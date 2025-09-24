बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान 59 साल की उम्र में भी कुंवारे हैं. उन्होंने कभी शादी तो नहीं की, लेकिन वो एक बाप बनना चाहते हैं. हाल ही में सलमान खान ने खुद बताया है कि वो बच्चे पैदा करना चाहते हैं. इस दौरान सलमान ने पास्ट में अपने रिलेशनशिप खत्म होने को लेकर भी बात की. उन्होंने रिश्ते टूटने का जिम्मेदार खुद को ठहराया.

सलमान खान और आमिर खान, 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' के फर्स्ट एपिसोड में दिखाई देंगे. एक प्रेस नोट के मुताबिक इस एपिसोड में सलमान खान अपने पास्ट रिलेशनशिप और बच्चों को लेकर बात करेंगे.

'इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स घर...'

सलमान खान ने कहा- 'जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से ज्यादा तरक्की करता है, तभी तकरार शुरू होती हैं. तभी इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स घर करने लगती है, इसलिए दोनों को साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा. दोनों को एक-दूसरे का बोझ कम करना होगा. ऐसा मेरा मानना ​​है.' आमिर खान ने जब सलमान से उनके पास्ट रिलेशनशिप के बारे में पूछा तो सलमान खान ने बताया कि उनकी वजह से ही उनका रिश्ता नहीं चल पाया.

'मैं ही जिम्मेदार हूं...'

सलमान खान ने कहा- 'यार नहीं जमा तो नहीं जमा. अगर किसी को जिम्मेदार ठहराना है, तो मैं ही जिम्मेदार हूं.' इसके बाद सलमान ने आगे बाप बनने की ख्वाहिश का इजहार किया और कहा- 'मैं जल्द ही एक दिन बच्चे जरूर करूंगा. बस बात ये है कि बच्चे तो होंगे ही, देखना.'

तलाक के दिनों में सलमान के करीब हुए आमिर

आमिर खान ने भी इस दौरान बताया कि कैसे रीना दत्ता से तलाक के दिनों में वो सलमान के करीब आए. उन्होंने कहा- 'दरअसल मुझे लगता है कि ये तब हुआ जब मेरा रीना से तलाक हुआ था. तुम्हें याद है? तुम डिनर पर आए थे और तभी सलमान और मैं पहली बार ठीक से जुड़े. क्योंकि उससे पहले मुझे लगता था कि भाई टाइम पर नहीं आता, हमको बहुत प्रॉब्लम होती थी, अंदाज अपना अपना में. मैं कहना चाहता हूं कि सलमान मैं बहुत जजमेंटल था यार, शुरू शुरू में ना। मैं एक इंसान के तौर पर बहुत सख्त था.'