हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'राजनेता नहीं होते तो क्या बनते', परिणीति चोपड़ा के पॉडकास्ट में पहुंचे पति राघव चड्ढा, एक्ट्रेस के सवाल सुनकर चकराया दिमाग

Parineeti Chopra Raghav Chadha Video:परिणीति चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर एक बहुत मजेदार वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में एक्ट्रेस अपने पति राघव चड्ढा संग फनी सवाल करती नजर आ रही हैं.

By : सखी चौधरी | Updated at : 03 Oct 2025 08:47 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इन दिनों अपना प्रग्नेंसी पीरियड एंजॉय कर रही हैं. एक्ट्रेस फिल्मों से तो दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए फैंस से हर वक्त जुड़ी रहती हैं. एक्ट्रेस ने अपना एक यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिया है. जिसपर एक्ट्रेस ने अपना लेटेस्ट व्लॉग शेयर किया. इस व्लॉग में परी अपने पति राघव चड्ढा संग पॉडकास्ट करती दिखी. इस दौरान उन्होंने राघव से ऐसे-ऐसे सवाल पूछे, जिसे सुनकर आप भी हंसी से लोटपोट हो जाएंगे.

परिणीति ने किया पति संग पॉडकास्ट

परिणीति चोपड़ा ने अपना ये व्लॉग आज यानि शुक्रवार के दिन फैंस के साथ शेयर किया. ये एक्ट्रेस का तीसरा व्लॉग है. इसमें वो अपने पति राघव चड्ढा के साथ पॉडकास्ट करती हुई दिखाई दी. सबसे पहले एक्ट्रेस ने बेहद ही शानदार ढंग से फैंस के साथ राघव का परिचय कराया. एक्ट्रेस ने कहा, ‘मिलिए मेरे शानदार पति और एक राज्यसभा सांसद से. जिनकी हिंदी इतनी क्लासिकल है कि मुझे और मम्मी को शब्दकोश खोलना पड़ जाता है.’ इसके बाद परी अपने पति से कई सारे फनी सवाल करती हैं. जिनका राघव मजेदार जवाब देते हैं.

 
 
 
 
 
परी के सवालों से चकराया राघव का दिमाग

परिणीति ने राघव से पूछा, 'तुमने मेरे लिए चाय कब बनाई है? राघव ने कहा कि वो हर रात उनके लिए हल्दी वाला दूध बनाते हैं. इसपर परी पूछती हैं, 'अच्छा.. हमारे घर में हल्दी कहां रखी है?' तब राघव ने स्माइल करते हुए बोलते हैं कि, 'आप आम खाइए, गुठलियां क्यों गिन रही हैं?'

राजनेता नहीं होते तो क्या बनते राघव?

परिणीति के सवालों का सिलसिला यहीं खत्म नही होता. एक्ट्रेस आगे पूछती हैं कि, ‘राघव राजनीति में नहीं होते तो क्या बनते? तो राघव बोलते हैं कि मैं शायद फाइनेंस या लॉ में होते, क्योंकि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं..तभी परी अपने पति को बीच में रोकती हैं और बोलती हैं 'आप एक अच्छे एक्टर भी बन सकते थे..’ अपने पॉडकास्ट में परी ये खुलासा भी करती हैं कि उन्होंने ये सारे सवाल ChatGPT से पूछे थे.

 
 
 
 
 
मां बनने वाली हैं परिणीति चोपड़ा

बता दें कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने साल 2023 में शादी की थी. दोनों की शादी को दो साल हो चुके है. अब कपल जल्द ही पेरेंट्स बनने वाला है. अपने पहले बेबी को लेकर दोनों ही काफी एक्साइटिड भी है.

सनी देओल vs बॉबी देओल- कौन है ज़्यादा अमीर? धर्मेंद्र के दोनों बेटों की नेटवर्थ में बड़ा फर्क

 

 

Published at : 03 Oct 2025 08:47 PM (IST)
