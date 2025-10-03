कपूर और बच्चन फैमिली की तरह देओल परिवार का भी इंडस्ट्री में खूब नाम और रुतबा है. इस फैमिली ने भी बॉलीवुड को कई सुपरस्टार्स दिए हैं. लेकिन आज हम बात कर रहे हैं दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के दोनों बेटे सनी और बॉबी देओल की. जो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है. दोनों ने ही अपनी-अपनी जगह पर बॉलीवुड में खूब नाम कमाया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा अमीर हैं. जानिए इनकी नेटवर्थ...

सनी देओल की नेटवर्थ कितनी है?

सनी देओल ने फिल्म ‘बेताब’ से अपने करियर की शुरुआत की थी और एक्टर की पहली ही फिल्म सुपर-डुपरहिट रही रही थी. इसके बाद सनी के पास एक से एक बड़ी फिल्मों के ऑफर आने लगे और देखते ही देखते वो बॉलीवुड के सुपरस्टार भी बन गए. सनी की फेमस फिल्मों में ‘गदर’, ‘घातक’ और ‘घायल’ काम नाम शामिल है. आखिरी बार वो ‘जाट’ में नजर आए थे.

View this post on Instagram A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

नेटवर्थ की बात करें तो लाइफस्टाइल एशिया की रिपोर्ट के अनुसार सनी देओल करीब 120 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं.

सनी देओल के पास कई मंहगी गाड़ियों का कलेक्शन है. इसमें लैंड रोवर डिफेंडर ऑक्टा, पोर्श 911 जीटी3, रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी, जीप मेरिडियन, और फॉक्सवैगन का नाम शामिल है.

कितनी है बॉबी देओल की नेटवर्थ?

बॉबी देओल का एक्टिंग सफर फिल्म ‘बरसात’ से शुरू हुआ था. एक्टर ने बतौर रोमांटिक हीरो इंडस्ट्री में कदम रखा था. हालांकि आगे चलकर बॉबी ने कई एक्शन फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया. बॉबी ने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं. उनकी लाइफ में एक दौर तो ऐसा था. जब 6 साल तक उन्हें कोई काम नहीं मिला था. ऐसे में सलमान खान ने एक्टर का कमबैक करवाया और आज फिल्म ‘एनिमल’ में विलेन का किरदार निभाकर फिर से लोगों के फेवरेट बन चुके हैं.

View this post on Instagram A post shared by Bobby Deol (@iambobbydeol)

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बॉबी देओल की नेटवर्थ 66 करोड़ रुपए है. एक्टर एक फिल्म के लिए 4 से 6 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं.

बॉबी देओल को भी लग्जरी कारों का खूब शौक है. उनके गैराज में रेंज रोवर एसवी ऑटोबायोग्राफी, पोर्श कैरेरा 911, रेंज रोवर वोग, लैंड रोवर फ्रीलैंडर 2, और मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास जैसी गाड़ियां हैं.

