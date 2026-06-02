बॉलीवुड डायरेक्टर अमित जानी ने कुछ दिन पहले फिल्म 'काला हिरन' का ऐलान किया था. ये फिल्म सुपरस्टार सलमान खान के काला हिरान शिकार मामले पर आधारित है. फिल्म के पहले पोस्टर में सलमान हाथ में बंदूक ताने नजर आए, वहीं मेकर्स ने बताया कि फिल्म की टीजर 20 जून को रिलीज होगा. हालांकि, अब ये फिल्म विवादों में फंस गई है. दरअसल, सलमान खान ने 'काला हिरण' के मेकर्स को भेजा नोटिस है. उन्होंने फिल्म के प्रोडक्शन और प्रमोशन को रोकने की मांग की गई. अब इस बीच सलमान की लीगल नोटिस पर फिल्म के डायरेक्टर अमित जानी ने रिएक्ट किया है.

सलमान खान ने भेजा मेकर्स को नोटिस

साल 2025 में आई 'उदयपुर फाइल्स' बनाने वाले निर्देशक अमित जानी अब 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' नाम की एक फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसमें सलमान और गैंगस्टर लॉरेंस के बीच के विवाद को दिखाया जाएगा. सलमान खान की टीम की ओर से भेजे गए लीगल नोटिस में प्रोजेक्ट से जुड़े सभी पोस्टर्स और अन्य प्रमोशनल मटीरियल को तुरंत हटाने की मांग की गई है. साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया, तो मेकर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

हिरण शिकार केस पर आधारित है फिल्म

ABP न्यूज को दिए इंटरव्यू में डायरेक्टर अमित जानी ने कहा, 'देखिए, काला हिरण फिल्म 1998 में जोधपुर के कांकाणी गांव में हुए हिरण शिकार केस पर आधारित है, जिसमें सलमान खान समेत सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम कोठारी और तब्बू के नाम सामने आए थे. उस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ, पोस्टमॉर्टम हुआ और सलमान खान की गिरफ्तारी के बाद उन्हें पांच साल की सजा भी सुनाई गई थी.'

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बिश्नोई समाज के लिए हिरण परिवार का हिस्सा है

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे नहीं लगता कि अगर कोई फिल्म स्टार है तो उसके विषय को नहीं दिखाया जाएगा. वो स्टार फिल्म बना सकता है, लेकिन उसके द्वारा की गई घटना पर फिल्म नहीं बना सकते. देश में तमाम फिल्में बनती हैं. बिश्नोई समाज ने इस केस को मजबूती से लड़ा है. उनके लिए हिरण परिवार का हिस्सा होता है और उनकी आस्था से जुड़ा है. वो सलमान खान जैसे सुपरस्टार नहीं थे, बल्कि गांव के साधारण लोग थे. लेकिन उनके अंदर एक अलग ही ताकत थी, अपनी विरासत और परंपरा की ताकत. उनकी महिलाओं और बच्चों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी.'

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सलमान खान बस इस फिल्म का पार्ट हैं

अमित जानी कहते हैं, 'बिश्नोई समाज में हिरण को परिवार का सदस्य माना जाता है. स्कूल जाते हुए बच्चों को भी ज्यादा ज्यादा पानी और खाना लेकर भेजा जाता है, क्योंकि अगर रास्ते में कोई हिरण दिख गया तो उसे खाना खिला सके. वो सलमान खान की गोली हिरण पर नहीं, बिश्नोई समाज की आस्था पर चली है. सोने का हिरण भी ऑफर किया गया. जब इस मामले को रोका नहीं जा सका, तो अब फिल्म को रोकने की कोशिश की जा रही है. जो लीगल लड़ाई सलमान सर जोधपुर कोट में हार गए, अब वो हमसे जीतने जाहते हैं. अगर कोई ऐसा व्यक्ति कहे कि फिल्म मत बनाइए, जिनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है तो समझ आता है., लेकिन सलमान खान को ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी फिल्में बनाते हैं.'

फिल्म में दिखाया जाएगा बिश्नोई समाज का संघर्ष

उन्होंने आगे कहा, 'नोटिस में उन्होंने लिखा है कि अनुमति नहीं गई है, परमिशन तब ली जाती है जब हम सलमान खान की बायोपिक बना रहे होते. ये सलमान खान की फिल्म नहीं है, इसमें बिश्नोई समाज का संघर्ष दिखाया जाएगा. सलमान बस इस फिल्म का एक पार्ट हैं. अगर नोटिस देना होता तो मुझे बिश्नोई समाज देता.' जब रिपोर्टर दानिश खान ने डायरेक्टर से पूछा कि क्या उन्होंने फिल्म में सलमान को सलमान ही दिखाया है, यो कोई और कैरेक्टर है तो उन्होंने कहा, 'सलमान तो सलमाल ही रहेगा ना. इतना तो हम कर ही सकते हैं. फिल्म में जो स्टार है वो स्टार दिखा, जो किसान है वो किसान दिखा.'

अब डर नहीं लगता- अमित जानी

आगे इंटरव्यू में अमित जानी से पूछा गया कि क्या उन्होंने सलमान खान के नोटिस का जवाब दे दिया है. उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस नोटिस का जवाब देना चाहिए. वो कोट जाए, मैं कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं. फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' से मैं लड़ना सीखा हूं. अब डर नहीं लगता. फिल्म को बनेगी.' बता दें कि इस फिल्म का टीजर 20 जून को रिलीज होने वाला है.

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