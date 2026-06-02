'पेड्डी' की रिलीज में अब सिर्फ कुछ ही समय बाकी है और फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है. ट्रेलर से लेकर गानों तक, फिल्म का हर अपडेट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. इसी बीच मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए फिल्म का नया गाना 'मास्सा मास्सा' रिलीज कर दिया है. ये गाना राम चरण के पेड्डी पहलवान वाले दमदार अंदाज और उनकी जबरदस्त मेहनत की झलक दिखाता है.

'पेड्डी' 4 जून 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जबकि इसका प्रीमियर 3 जून को रखा गया है.

राम चरण का नया अंदाज छाया

हाल ही में रिलीज हुए इसके ट्रेलर की हर तरफ जमकर तारीफ हुई, जिसमें राम चरण तीन अलग-अलग क्रॉसओवर एथलीट अवतारों एक क्रिकेटर, एक रनर और एक रेसलर (पहलवान) के रूप में एक असाधारण ट्रांसफॉर्मेशन में नजर आए, जो इस रोल के लिए उनकी कड़ी मेहनत को साफ दिखाता है.

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गानों ने बढ़ाया फिल्म का क्रेज

फिल्म का म्यूजिक भी दर्शकों के बीच एक बड़ा हाईलाइट बन चुका है. इसके 'चिकिरी चिकिरी', 'राई राई रा रा', 'हेल्लाल्लाल्लो' और हाल ही में आए नए चार्टबस्टर गाने 'मास्सा मास्सा' ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज (क्रिएशन्स) बना रखा है.

अब, जब फिल्म की वर्ल्डवाइड रिलीज में 2 दिन से भी कम का समय बचा है, मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि हिंदी बेल्ट के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है. मेकर्स ने एलान किया है कि सिनेमाघरों में 'क्रॉसओवर एथलीट' आ चुका है, और फैंस को इस भव्य सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए अपनी सीटें बुक करने का न्योता दिया है.

राम चरण के एक बेहद ही शानदार और दमदार पोस्टर के साथ इस बड़ी खबर को शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, 'क्रॉसओवर एथलीट ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है.

भोपाल में हुआ ग्रैंड म्यूजिकल इवेंट

23 मई को भोपाल में हुआ 'पेड्डी का ग्रैंड म्यूजिकल इवेंट हाल के दिनों के सबसे बड़े फिल्मी कॉन्सर्ट्स में से एक बनकर सामने आया. इस इवेंट में राम चरण, जाह्नवी कपूर, रवि किशन, शिवा राजकुमार, दिव्येंदु शर्मा, जगपति बाबू, डायरेक्टर बुची बाबू सना और म्यूजिक लीजेंड ए. आर. रहमान सहित पूरी कास्ट और क्रू एक साथ नजर आई.

किससे मिली इंस्पिरेशन



फिल्म में राम चरण एक क्रॉसओवर एथलीट का रोल प्ले कर रहे हैं, जो एम.एस. धोनी (जो क्रिकेट में राज करने से पहले फुटबॉल खेलते थे) और सचिन तेंदुलकर (जो 'क्रिकेट के भगवान' बनने से पहले टेनिस में हाथ आजमाना चाहते थे) जैसे महान खिलाड़ियों के सफर से इंस्पायर्ड है. ये कहानी लगातार मेहनत करने, खुद को बदलने और खेल की दुनिया में कुछ बड़ा कर दिखाने के जज्बे को सेलिब्रेट करती है.

ए. आर. रहमान का म्यूजिक बना खास आकर्षण

दूसरी तरफ, ए. आर. रहमान का चार्टबस्टर साउंडट्रैक लगातार तहलका मचा रहा है. यूट्यूब पर 'चिकिरी चिकिरी' 200 मिलियन से ज्यादा व्यूज का आंकड़ा पार कर चुका है, 'राई राई रा रा' 74 मिलियन व्यूज और 'हेल्लाल्लाल्लो' 34 मिलियन से ज्यादा व्यूज पार कर चुका है, जो भारत की इस सबसे मच-अवेटेड फिल्म के लिए एक्साइटमेंट को एक अलग ही लेवल पर ले गया है.

मजबूत टीम के साथ आ रही है फिल्म

ये फिल्म एक बेहद मजबूत टेक्निकल टीम के साथ आ रही है, जिसमें ए. आर. रहमान का म्यूजिक, आर. रथनावेलु की सिनेमैटोग्राफी, अविनाश कोल्ला का प्रोडक्शन डिजाइन, नवीन नूली की एडिटिंग और वी. वाई. प्रवीण कुमार का एग्जीक्यूटिव प्रोडक्शन शामिल है. इस दमदार टीम ने फिल्म को लेकर दर्शकों की उम्मीदों और इसके सिनेमैटिक स्केल को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है.

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जियो स्टूडियोज के साथ उत्तर भारत में रिलीज

'धुरंधर', 'धुरंधर द रिवेंज' और 'राजा शिवाजी' की ग्रैंड सक्सेस के बाद, अब जियो स्टूडियोज नॉर्थ इंडिया में 'पेद्दि' को रिलीज करने जा रहा है. फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 3 जून 2026 को होगा, जिसके ठीक बाद 4 जून 2026 को यह फिल्म दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है.