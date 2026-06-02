हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मास्सा मास्सा' गाने के साथ मेकर्स ने फैंस को दिया डबल सरप्राइज, राम चरण की ' पेड्डी ' के लिए हिंदी एडवांस बुकिंग हुई शुरू

'मास्सा मास्सा' गाने के साथ मेकर्स ने फैंस को दिया डबल सरप्राइज, राम चरण की ' पेड्डी ' के लिए हिंदी एडवांस बुकिंग हुई शुरू

Peddi Movie Song Release: राम चरण की 'पेड्डी' का नया गाना 'मास्सा मास्सा' रिलीज होते ही चर्चा में आ गया है. फिल्म 4 जून को रिलीज होगी और इसकी एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 02 Jun 2026 06:17 PM (IST)
Preferred Sources

'पेड्डी' की रिलीज में अब सिर्फ कुछ ही समय बाकी है और फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है. ट्रेलर से लेकर गानों तक, फिल्म का हर अपडेट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. इसी बीच मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए फिल्म का नया गाना 'मास्सा मास्सा' रिलीज कर दिया है. ये गाना राम चरण के पेड्डी पहलवान वाले दमदार अंदाज और उनकी जबरदस्त मेहनत की झलक दिखाता है.

'पेड्डी' 4 जून 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जबकि इसका प्रीमियर 3 जून को रखा गया है.

राम चरण का नया अंदाज छाया

हाल ही में रिलीज हुए इसके ट्रेलर की हर तरफ जमकर तारीफ हुई, जिसमें राम चरण तीन अलग-अलग क्रॉसओवर एथलीट अवतारों एक क्रिकेटर, एक रनर और एक रेसलर (पहलवान) के रूप में एक असाधारण ट्रांसफॉर्मेशन में नजर आए, जो इस रोल के लिए उनकी कड़ी मेहनत को साफ दिखाता है.

ये भी पढे़ं: मेन स्ट्रीम इंडियन सिनेमा में पहचान बनाना चाहते हैं आदर्श गौरव, राजकुमार राव को बताया अपनी इंस्पिरेशन

गानों ने बढ़ाया फिल्म का क्रेज

फिल्म का म्यूजिक भी दर्शकों के बीच एक बड़ा हाईलाइट बन चुका है. इसके 'चिकिरी चिकिरी', 'राई राई रा रा', 'हेल्लाल्लाल्लो' और हाल ही में आए नए चार्टबस्टर गाने 'मास्सा मास्सा' ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज (क्रिएशन्स) बना रखा है.

अब, जब फिल्म की वर्ल्डवाइड रिलीज में 2 दिन से भी कम का समय बचा है, मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि हिंदी बेल्ट के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है. मेकर्स ने एलान किया है कि सिनेमाघरों में 'क्रॉसओवर एथलीट' आ चुका है, और फैंस को इस भव्य सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए अपनी सीटें बुक करने का न्योता दिया है.

राम चरण के एक बेहद ही शानदार और दमदार पोस्टर के साथ इस बड़ी खबर को शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, 'क्रॉसओवर एथलीट ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है.

भोपाल में हुआ ग्रैंड म्यूजिकल इवेंट

23 मई को भोपाल में हुआ 'पेड्डी का ग्रैंड म्यूजिकल इवेंट हाल के दिनों के सबसे बड़े फिल्मी कॉन्सर्ट्स में से एक बनकर सामने आया. इस इवेंट में राम चरण, जाह्नवी कपूर, रवि किशन, शिवा राजकुमार, दिव्येंदु शर्मा, जगपति बाबू, डायरेक्टर बुची बाबू सना और म्यूजिक लीजेंड ए. आर. रहमान सहित पूरी कास्ट और क्रू एक साथ नजर आई.

किससे मिली इंस्पिरेशन

फिल्म में राम चरण एक क्रॉसओवर एथलीट का रोल प्ले कर रहे हैं, जो एम.एस. धोनी (जो क्रिकेट में राज करने से पहले फुटबॉल खेलते थे) और सचिन तेंदुलकर (जो 'क्रिकेट के भगवान' बनने से पहले टेनिस में हाथ आजमाना चाहते थे) जैसे महान खिलाड़ियों के सफर से इंस्पायर्ड है. ये कहानी लगातार मेहनत करने, खुद को बदलने और खेल की दुनिया में कुछ बड़ा कर दिखाने के जज्बे को सेलिब्रेट करती है.

ए. आर. रहमान का म्यूजिक बना खास आकर्षण

दूसरी तरफ, ए. आर. रहमान का चार्टबस्टर साउंडट्रैक लगातार तहलका मचा रहा है. यूट्यूब पर 'चिकिरी चिकिरी' 200 मिलियन से ज्यादा व्यूज का आंकड़ा पार कर चुका है, 'राई राई रा रा' 74 मिलियन व्यूज और 'हेल्लाल्लाल्लो' 34 मिलियन से ज्यादा व्यूज पार कर चुका है, जो भारत की इस सबसे मच-अवेटेड फिल्म के लिए एक्साइटमेंट को एक अलग ही लेवल पर ले गया है.

मजबूत टीम के साथ आ रही है फिल्म

ये फिल्म एक बेहद मजबूत टेक्निकल टीम के साथ आ रही है, जिसमें ए. आर. रहमान का म्यूजिक, आर. रथनावेलु की सिनेमैटोग्राफी, अविनाश कोल्ला का प्रोडक्शन डिजाइन, नवीन नूली की एडिटिंग और वी. वाई. प्रवीण कुमार का एग्जीक्यूटिव प्रोडक्शन शामिल है. इस दमदार टीम ने फिल्म को लेकर दर्शकों की उम्मीदों और इसके सिनेमैटिक स्केल को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है.

ये भी पढे़ं: 100 करोड़ की मालकिन हैं सुष्मिता सेन, एक्टिंग नहीं…हीरों के बिजनेस से भी करती हैं करोड़ों की कमाई

जियो स्टूडियोज के साथ उत्तर भारत में रिलीज

'धुरंधर', 'धुरंधर द रिवेंज' और 'राजा शिवाजी' की ग्रैंड सक्सेस के बाद, अब जियो स्टूडियोज  नॉर्थ इंडिया में 'पेद्दि' को रिलीज करने जा रहा है. फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 3 जून 2026 को होगा, जिसके ठीक बाद 4 जून 2026 को यह फिल्म दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है.

और पढ़ें
Published at : 02 Jun 2026 06:17 PM (IST)
Tags :
Janhvi Kapoor Ram Charan Peddi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'मास्सा मास्सा' गाने के साथ मेकर्स ने फैंस को दिया डबल सरप्राइज, राम चरण की ' पेड्डी ' के लिए हिंदी एडवांस बुकिंग हुई शुरू
'मास्सा मास्सा' गाने के साथ मेकर्स ने फैंस को दिया डबल सरप्राइज, राम चरण की ' पेड्डी ' के लिए हिंदी एडवांस बुकिंग हुई शुरू
बॉलीवुड
Video Interview: सलमान खान ने 'काला हिरण' के मेकर्स को भेजा नोटिस, डायरेक्टर अमित जानी बोले- फिल्म तो बनाकर रहेंगे
Video Interview: सलमान खान ने 'काला हिरण' के मेकर्स को भेजा नोटिस, डायरेक्टर अमित जानी बोले- फिल्म तो बनाकर रहेंगे
बॉलीवुड
'ससुर जी' के लिए इलियाना डिक्रूजा बनीं शेफ, बर्थडे पर अपने हाथों से बनाया खास केक
'ससुर जी' के लिए इलियाना डिक्रूजा बनीं शेफ, बर्थडे पर अपने हाथों से बनाया खास केक
बॉलीवुड
Sonakshi Sinha Birthday: करोड़ों का घर और लग्जरी गाड़ियां, पति जहीर इकबाल से कितनी अमीर हैं सोनाक्षी सिन्हा?
सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल में से कौन है ज्यादा अमीर? इन जगहों से होती है एक्ट्रेस की कमाई
Advertisement

वीडियोज

बॉलीवुड न्यूज़: 😯'कॉकटेल 2' का ट्रेलर आउट, दिखेगा प्यार, दोस्ती और हार्टब्रेक का तड़का!
Mumbai में ताबड़तोड़ Bulldozer Action, दरगाह बना निशाना | Goregaon Bulldozer Action | Mumbai Police
Signature Case: Bengal चुनाव हार के बाद बिखर रही है TMC? | Abhisekh Banerjee | Breaking | Mamata
Signature Case: Mamata Banerjee के लिए 13 विधायक बने मुसिबत? | TMC | Abhisekh Banerjee | Breaking
Breaking | Attack on Lebanon: Trump की Netanyahu से नाराजगी खुलकर आई सामने | Hormuz | Latest Update
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात के बाद मान गए अन्नामलाई? इस्तीफे की खबर को उनकी टीम ने किया खारिज
क्या अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात के बाद मान गए अन्नामलाई? इस्तीफे की खबर को उनकी टीम ने किया खारिज
बिहार
राबड़ी आवास खाली करने के लिए RJD तैयार, पार्टी ने रख दी ये बड़ी शर्त, मानेगी सम्राट सरकार?
राबड़ी आवास खाली करने के लिए RJD तैयार, पार्टी ने रख दी ये बड़ी शर्त, मानेगी सम्राट सरकार?
क्रिकेट
IPL 2026 में फ्लॉप खिलाड़ियों की प्लेइंग इलेवन, हार्दिक पांड्या कप्तान तो ऋषभ पंत विकेटकीपर
IPL 2026 में फ्लॉप खिलाड़ियों की प्लेइंग इलेवन, हार्दिक पांड्या कप्तान तो ऋषभ पंत विकेटकीपर
बॉलीवुड
Cocktail 2 Trailer Out: रोमांस और कॉमेडी से भरपूर है 'कॉकटेल 2' का ट्रेलर, छा गया शाहिद-कृति और रश्मिका का लव ट्रायंगल
रोमांस और कॉमेडी से भरपूर है 'कॉकटेल 2' का ट्रेलर, छा गई शाहिद-कृति और रश्मिका की तिकड़ी
विश्व
ईरान वॉर के बीच इस महीने से लगने जा रही तेल में भीषण आग, होर्मुज खुला तो जानें क्या होंगे आगे हालात
ईरान वॉर के बीच इस महीने से लगने जा रही तेल में भीषण आग, होर्मुज खुला तो जानें क्या होंगे आगे हालात
स्पोर्ट्स
Explained: FIFA वर्ल्ड कप का दुनियाभर में शोर लेकिन में भारत में सन्नाटा! भारतीयों के खून में क्यों दौड़ता क्रिकेट?
FIFA का दुनियाभर में शोर लेकिन में भारत में सन्नाटा! भारतीयों के खून में क्यों दौड़ता क्रिकेट?
न्यूज़
इमारतें धराशायी, जिंदगी का नामोनिशां नहीं...इजरायल के हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान में तबाही, सहमे लोग बोले- हमारा कोई ठिकाना नहीं
इमारतें धराशायी, जिंदगी का नामोनिशां नहीं...इजरायल के हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान में तबाही, सहमे लोग बोले- हमारा कोई ठिकाना नहीं
जनरल नॉलेज
Snake Myths: जमीन में छिपे खजानों के पास अक्सर क्यों मिलते हैं सांप, क्या सच में करते हैं रखवाली?
जमीन में छिपे खजानों के पास अक्सर क्यों मिलते हैं सांप, क्या सच में करते हैं रखवाली?
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
Embed widget