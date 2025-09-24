हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'एक दिन मेरे बच्चे जरूर होंगे...', बाप बनना चाहते हैं सलमान खान, पास्ट रिलेशनशिप पर बोले- 'मैं ही जिम्मेदार हूं'

Salman Khan Want To Become Father: सलमान खान ने हाल ही में खुलासा किया है कि वो पिता बनना चाहते हैं. सुपरस्टार ने अपने पास्ट रिलेशनशिप को लेकर भी बात की और खुद को दोषी ठहराया.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 24 Sep 2025 08:28 PM (IST)
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान 59 साल की उम्र में भी कुंवारे हैं. उन्होंने कभी शादी तो नहीं की, लेकिन वो एक बाप बनना चाहते हैं. हाल ही में सलमान खान ने खुद बताया है कि वो बच्चे पैदा करना चाहते हैं. इस दौरान सलमान ने पास्ट में अपने रिलेशनशिप खत्म होने को लेकर भी बात की. उन्होंने रिश्ते टूटने का जिम्मेदार खुद को ठहराया.

सलमान खान और आमिर खान, 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' के फर्स्ट एपिसोड में दिखाई देंगे. एक प्रेस नोट के मुताबिक इस एपिसोड में सलमान खान अपने पास्ट रिलेशनशिप और बच्चों को लेकर बात करेंगे.

'इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स घर...'
सलमान खान ने कहा- 'जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से ज्यादा तरक्की करता है, तभी तकरार शुरू होती हैं. तभी इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स घर करने लगती है, इसलिए दोनों को साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा. दोनों को एक-दूसरे का बोझ कम करना होगा. ऐसा मेरा मानना ​​है.' आमिर खान ने जब सलमान से उनके पास्ट रिलेशनशिप के बारे में पूछा तो सलमान खान ने बताया कि उनकी वजह से ही उनका रिश्ता नहीं चल पाया.

'मैं ही जिम्मेदार हूं...'
सलमान खान ने कहा- 'यार नहीं जमा तो नहीं जमा. अगर किसी को जिम्मेदार ठहराना है, तो मैं ही जिम्मेदार हूं.' इसके बाद सलमान ने आगे बाप बनने की ख्वाहिश का इजहार किया और कहा- 'मैं जल्द ही एक दिन बच्चे जरूर करूंगा. बस बात ये है कि बच्चे तो होंगे ही, देखना.'

तलाक के दिनों में सलमान के करीब हुए आमिर
आमिर खान ने भी इस दौरान बताया कि कैसे रीना दत्ता से तलाक के दिनों में वो सलमान के करीब आए. उन्होंने कहा- 'दरअसल मुझे लगता है कि ये तब हुआ जब मेरा रीना से तलाक हुआ था. तुम्हें याद है? तुम डिनर पर आए थे और तभी सलमान और मैं पहली बार ठीक से जुड़े. क्योंकि उससे पहले मुझे लगता था कि भाई टाइम पर नहीं आता, हमको बहुत प्रॉब्लम होती थी, अंदाज अपना अपना में. मैं कहना चाहता हूं कि सलमान मैं बहुत जजमेंटल था यार, शुरू शुरू में ना। मैं एक इंसान के तौर पर बहुत सख्त था.'

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 24 Sep 2025 08:09 PM (IST)
Aamir Khan SALMAN KHAN Too Much With Kajol And Twinkle
