पर जियो स्टार के हिंदी और इंग्लिश एंटरटेनमेंट बिज़नेस हेड आलोक जैन ने कहा कि फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. उन्होंने बताया कि अब दर्शक प्रीमियम कंटेंट को घर पर ही बड़ी स्क्रीन पर देखने का अनुभव ज्यादा पसंद कर रहे हैं. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म की कामयाबी इस बात की ओर इशारा करती है कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर इमर्सिव और इवेंट जैसे कंटेंट की मांग लगातार बढ़ रही है.

'धुरंधर: द रिवेंज' ने कमाए इतने करोड़ रुपये
गौरतलब है कि आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' 4 जून को जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी. ये फिल्म 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. रणवीर सिंह के अलावा इसमें अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन, सारा अर्जुन, राकेश बेदी और गौरव गेरा जैसे एक्टर्स नजर आए थे. बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर 1,813 करोड़ रुपये का कारोबार किया था.

'धुरंधर' का सीक्वल है 'धुरंधर 2'
'धुरंधर: द रिवेंज' साल 2025 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' का सीक्वल है. ये फिल्म भी जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है. फिल्म के पहले पार्ट को भी रिलीज के शुरुआती तीन दिनों में 32 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले थे. 

ये भी पढ़ेंः ललित मोदी की बायोपिक करेंगे रणवीर सिंह? मिलने के लिए गए थे लंदन, पूर्व IPL चेयरमैन ने खुद किया खुलासा

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Published at : 09 Jun 2026 04:46 PM (IST)
Tags :
OTT Ranveer SIngh Dhurandhar The Revenge
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