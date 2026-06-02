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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराबड़ी आवास खाली करने के लिए RJD तैयार, पार्टी ने रख दी ये बड़ी शर्त, मानेगी सम्राट सरकार?

राबड़ी आवास खाली करने के लिए RJD तैयार, पार्टी ने रख दी ये बड़ी शर्त, मानेगी सम्राट सरकार?

Rabri Devi Residence News: आरजेडी के नेता शक्ति यादव ने सवाल उठाया है कि नीतीश कुमार को सात नंबर बंगले से क्या मोह है? शक्ति यादव ने कहा है कि सरकार किसी की बपौती नहीं है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 02 Jun 2026 05:07 PM (IST)
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राबड़ी आवास (Rabri House) खाली करने के लिए आरजेडी तैयार हो गई है लेकिन पार्टी की शर्त है. मंगलवार (02 जून, 2026) को मीडिया से बातचीत में आरजेडी नेता और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि राबड़ी देवी का कार्यकाल 2030 में समाप्त होगा, जैसे ही 2030 में समाप्त होगा हम एक सेकेंड देर नहीं करेंगे, हवाई चप्पल पहनकर आवास खाली कर देंगे. 

शक्ति यादव ने कहा, "सवाल ये है कि जो 10 सर्कुलर आवास है वो राबड़ी देवी को आवंटित था और जिस मंत्री को आपने अभी इसे दिया है उसे पहले से दूसरा आवास आवंटित था. फिर ये अलग से विवाद पैदा करने के लिए सरकार ने क्यों किया?" 

'नीतीश कुमार को सात नंबर बंगले से क्या मोह?'

आरजेडी नेता ने आगे कहा कि नीतीश कुमार को सात नंबर बंगले से क्या मोह है कि हटते हैं मुख्यमंत्री से तो भी रखते हैं और रहते हैं तो भी रखते हैं. क्या उसमें तहखाना है? क्या भ्रष्टाचार से बनाई गई कोई संपत्ति है जिसको लेकर सात नंबर से मोह है?

यह भी पढ़ें- बिहार: सम्राट सरकार में मदरसों की जांच के आदेश पर आया BJP का बड़ा बयान, 'बहुत से ऐसे…'

नीतीश कुमार को मिले आवास पर उठाया सवाल

शक्ति यादव ने कहा, "दो-दो पूर्व मुख्यमंत्री 10 सर्कुलर रोड में रहते हैं. आप जिस जेड सिक्योरिटी की बात (नीतीश कुमार के लिए) कर रहे हैं ये लालू यादव और राबड़ी देवी को भी प्राप्त था. आईटीबीपी को राबड़ी देवी के लिए लगाया गया था, लेकिन बिहार की सरकार ने उस समय आवास आवंटित नहीं किया. आप दलील दे रहे हैं कि जेड सिक्योरिटी के नाम पर नीतीश कुमार को आवास आवंटित हुआ है…?" 

आरजेडी नेता ने मीडिया से कहा कि राबड़ी आवास से न कोई मोह है न कोई ममता है. उन्होंने आगे कहा कि सरकार किसी की बपौती नहीं है. जनता मालिक होती है. जनता चुनती है. जनता ही तय करती है कि विपक्ष में कौन बैठेगा. 

शक्ति यादव ने भले राबड़ी देवी के कार्यकाल का हवाला दिया है और 2030 तक की बात कही है लेकिन देखना होगा कि क्या सम्राट सरकार इसके लिए तैयार होती है? बता दें कि 10 सर्कुलर आवास जहां अभी राबड़ी देवी रह रही हैं उसे मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित किया गया है.

यह भी पढ़ें- राबड़ी आवास को लेकर CM सम्राट चौधरी की दो टूक, 'कुछ लोगों को लगता है…', बड़ा ऐलान भी किया

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 02 Jun 2026 05:02 PM (IST)
Tags :
Rabri Devi Shakti Yadav Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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