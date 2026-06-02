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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'ससुर जी' के लिए इलियाना डिक्रूजा बनीं शेफ, बर्थडे पर अपने हाथों से बनाया खास केक

'ससुर जी' के लिए इलियाना डिक्रूजा बनीं शेफ, बर्थडे पर अपने हाथों से बनाया खास केक

Ileana DCruz Wishes Birthday: इलियाना डिक्रूजा ने अपने ससुर के जन्मदिन पर खुद के हाथों से केक बनाकर उन्हें खास सरप्राइज दिया और फिल्मों से दूर इलियाना इन दिनों परिवार और बच्चों के साथ समय बिताया.

By : आईएएनएस | Edited By: अर्पित | Updated at : 02 Jun 2026 06:12 PM (IST)
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एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूजा इन दिनों सिनेमा की चकाचौंध से दूर अपनी निजी जिंदगी को खुलकर जी रही हैं. मंगलवार को उन्होंने अपने ससुर के जन्मदिन को खास बनाने के लिए खुद के हाथों से केक तैयार किया, जिसकी झलक भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की.

इंस्टाग्राम पर शेयर की खास तस्वीर

एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उनके ससुर एक मेज के सामने मुस्कुराते हुए बैठे नजर आ रहे हैं. उनके सामने एक केक रखा हुआ है. खास बात ये है कि ये केक इलियाना ने बाजार से मंगवाने के बजाय खुद अपने हाथों से तैयार किया है.

ससुर जी' के लिए इलियाना डिक्रूजा बनीं शेफ, बर्थडे पर अपने हाथों से बनाया खास केक

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परिवार के लिए जताया प्यार

अपने ससुर के प्रति स्नेह और सम्मान व्यक्त करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, 'अपने सबसे अच्छे ससुर जी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए उनके लिए प्यार से केक बनाया.'

फिल्मों से दूरी और परिवार पर ध्यान

बीते कुछ समय से इलियाना डिक्रूजा ने फिल्मों से दूरी बना रखी है. वो इन दिनों अपना पूरा ध्यान परिवार और बच्चों की परवरिश पर दे रही हैं. हालांकि, फिल्मों से दूर रहने के बावजूद वह सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ लगातार जुड़ी रहती हैं.

शादी और बच्चों की जानकारी

इलियाना डिक्रूजा ने अमेरिकी बिजनेसमैन माइकल डोलन से गुपचुप तरीके से शादी की थी. उनकी शादी के रिकॉर्ड के अनुसार, दोनों ने 13 मई 2023 को विवाह किया था. शादी के बाद अगस्त 2023 में इस दंपति ने अपने पहले बेटे कोआ फीनिक्स डोलन का स्वागत किया. इसके बाद जून 2025 में इलियाना दूसरी बार मां बनीं और उन्होंने अपने दूसरे बेटे कीनू को जन्म दिया.

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ससुर जी' के लिए इलियाना डिक्रूजा बनीं शेफ, बर्थडे पर अपने हाथों से बनाया खास केक

करियर की शुरुआत और फिल्में

वर्ष 2006 में तेलुगु फिल्म 'देवदासु' से एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली इलियाना ने दक्षिण भारतीय सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक अपनी अलग पहचान बनाई है. उन्होंने 'पोक्किरी', 'जलसा' और 'किक' जैसी कई सफल तेलुगु फिल्मों में काम किया और टॉलीवुड की शीर्ष एक्ट्रेसेस में अपनी जगह बनाई.

इलियाना ने वर्ष 2012 में डायरेक्टर अनुराग बसु की फिल्म 'बर्फी' से बॉलीवुड में कदम रखा. इस फिल्म में उनके एक्टिंग को काफी सराहना मिली और उन्हें 'फिल्मफेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू' का पुरस्कार भी मिला.

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Published at : 02 Jun 2026 06:12 PM (IST)
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