सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल में से कौन है ज्यादा अमीर? इन जगहों से होती है एक्ट्रेस की कमाई

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSonakshi Sinha Birthday: करोड़ों का घर और लग्जरी गाड़ियां, पति जहीर इकबाल से कितनी अमीर हैं सोनाक्षी सिन्हा?

Sonakshi Sinha Birthday: करोड़ों का घर और लग्जरी गाड़ियां, पति जहीर इकबाल से कितनी अमीर हैं सोनाक्षी सिन्हा?

Sonakshi Sinha Net Worth: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा 2 जून को अपना 39वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. आइए इस खास मौके पर एक्ट्रेस की नेटवर्थ पर एक नजर डालते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 02 Jun 2026 06:09 PM (IST)
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बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी और मशहूर एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने 2010 में सलमान खान की फिल्म 'दबंग' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इसके बाद एक्ट्रेस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने करियर में कई शानदार फिल्मों में काम किया है. सोनाक्षी ने 2024 में बॉलीवुड एक्टर जहीर इकबाल से शादी की. इसके बाद से ही एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. सोनाक्षी सिन्हा 39 साल की हो गई हैं. आइए एक्ट्रेस के बर्थडे पर उनकी नेटवर्थ पर एक नजर डालते हैं. साथ ही जानते हैं कि सोनाक्षी अपनी पति जहीर से कितनी अमीर हैं.

करोड़ों की मालिक हैं सोनाक्षी सिन्हा
सोनाक्षी सिन्हा ने अपने करियर और सफलता के दम पर अच्छी-खासी संपत्ति बनाई है. वो बेहद लैविश लाइफस्टाइल जीती हैं. कोईमोई की एक रिपोर्ट के अनुसार, सोनाक्षी सिन्हा की कुल नेटवर्थ 100 करोड़ रुपये है. एक्ट्रेस का बांद्रा में एक आलीशान घर है, जिसकी कीमत 14 करोड़ रुपये बताई जाती है. सोनाक्षी सिन्हा अपनी हर फिल्म के लिए लगभग 5 करोड़ रुपये फीस के तौर पर वसूलती हैं. इसके अलावा उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ब्रांड एंडोर्समेंट से आता है. वो एक विज्ञापन के लिए करीब 50 लाख रुपये तक चार्ज करती हैं. 

Sonakshi Sinha Birthday: करोड़ों का घर और लग्जरी गाड़ियां, पति जहीर इकबाल से कितनी अमीर हैं सोनाक्षी सिन्हा?

ये भी पढ़ें:- सोनाक्षी सिन्हा ने किराये पर दिया अपना लग्जरी घर, वसूलेंगी 1,92,00,000 रुपये किराया

सोनाक्षी सिन्हा के पास हैं ये गाड़ियां
सोनाक्षी सिन्हा एक एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर भी हैं. उनके पास SOEZI (उनका अपना नेल ब्रांड) और Plus Gold जैसे ब्रांड्स में हिस्सेदारी है, जिससे वो बिजनेस की दुनिया में भी अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं. सोनाक्षी लग्जरी कारों की भी बहुत शौकीन हैं. एक्ट्रेस के पास बीएमडब्ल्यब, रेंज रोवर, मिनी कूपर, मर्सिडीज और ऑडी जैसे कीमती ब्रांड की गाड़ियां हैं. इसके अलावा सोनाक्षी सिन्हा अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं. 

जहीर इकबाल से बहुत अमीर हैं सोनाक्षी सिन्हा
वहीं, जहीर इकबाल की नेटवर्थ की बात करें तो वो कमाई के मामले में अपनी पत्नी सोनाक्षी सिन्हा ने बहुत पीछे हैं. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, जहीर इकबाल की कुल नेटवर्थ 2 करोड़ रुपये है. अगर दोनों की संपत्ति मिला दी जाए, तो ये 102 करोड़ रुपये बैठती है. इसमें सबसे बड़ा हिस्सा सोनाक्षी सिन्हा का है. 

Sonakshi Sinha Birthday: करोड़ों का घर और लग्जरी गाड़ियां, पति जहीर इकबाल से कितनी अमीर हैं सोनाक्षी सिन्हा?

इस फिल्म में साथ किया काम
बता दें कि सोनाक्षी और जहीर फिल्म 'डबल एक्सएल' में साथ काम कर चुके हैं. इस फिल्म में हुमा कुरैशी भी नजर आई थीं. 'डबल एक्सएल' 2022 में रिलीज हुई थी. जहीर  ने फिल्म 'नोटबुक' से बॉलीवुड में कदम रखा था.

ये भी पढ़ें:- Sonakshi Sinha Birthday Special: सोनाक्षी सिन्हा की इस हरकत पर भड़क गए थे मैथ्स टीचर, एक्ट्रेस की मां को बुलाया था स्कूल

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Published at : 02 Jun 2026 06:09 PM (IST)
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Sonakshi Sinha Zaheer Iqbal
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