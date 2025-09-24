हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडJolly LLB 3 BO Collection Day 6: 'जॉली LLB 3' ने अक्षय कुमार का 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, चपेट में आई शाहरुख-अजय की भी हिट फिल्में

Jolly LLB 3 BO Collection Day 6: 'जॉली LLB 3' ने अक्षय कुमार का 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, चपेट में आई शाहरुख-अजय की भी हिट फिल्में

Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 6: 'जॉली एलएलबी 3' हर रोज नया रिकॉर्ड बना रही है. अब 6ठे दिन के कलेक्शन के साथ फिल्म ने अजय देवगन और शाहरुख खान की फिल्मों को भी मात दे दी है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 24 Sep 2025 07:53 PM (IST)
अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रही है. रिलीज के पहले दिन से ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धांसू कलेक्शन कर रही है. अब 6ठे दिन के कलेक्शन के साथ फिल्म ने कई हिट फिल्मों के रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं. इस लिस्ट में खुद अक्षय कुमार की फिल्में शामिल हैं, वहीं शाहरुख खान और अजय देवगन की फिल्में भी 'जॉली एलएलबी 3' से नहीं बच पाई हैं.

  • 'जॉली एलएलबी 3', 19 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और पहले दिन 12.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया.
  • सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन 20 करोड़ और तीसरे दिन 21 करोड़ रुपए कमाए.
  • चौथे दिन 'जॉली एलएलबी 3' ने 5.5 करोड़ और पांचवें दिन 6.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया.
  • वहीं अब फिल्म के छठे दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ गए हैं.
  • अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ने अब तक (शाम 7 बजे तक) 2.44 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.
  • अब घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 'जॉली एलएलबी 3' का कुल कलेक्शन 67.94 करोड़ रुपए हो गया है.

'जॉली एलएलबी 3' के 6 दिनों का कुल कलेक्शन

दिन भारत नेट कलेक्शन
दिन 1 (पहला शुक्रवार) 12.5 करोड़
दिन 2 (पहला शनिवार) 20 करोड़
दिन 3 (पहला रविवार) 21 करोड़
दिन 4 (पहला सोमवार) 5.5 करोड़
दिन 5 (पहला मंगलवार) 6.5 करोड़
दिन 6 (पहला बुधवार) 2.44 करोड़ 
कुल 67.94 करोड़

'जॉली एलएलबी 3' ने तोड़े कई हिट फिल्मों के रिकॉर्ड

  • 'जॉली एलएलबी 3' ने 6 दिनों की कमाई के साथ अक्षय कुमार की 17 साल पुरानी फिल्म 'सिंग इज किंग' को पीछे छोड़ दिया है.
  • 2008 में रिलीज हुई इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 67.92 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
  • 'जॉली एलएलबी 3' ने शाहरुख खान की हिट फिल्म 'चक दे इंडिया' के लाइफटाइम कलेक्शन (67.72) को भी मात दे दी है. 
  • फिल्म ने अजय देवगन की हिट फिल्म 'दृश्यम' (67.14 करोड़ कलेक्शन) का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है.
  • 'जॉली एलएलबी 3' ने अक्षय कुमार की 'स्पेशल 26' (66.86 करोड़ कलेक्शन) को भी पछाड़ दिया है.
About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 24 Sep 2025 07:30 PM (IST)
Akshay Kumar Shah Rukh Khan Jolly Llb 3 Jolly LLB 3 Box Office Collection
